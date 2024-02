Energia też jest towarem

Aktualnie dzięki działaniom osłonowym hurtowe ceny energii nie przekładają się bezpośrednio na jej cenę dla odbiorców. Lecz koszty tych działań ponosimy wszyscy – są one finansowane przez spółki energetyczne i budżet państwa. By ograniczyć te koszty i nie dopuścić do drastycznego wzrostu cen, należy stopniowo odchodzić od ich mrożenia.

Działania osłonowe

Dziś gospodarstwa domowe płacą za energię 0,41zł/kWh. To mniej niż przy aktualnych (0,74 zł/kWh) i ubiegłorocznych (1,05-1,12 zł/kWh) taryfach na sprzedaż energii. Mniej też kosztuje energia z dostawą na rynku terminowym – ok. 0,64zł/kWh. Zamrożenie cen dla gospodarstw domowych przedłużono do końca czerwca 2024 r., a limity zużycia energii przez polskie rodziny dotyczą półrocznego zużycia, np. zamiast 3000 kWh/rok teraz to 1500 kWh/ pół roku. Wg rządu całkowite koszty ograniczania i zamrażania cen energii, gazu i ciepła na lata 2022-2023 to ok. 100 mld zł.

Szybsza transformacja, czystsze powietrze

O wzroście cen energii decydują głównie wzrost kosztów emisji CO2 w handlu emisjami EU ETS (65 EUR/t) i surowców energetycznych. Aby powstrzymać wzrost cen energii konieczna jest dekarbonizacja m.in. zwiększenie roli OZE (elektrownie wiatrowe, fotowoltaika) i energetyki jądrowej. Jak wskazuje Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, istotna jest też rola państwa, które umożliwi przyspieszenie inwestycji, zapewniając finansowanie lub gwarancje oraz zwiększenie mocy wytwarzania w związku z rosnącą elektryfikacją gospodarki.

Składowe rachunku za energię

Zamrożona cena netto sprzedaży energii elektrycznej (0,41PLN/kWh) w zależności od odbiorcy to ok. 50-60 proc. realnych kosztów na rachunku. Na jego wysokość wpływają też opłaty dystrybucyjne: jakościowa, sieciowa stała i zmienna, przejściowa, mocowa, kogeneracyjna, OZE (0 zł) i abonamentowa. Większość z nich to tzw. opłaty zmienne – im mniej energii zużyjemy, tym mniej za nią zapłacimy. Porady dotyczące ograniczenia zużycia energii znajdziemy na stronie kampanii PKEE „Liczy się energia” www.liczysieenergia.pl

Partnerem materiału jest Polski Komitet Energii Elektrycznej