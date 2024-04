Drugie życie bryki

Jakie części można kupować używane i kiedy warto to robić?

Eurostat, czyli europejski urząd statystyczny, udostępnił dane dotyczące wieku samochodów w Unii Europejskiej. Ze statystyk wynika, że Polacy jeżdżą najstarszymi samochodami na kontynencie — aż 41,3 proc. aut w Polsce przekracza 20 lat. Natomiast niespełna 5 proc. to samochody mające maksymalnie dwa lata.

W tej miłości do starych samochodów nie jesteśmy osamotnieni. Starymi samochodami jeżdżą też Estończycy (33,2 proc. aut powyżej 20 lat) oraz Finowie (29,1 proc. aut powyżej 20 lat).

Jakie auta kupowalibyśmy, gdyby nas było stać? Prawdopodobnie wybieralibyśmy nówki z salonów. Jak pokazuje raport Internetowy Samochód Roku 2023 byłyby to szare komfortowe SUV-y. Jednak zazwyczaj to sfera marzeń. Dilerzy prezentują też coraz więcej aut elektrycznych, które często kosztują więcej niż tej samej klasy auta spalinowe i póki co nie wzbudzają w nas masowego entuzjazmu. Dlatego bardzo chętnie sięgamy po używane modele starych i dobrych klasyków, najlepiej benzynowych. Od kiedy olej napędowy podrożał, popularność diesli sukcesywnie spada, ale nadal są kupowane chętniej niż samochody z napędem niskoemisyjnym (ich popularność rośnie, ale bardzo powoli).

Z raportu ISR 2023 wynika, że rosnącą popularnością cieszą się samochody ze skrzyniami automatycznymi. Mimo że przez lata pokutowała opinia o ich wyższej awaryjności niż przekładni ręcznych, w 2023 r. aż 8 na 10 użytkowników serwisu otomoto.pl szukało nowych samochodów z automatami - w przypadku używanych, zainteresowanie automatami rośnie z roku na rok, a samochodów z taką skrzynią biegów w tym segmencie szuka już mniej więcej połowa poszukujących.

Tak jak w przypadku aut nowych, obecnie największym zainteresowaniem Polaków na rynku wtórnym cieszą się SUV-y. Jak wynika z raportów ISR 2022 i 2023 grubo ponad 20 proc. użytkowników serwisu otomoto.pl przy wyborze rodzaju nadwozia zaznaczyło właśnie pojazdy sportowo-użytkowe. Zazwyczaj chodzi o auto w kolorze czarnym, ale rośnie też popularność białych aut. Kolejne miejsca przypadły sedanom – 1 na 5 kierowców szuka samochodu z takim nadwoziem, kombi oraz autom miejskim. A tak w ogóle, to niezmiennie oddalibyśmy duszę za BMW serii 3.

Duży przebieg samochodów – 150-200 tys. km nas nie odstrasza. Zaawansowany wiek pojazdów też nie - ponad połowa szukających samochodu w OTOMOTO wyświetlała samochodu 9-letnie i starsze.

Starsze auta niestety mają to do siebie, że częściej się psują. Trzeba je naprawiać, bo jazda niesprawnym autem nie jest dobrym pomysłem. Ceny napraw i części są wysokie, ale można je obniżyć koszty dzięki częściom używanym.