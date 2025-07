FAME 26 PPV za 20 zł. Gdzie oglądać najtaniej?

FAME 26 - gdzie oglądać?

Gale organizacji FAME MMA oglądać można tylko i wyłącznie w pay-per-view. Od najbliższej gali, FAME 26: GOLD, która odbędzie się 12 lipca, wszystkie walki możecie obstawiać u bukmachera FORTUNA.

Ile kosztuje dostęp do FAME 26? Jak wykupić? Transmisja z gali dostępna będzie wyłącznie w PPV, ale nasi czytelnicy mogą skorzystać ze specjalnej oferty dzięki, której uzyskają najtańszy dostęp do wydarzenia. Cena spada wówczas do 20 PLN.

FAME 26 PPV: Cena. Ile kosztuje?

Cena PPV FAME 26 zależy od wybranego pakietu. Tradycyjnie organizatorzy przygotowali dwa warianty. Za 49,99 zł możecie wybrać opcję basic, która gwarantuje stream w jakości 720p oraz dostęp VOD przez 48h. Za 59,99 zł możecie wykupić wersję premium - z transmisją w jakości HD 1080p oraz dostępem VOD przez 7 dni.

Tradycyjnie, dwie pierwsze walki dostępne będą za darmo na platformie YouTube. Następnie stream przeniesie się do zamkniętego pasma PPV. Sprawdź poniżej, jak odebrać najtańszy dostęp do gali FAME MMA 26.

FAME 26 PPV: Transmisja na żywo

Transmisja FAME MMA 26 dostępna będzie wyłącznie w PPV. Kibice mogą skorzystać z wyjątkowej oferty, dzięki której otrzymają najtańszy dostęp do wydarzenia. Wystarczy wypełnić formularz, dzięki któremu na podany adres e-mail przyjdzie unikalny link rejestracyjny. Po wpłacie depozytu, obstawieniu pierwszego kuponu za minimum 20 PLN i weryfikacji otrzymasz e-mail z kodem dostępu, który wykorzystasz na stronie famemma.tv

FAME 26: Karta walk

Walka wieczoru - finał turnieju o 1 000 000 PLN w sztabkach złota:

[K-1, małe rękawice, no time limit]: Tołkaczewski / Sianos / Kubiszyn / Minda vs Parke / Simao / Labryga / Sarara

Karta główna:

[Boks / MMA / K-1, małe rękawice]: Michał „Boxdel” Baron vs Marcin „Cesarz” Najman vs Tomasz „Apostoł” Dorożała

[K-1, małe rękawice]: Bartosz Szachta vs Jose „Josef Bratan” Simao

Półfinały turnieju o 1 000 000 PLN w sztabkach złota:

[K-1, małe rękawice]: Parke / Simao vs Labryga / Sarara

[K-1, małe rękawice]: Tołkaczewski / Sianos vs Kubiszyn / Minda

Superfighty:

[Boks, małe rękawice, Lando może używać jednej ręki]: Bartłomiej „Ufoludek” Dokrzewski vs Aliba „Hot Chocolate” Lando

[K-1, małe rękawice, walka rezerwowa w turnieju]: TBA vs Michał „Wampir” Pasternak

Ćwierćfinały turnieju o 1 000 000 PLN w sztabkach złota:

[K-1, małe rękawice]: Denis Labryga vs Tomasz Sarara

[K-1, małe rękawice]: Norman „Stormin” Parke vs Alberto Simao

[K-1, małe rękawice]: Mateusz „Don Diego” Kubiszyn vs Kamil „King Kong” Minda

[K-1, małe rękawice]: Patryk „Gleba” Tołkaczewski vs Marcin „Thanos” Sianos

FAME 26 stream online - informacje o gali

Gala FAME MMA 26 odbędzie się w sobotę, 12 lipca, w Warszawie. Transmisja na żywo rozpocznie się o godzinie 20:00. Początkowo stream wystartuje na kanale YouTube FAME, gdzie możecie obejrzeć dwie pierwsze walki i ceremonię otwarcia kompletnie za darmo.

Łącznie odbędzie się 11 pojedynków. Aby obejrzeć je wszystkie potrzebny jest dostęp PPV do FAME 26. wypełniając formularz, który ZNAJDZIESZ TUTAJ, a następnie rejestrując się z otrzymanego na e-mail linku, otrzymasz kod z dostępem za jedyne 20 PLN.