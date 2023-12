Dzięki Orlenowi są sukcesy i medale

Na szczególną uwagę zasługuje wsparcie Orlenu dla sportowców z niepełnosprawnościami. W2022 r. skorzystało z niego blisko 5 tys. osób. Pod opieką koncernu są polscy paraolimpijczycy, którzy odnoszą ogromne sukcesy oraz Polski Związek Ampfutbolu. O tej dyscyplinie sportu usłyszeliśmy szerzej, gdy Polak Marcin Oleksy dostał nagrodę Puskas Award 2023 za najładniejszą bramkę roku na gali FIFA the Best. Oklaskiwali go m.in. Leo Messi i Kylian Mbappe.

Szczyty popularności

Sympatia dla marki Orlen w Polsce i na świecie rośnie m.in. dzięki wsparciu najbardziej znanych dyscyplin sportowych i polskich olimpijczyków.

Robert Kubica, który do niedawna jeździł w barwach Alfa Romeo F1 Team ORLEN, a obecnie w Scuderia AlphaTauri, należy do Orlen Teamu. Formuła 1 bije rekordy popularności. 5 mln widzów obserwowało wyścigi na trybunach F1, a445mln przed telewizorami. Kierowcy ORLEN Teamu biorą udział w Rajdzie Dakar od ponad 20lat. Rozpoznawalność marki Orlen gwarantuje 6mln kibiców skupionych w mediach społecznościowych tego najbardziej wymagającego rajdu na świecie. W czasie samego rajdu jego stronę internetową odwiedziło aż 11,6 mln użytkowników.

Kanały społecznościowe „Łączy nas piłka”, zarządzane przez Polski Związek Piłki Nożnej, obserwuje ponad 5mln użytkowników, a mecze Polaków podczas mundialu w Katarze, pierwszej dużej imprezy międzynarodowej, w czasie której Orlen był Sponsorem Głównym reprezentacji, oglądało w telewizji i internecie średnio 12,5 mln widzów.

Najbardziej znani z logiem Orlenu na koszulkach

Z racji prowadzonej działalności Orlen bardzo chętnie wspiera motorsport. Oprócz Roberta Kubicy, który jako pierwszy polski kierowca w historii stanął na podium legendarnego wyścigu 24h Le Mans, z logiem Orlen ścigają się też m.in. quadowiec Kamil Wiśniewski, który po raz pierwszy w historii ORLEN Teamu stanął na podium Dakaru, kończąc zmagania na 3. miejscu, Bartosz Zmarzlik, który po raz trzeci został indywidualnym mistrzem świata na żużlu, Kajetan Kajetanowicz z3. miejscem w klasyfikacji generalnej Rajdowych Mistrzostw Świata w kategorii WRC2 i Miko Marczyk, który zwyciężył w Rajdzie Polski i Barbórce, debiutując także w cyklu WRC2. Z kolei Bartek Marszałek dwukrotnie stawał na podium w zawodach wodnej Formuły 1.

Koncern sponsoruje też lotniczą ORLEN Grupę Akrobacyjną ŻELAZNY.

Sypią się medale

Polscy zawodnicy zdobyli na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie aż 23medale, m.in. Dawid Kubacki wskokach narciarskich, Piotr Michalski w łyżwiarstwie szybkim, zaś Aleksandra Król i Oskar Kwiatkowski w slalomie równoległym. Polska Młodzieżowa Reprezentacja Olimpijska ze Słowacji przywiozła aż 20 krążków.

Podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy, polscy zawodnicy wywalczyli 14medali i zajęli 6. miejsce w klasyfikacji medalowej.

Sportowcy pod skrzydłami Orlenu mają stabilną sytuację, komfort i mogą w pełni skupić się na swoich wynikach sportowych. Radość kibiców jest zaś bezcenna.

Bartosz Zmarzlik, trzykrotny mistrz świata w żużlu. W Orlen Teamie od 2020 r.

– Dzięki współpracy z Grupą Orlen mam możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi reprezentantami Orlen Team. Wsparcie Orlen pozwala mi być na bieżąco być ze wszystkimi nowinkami technicznymi. Dzięki temu mogę się ciągle rozwijać i osiągać kolejne sportowe sukcesy.

Sport i biznes idą w parze

Robert Kubica,od5 lat startujący podskrzydłami Orlenu, specjalnie dla „Super Expressu”:

- Co dał panu sponsoring Orlenu?

- Wsparcie tak stabilnego partnera jest dla każdego sportowca niezwykle ważne. Pozwala na bezpieczne i komfortowe przygotowania sportowe, starty w zawodach i ma istotny wpływ na osiągane wyniki. Przez 5 lat współpracy z Orlenem mogłem odnosić sukcesy na arenach międzynarodowych, począwszy od powrotu do Formuły 1, poprzez tegoroczny tytuł w Długodystansowych Mistrzostwach świata w kategorii LMP2. Nasza współpraca to świetny przykład na to, że sport i biznes mogą iść w parze.

- Czy dostrzega pan, że ta marka, dzięki panu, jest bardziej rozpoznawalna zagranicą?

- Orlen jako największy sponsor polskiego sportu od lat angażuje się w projekty sportowe o zasięgu międzynarodowym. Wystarczy spojrzeć na Formułę 1, którą śledzą setki milionów kibiców na całym świecie. Cieszę się że mogłem być i nadal jestem częścią tego projektu. Ostatnie sukcesy na pewno w istotnym stopniu wpłynęły na to jak na markę Orlen patrzy się za granicą.

Mecenas kultury i sztuki

ORLEN wspiera nie tylko sport. Jest też największy mecenasem kultury i sztuki w Polsce. Angażuje się m.in. w:

tysiące projektów lokalnych w całej Polsce.

lokalnych w całej Polsce. 10 międzynarodowych festiwali (m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i Jego Europa”),

(m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i Jego Europa”), 4 instytucje ważne dla polskiej kultury , m.in.: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Narodowe w Warszawie, Teatr Wielki – Opera Narodowa, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie,

, m.in.: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Narodowe w Warszawie, Teatr Wielki – Opera Narodowa, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, 3 międzynarodowe konkursy, w tym Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina i Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Krzysztofa Pendereckiego.

