Dołącz do programu Dobra Drużyna PZU

– Zdrowa młodzież i dzieci tworzą zdrowe społeczeństwo. Zdrowe społeczeństwo to korzyści dla naszego społeczeństwa, gospodarki kraju, a przede wszystkim dla każdej rodziny i każdego z nas. W tym celu powstał finansowany ze środków funduszu prewencyjnego program Dobra Drużyna PZU – mówi Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Wpływ pandemii

Pandemia Covid-19 i związane z nią obostrzenia miały duży wpływ na samopoczucie i zdrowie młodych Polaków. Zdalna edukacja i ograniczony kontakt z rówieśnikami, choć konieczny, sprawił, że dzieci i młodzież większość czasu spędzała w domach, nierzadko przed ekranami smartfonów i komputerów. Młodzi ludzie praktycznie nie podejmowali żadnej aktywności fizycznej. W trosce o sportowy i psychofizyczny rozwój dzieci i młodzieży Grupa PZU uruchomiła ogólnopolski program Dobra Drużyna PZU. Inicjatywa ta ma na celu zachęcenie młodych do aktywnego spędzania czasu i wyrównanie szans wszystkich młodych pasjonatów sportu w dostępie do zajęć sportowych.

Dołącz do sportowej rodziny PZU

Do programu mogą dołączyć podmioty, które organizują zajęcia i zawody sportowe dla dzieci oraz młodzieży do 18 r.ż. Wniosek o dofinansowanie można złożyć poprzez formularz w systemie OWSP na stronie www.dobradruzynapzu.pl. Termin składania wniosków upływa z dniem 21 kwietnia 2023 r. O przyznaniu środków decyduje ocena wniosków. Pod uwagę brana jest: liczba dzieci, które regularnie biorą udział w zajęciach sportowych, zakres oferty zajęć (różnorodność dyscyplin), zdolności organizacyjne i zaangażowanie młodych osób do uczestniczenia w turniejach i zawodach, organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, a także działania zachęcające je do aktywnego udziału w ramach np. dni otwartych, treningów pokazowych, informacji na stronie internetowej czy w social mediach.