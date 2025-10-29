Duże zmiany w szkołach – nowa podstawa programowa

Małgorzata Koperska
2025-10-29 11:03

Od przyszłego roku polskie szkoły czeka duża zmiana – nowa podstawa programowa ma położyć nacisk na naukę przez doświadczenie i praktyczne umiejętności badawcze. To odpowiedź na potrzeby uczniów wychowanych w świecie cyfrowym, dla których klasyczna lekcja coraz częściej okazuje się zbyt statyczna.

Nowa podstawa, nowa rzeczywistość

Już od przyszłego roku w polskim szkolnictwie planowane są znaczące zmiany. Po wakacjach ma zacząć obowiązywać nowa podstawa programowa, która obecnie znajduje się w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Największe modyfikacje dotyczą obszaru nauk przyrodniczych. Reforma zakłada wprowadzenie przedmiotu „przyroda” w klasach IV–VI szkoły podstawowej, łączącego elementy biologii, fizyki, chemii i geografii. Nowy kierunek kładzie nacisk na naukę poprzez doświadczenie, obserwację i analizę zjawisk, ograniczając jednocześnie zakres teorii na rzecz rozwijania praktycznych umiejętności badawczych. To podejście wydaje się nie tylko słuszne.

Dzisiejsi uczniowie dorastają w świecie pełnym bodźców, krótkich form, obrazów i natychmiastowych odpowiedzi. Ich sposób przyswajania informacji różni się od tego, do którego szkoła była przyzwyczajona przez dekady. Współczesna edukacja musi więc szukać nowych metod – takich, które przyciągają uwagę, angażują emocje i pozwalają uczyć się przez doświadczenie.

Nauka, która angażuje wszystkie zmysły

Jednym z przykładów takiego podejścia jest Empiriusz – nowoczesne rozwiązanie edukacyjne oparte na technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), stworzone przez wydawnictwo Nowa Era z myślą o szkołach podstawowych i średnich. Empiriusz umożliwia uczniom naukę poprzez działanie.

W ubiegłym roku narzędzie zyskało nową, mobilną odsłonę - Empiriusz 2.0, w której znalazł się pełen pakiet aplikacji obejmujących m.in. Wirtualne laboratorium chemiczne, Geometrię przestrzenną, Atlas anatomiczny czy Pierwszą pomoc 4HELPVR. Jesienią 2025 r. ekosystem został wzbogacony o premierową aplikację „Ziemia i Wszechświat PRO”. Dzięki realistycznym modelom 3D, animacjom i zdjęciom 360° uczniowie mogą poznawać zjawiska geograficzne i astronomiczne w sposób immersyjny – poprzez obserwację, interakcję i emocjonalne zaangażowanie. Treści aplikacji łączą geografię, fizykę i astronomię, a jej scenariusze zostały zainspirowane najnowszymi wydarzeniami naukowymi, w tym misją Sławosza Uznańskiego.

Technologia, która wspiera

 Empiriusz 2.0 jest narzędziem dydaktycznym o realnym wpływie na sposób uczenia się. Uczniowie uczą się przez działanie i obserwację, zgodnie z modelem uczenia się przez doświadczenie. Nauczyciel pełni rolę przewodnika, który wspiera uczniów w analizie zjawisk, moderuje dyskusję i pomaga wyciągać wnioski. Cała klasa może jednocześnie śledzić to, co widzi osoba w goglach, co sprzyja współpracy i wymianie spostrzeżeń. W praktyce Empiriusz przekłada się więc na większe zaangażowanie uczniów, lepsze zrozumienie trudnych pojęć i rozwój umiejętności analitycznych – dokładnie tych, które stają się priorytetem nowej podstawy programowej.

Szkoła, która naprawdę uczy

Dziś z Empiriusza korzysta już ponad tysiąc polskich szkół w Polsce. Nauczyciele podkreślają, że dzięki gotowym scenariuszom lekcji i prostocie obsługi VR staje się nie tylko dodatkiem, ale pełnoprawnym narzędziem dydaktycznym, które rozwija kompetencje przyszłości. W świecie, w którym informacja jest na wyciągnięcie ręki, a zrozumienie staje się towarem deficytowym, takie rozwiązania dają nadzieję, że nauka może znów stać się doświadczeniem, które naprawdę budzi ciekawość.

