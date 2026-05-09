FAME MMA 31 - gdzie i jak oglądać? Transmisja PPV, cena. Jak wykupić?

Gdzie oglądać FAME MMA 31? Transmisja
Galę FAME MMA 31 jak zawsze oglądać można jedynie w PPV. Transmisja za darmo nie będzie dostępna. Organizacja pokaże jedynie pierwsze pojedynki na swoim kanale YouTube. Następnie stream online przeniesie się do Pay-Per-View.
FAME MMA 31 PPV - cena, jak wykupić?
Jak wykupić PPV na FAME MMA 31? Dostęp można uzyskać na stronie famemma.tv, gdzie cena zaczyna się od 49,99 zł za pakiet podstawowy BASIC (transmisja 720p i 48H VOD) oraz od 59,99 zł za wariant PREMIUM (transmisja 1080p i 7 dni VOD).
Gala FAME MMA 31 to przede wszystkim turniej Fight Club Tournament. Formułą walki jest boks w małych rękawicach. W składzie znalazły się największe gwiazdy federacji, jak powracający Kasjusz ”Don Kasjo” Życiński, Akop Szostak, Maksymilian Wiewiórka, Alan Kwieciński, czy Robert Karaś. Nie brakuje też underdogów, którzy mogą okazać się czarnymi końmi, jak np. “Bojan”.
Na FAME MMA 31 zaplanowano też walki dodatkowe, które umilą widowisko. Widzowie spodziewają się fajerwerków po potyczkach Dawida Załęckiego z Michałem “Matrixem” Królikiem oraz Denisa Załęckiego z Mateuszem “Don Diego” Kubiszynem. Ta ostatnia dwójka na kartę walk FAME MMA 31 wskoczyła w ostatniej chwili. Kibice jednak natychmiast zareagowali pozytywnie.
Karta walk FAME MMA 31
Superfighty:
- [Boks]: Denis „Bad Boy” Załęcki vs Mateusz “Don Diego” Kubiszyn
- [K-1]: Dawid „Crazy” Załęcki vs Michał „Matrix” Królik
- [Boks]: Denis „Deddy” Laskowski vs Remi „Polaczek” Neugebauer
- [K-1]: Patryk „Karabin” Pawlicki i Łukasz „Niezniszczalny” Stępień vs Przemysław „Sportowy Brat” Liczkowski i Piotr „Wieszjo” Fares
Turniej FAME MMA 31
Ćwierćfinały Fight Club Tournament
- Alan „Alanik” Kwieciński vs Paweł „Scarface” Bomba
- Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka vs Akop Szostak
- Kasjusz „Don Kasjo” Życiński vs Robert Karaś
- Jose „Josef Bratan” Simao vs Brajan „Bojan” Bojanko
Półfinały Fight Club Tournament
- Kasjusz „Don Kasjo” Życiński / Robert Karaś vs Jose „Josef Bratan” Simao / Brajan „Bojan” Bojanko
- Alan „Alanik” Kwieciński / Paweł „Scarface” Bomba vs Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka / Akop Szostak
Walka rezerwowa Fight Club Tournament
- Jacek „Muran” Murański vs Jarosław „Koziołek” Kozieł
