Energia Miasta Szczecin to nie tylko wiedza merytoryczna, ale także praktyka

To wyjątkowe wydarzenie, zaplanowane 21 – 22 marca 2024 roku, dedykowane jest samorządowcom z całej Polski oraz przedstawicielom branży energetycznej. Podczas marcowej konferencji w Netto Arenie zaprezentowane zostaną rozwiązania, które sprawiły, że Szczecin stał się liderem w samowystarczalności energetycznej wśród dużych miast. Dzięki własnym źródłom energii Miasto dostarcza prąd do zasilenia oświetlenia ulicznego, szczecińskich tramwajów, ładowarek autobusów elektrycznych, działalności Technoparku Pomerania oraz największej spółki komunalnej, czyli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Przez dwa dni samorządowcy będą mogli poznawać szczecińskie technologie. Pierwszego dnia wydarzenia zaplanowano szereg paneli dyskusyjnych, w których wezmą udział najlepsi specjaliści z branży komunalnej oraz energetycznej. Ten dzień będzie okazją do rozmów i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Drugiego dnia uczestnicy będą mieli okazję mogli poznać działalność przyjrzeć się działalności dwóch największych szczecińskich spółek tj. Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów - EcoGeneratorowi oraz wziąć udział w odbywających się Targach Bud-Gryf & Home i organizowanej konferencji poświęconej odnawialnym źródłom energii. Bud-Gryf & Home to największe na Pomorzu Zachodnim targi budowlane i wyposażenia wnętrz. W ubiegłym roku targi odwiedziło ponad 7,5 tys. osób. Przez trzy dni na odwiedzających będzie czekać ponad 100 wystawców, którzy przyjadą do Szczecina z najlepszymi propozycjami branżowymi. Płyta główna, hol oraz taras Netto Areny będą wypełnione po brzegi. Towarzysząca targom Konferencja „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu” każdego roku gromadzi około 150 słuchaczy – przedstawicieli środowisk naukowych, samorządów, przedsiębiorców i rolników.

Poniżej opisy tego, co czeka uczestników wizyt studyjnych w miejskich spółkach. Wizyty zaplanowane są na piątek, 22 marca od godz. 10.00. Uczestnicy Konferencji sami zdecydują, na którą z nich się wybiorą.

EcoGenerator

Wizyta studyjna w EcoGeneratorze, która została zaplanowana w ramach konferencji pn. „Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024”, będzie idealną okazją do tego, by z bliska przyjrzeć się instalacji, która każdego dnia w sposób bezpieczny dla środowiska unieszkodliwia odpady komunalne i przekształca je w energię.

Podczas spotkania przedstawimy przybyłym gościom najważniejsze etapy kluczowych procesów technologicznych i zaprowadzimy ich do miejsc, w których one zachodzą. Bunkier, który może pomieścić ok. 4 tys. ton odpadów, pracujący w nim pięciotonowy chwytak, ogień trawiący odpady w komorze paleniskowej, turbina sprzężona z generatorem energii elektrycznej czy wymienniki ciepła, to tylko niektóre z elementów instalacji w planie wycieczki po EcoGeneratorze. Goście nie ominą też serca zakładu – nastawni, gdzie będą mogli przekonać się w jak nowoczesny i wysoce zautomatyzowany sposób kierujemy naszą instalacją, a także najważniejszych urządzeń oczyszczania spalin i ścieków technologicznych, by wiedzieć jak dbamy o środowisko. Podczas spotkania z naszymi specjalistami pojawi się również możliwość zadawania pytań i rozmowy na temat praktycznych aspektów codziennego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany

Oczyszczalnia ścieków to miejsce wyjątkowe, nie każdy ma tam dostęp. Zaburzenie choćby części skomplikowanych procesów zachodzących tam każdego dnia mogłoby mieć katastrofalne skutki. Uczestnicy konferencji Energia Miasta Szczecin będą mieli okazję zobaczyć z bliska, jakie działania są tam prowadzone. Dowiedzą się nie tylko o tym jak to się dzieje, że ścieki oczyszczane są do tego stopnia, że woda którą oddajemy do Odry jest czystsza niż ta, która płynie w korycie, ale wiele więcej. Zgodnie z tematyką wydarzenia opowiemy i pokażemy jak wytwarzamy zieloną energię.

Proces oczyszczania ścieków nierozerwalnie związany jest z powstawaniem odpadów i osadów. Zatrzymane na kratach większe nieczystości - skratki po sprasowaniu gromadzone są w pojemnikach kontenerowych, a następnie odwożone są do utylizacji przez podmioty zewnętrzne posiadające stosowne pozwolenia i decyzje. Piasek wytrącony w piaskownikach tłoczony jest do separatorów piasku i również wywożony przez firmę zewnętrzną do dalszego zagospodarowania. Osady ściekowe, powstałe w procesie oczyszczania, poddajemy stabilizacji beztlenowej i odwodnieniu. Powstający podczas stabilizacji osadów biogaz wykorzystujemy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Przefermentowany osad, z którego uzyskujemy biogaz jest następnie odwadniany na prasach taśmowych i kierowany do dalszej termicznej obróbki. W wyniku procesów tam zachodzących osad jest najpierw suszony, a następnie spalany. Ciepło uzyskiwane w procesie spalania jest wykorzystywane do procesu jego suszenia tak więc cały proces staje się samowystarczalny energetycznie.

Brzmi strasznie? Wszystko pokażemy i wtedy stanie się jasne. Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany to nie jedyne miejsce, które zaprezentujemy. Uczestnicy zobaczą również turbinę prądotwórczą Francisa w ZPW „Pomorzany”. To absolutnie nowatorska, druga taka instalacja w Polsce, wykorzystująca do produkcji energii spadek grawitacyjny wody w rurociągu.

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz rejestracji na stronie https://energiamiastaszczecin.eu/

Serdecznie zapraszamy!