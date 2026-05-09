FAME MMA 31 - gdzie i jak oglądać? Transmisja PPV, cena. Jak wykupić?

Gdzie oglądać FAME MMA 31? Transmisja

Galę FAME MMA 31 jak zawsze oglądać można jedynie w PPV. Transmisja za darmo nie będzie dostępna. Organizacja pokaże jedynie pierwsze pojedynki na swoim kanale YouTube. Następnie stream online przeniesie się do Pay-Per-View.

FAME MMA 31 PPV - cena, jak wykupić?

Jak wykupić PPV na FAME MMA 31? Dostęp można uzyskać na stronie famemma.tv, gdzie cena zaczyna się od 49,99 zł za pakiet podstawowy BASIC (transmisja 720p i 48H VOD) oraz od 59,99 zł za wariant PREMIUM (transmisja 1080p i 7 dni VOD). Poniżej zamieszczamy prostą instrukcję, jak odebrać kod PPV na FAME MMA 31 za zakład w SUPERBET.

Wypełnij FORMULARZ - na podany adres przyjdzie mail z unikalnym linkiem do rejestracji w SUPERBET. Dokonaj pełnej rejestracji i wpłać pierwszy depozyt - min. 30 złotych. Zagraj kupon z dowolnym zdarzeniem na FAME 31 za min. 2 złotych.

Po weryfikacji na podany przez adres e-mail przyjdzie wiadomość z kodem dostępu PPV, który należy aktywować na stronie famemma.tv w zakładce ZREALIZUJ KOD. Pamiętaj, że zagrany kupon musi być pierwszym po założeniu konta. Akcja promocyjna trwa do wyczerpania zapasów, a więc kto pierwszy, ten lepszy.

i Autor: FAME MMA/ Materiały prasowe https://watchcode.net/pl/g6bO3cvCCoKFJlDLlZuz/ATZbeWze7Du4QCoCL8E5

Gala FAME MMA 31 to przede wszystkim turniej Fight Club Tournament. Formułą walki jest boks w małych rękawicach. W składzie znalazły się największe gwiazdy federacji, jak powracający Kasjusz ”Don Kasjo” Życiński, Akop Szostak, Maksymilian Wiewiórka, Alan Kwieciński, czy Robert Karaś. Nie brakuje też underdogów, którzy mogą okazać się czarnymi końmi, jak np. “Bojan”.

Na FAME MMA 31 zaplanowano też walki dodatkowe, które umilą widowisko. Widzowie spodziewają się fajerwerków po potyczkach Dawida Załęckiego z Michałem “Matrixem” Królikiem oraz Denisa Załęckiego z Mateuszem “Don Diego” Kubiszynem. Ta ostatnia dwójka na kartę walk FAME MMA 31 wskoczyła w ostatniej chwili. Kibice jednak natychmiast zareagowali pozytywnie.

Jak oglądać FAME MMA 31? Kliknij w poniższy link i odbierz kod PPV. W kilka minut możesz uzyskać dostęp do transmisji na żywo.

ODBIERZ PPV I OGLĄDAJ FAME MMA 31 NA ŻYWO!

Karta walk FAME MMA 31

Superfighty:

[Boks]: Denis „Bad Boy” Załęcki vs Mateusz “Don Diego” Kubiszyn

[K-1]: Dawid „Crazy” Załęcki vs Michał „Matrix” Królik

[Boks]: Denis „Deddy” Laskowski vs Remi „Polaczek” Neugebauer

[K-1]: Patryk „Karabin” Pawlicki i Łukasz „Niezniszczalny” Stępień vs Przemysław „Sportowy Brat” Liczkowski i Piotr „Wieszjo” Fares

Turniej FAME MMA 31

Ćwierćfinały Fight Club Tournament

Alan „Alanik” Kwieciński vs Paweł „Scarface” Bomba

Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka vs Akop Szostak

Kasjusz „Don Kasjo” Życiński vs Robert Karaś

Jose „Josef Bratan” Simao vs Brajan „Bojan” Bojanko

Półfinały Fight Club Tournament

Kasjusz „Don Kasjo” Życiński / Robert Karaś vs Jose „Josef Bratan” Simao / Brajan „Bojan” Bojanko

Alan „Alanik” Kwieciński / Paweł „Scarface” Bomba vs Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka / Akop Szostak

Walka rezerwowa Fight Club Tournament

Jacek „Muran” Murański vs Jarosław „Koziołek” Kozieł

Hazard może uzależniać. Superbet to legalny polski bukmacher. Gra u nielegalnych firm jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.