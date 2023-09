Filmowe drogi do wolności na 15. Festiwalu NNW w Gdyni. 15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW od 27 do 30 września w Gdyni

i Autor: Materiały prasowe

Już 27 września do Gdyni zjadą filmowcy, specjalni goście i widzowie, dla których ważna jest tradycja, historia, pamięć o bohaterach, ale przede wszystkim – wolność. „Dzięki Festiwalowi NNW każdy może się podzielić swoimi doświadczeniami z wyboistej drogi do wolności. W ferworze transformacji ustrojowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ta tematyka była zaniedbywana. Nasz festiwal sprawia, że w obliczu wojny możemy poczuć się jedną wspólnotą. Mamy satysfakcję, że znowu silny głos upominający się o wolność płynie z Polski, wzmacniany głosami naszych kolegów filmowców” – opowiada dyrektor festiwalu NNW i dodaje: „Problem walki z totalitaryzmami, z prześladowaniami, jest obecny na całym świecie, przyjeżdżają więc do Gdyni ze swoimi tematami także twórcy m.in. z Tajlandii, Korei Północnej, Japonii czy Wenezueli”.

Widzowie Festiwalu NNW w tym roku mogą więc liczyć na obecność wielu twórców filmowych zza granicy, przyjadą też świadkowie historii - bohaterowie filmów, którzy zostaną uhonorowani Sygnetami Niepodległości i Drzwiami do Wolności. W jury 15. Festiwalu NNW zasiądą m.in. amerykański producent filmów historycznych John Grooters, grający w USA aktor Marek Probosz, uznany ukraiński reżyser Mykahailo Illienko, japoński reżyser Ken Takahashi - twórca ponad stu filmów i wizjoner nowoczesnego japońskiego kina historycznego, dokumentaliści Paweł Woldan i Anna Ferens. Stan Borys na NNW w Gdyni będzie świętował 50-lecie „Jaskółki uwięzionej”, z koncertem wystąpi światowej sławy pianista Adam Makowicz, a muzycy z krajów sąsiadujących z Rosją, razem z Markiem Piekarczykiem, wykonają wspólnie antywojenny protest-song. „Festiwal pokazuje, że wspólna historia łączy, a nie dzieli. Zagrożenie bytu, narodu, spaja środowisko twórców, ale także i widzów” – mówi Gołębiewski.

W czasie czterech dni Festiwalu NNW zobaczymy ponad sto filmów dokumentalnych i fabularnych nominowanych do nagród głównych festiwalu. Wśród nich znalazły się produkcje z Finlandii, Japonii, Hiszpanii, Estonii, Mołdawii, Bułgarii, Tajwanu, USA, Chorwacji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Azerbejdżanu, Norwegii, Korei Północnej i oczywiście z Polski. Odbędą się liczne debaty, spotkania ze świadkami historii i bohaterami filmów, filmowcami, opozycjonistami, koncerty, multimedialne wystawy, promocje książek historycznych. Festiwal NNW to również ważne wydarzenie branżowe, z marketem filmowym, warsztatami scenariuszowymi, masterclassami (m.in. Lecha Majewskiego), Pitchng Forum i działaniami Akademii Filmowej NNW wspierającymi twórców „od pomysłu do premiery”.

Ważne tematy, poszerzające dyskusję i dopełniające tematycznie tegoroczny festiwal NNW to:

wojenne losy kobiet i ich rola w walce o wolność, widoczna zarówno w debacie, jak i w filmach;

rola Polonii w walce o wolność Polski – na festiwalu pojawi się duża reprezentacja emigracji politycznej m.in. podróżnik Jerzy Majcherczyk opowie o zdobyciu najgłębszego kanionu świata Colca i peruwiańskich manifestacjach wspierających Solidarność. Obok niego pojawią się inni odkrywcy, tacy jak Marek Kamiński;

w międzynarodowym gronie zastanowimy się jak opowiadać światu o totalitaryzmach.

„To co szczególnie może zainteresować współczesnego widza, to temat dla mnie też jako twórcy bliski, czyli dziedziczenie powojennych traum oraz odkrywanie przemilczanych rodzinnych historii. To jest zjawisko obserwowane na całym świecie. Zobaczymy na festiwalowym ekranie, co ma do powiedzenia pokolenie zmagające się z powojennymi traumami, wyrastające w krajach dotkniętych totalitaryzmami. Pojawią się tematy nie opowiedziane i nie opłakane. Opowiadając o historii, tak naprawdę przeglądamy się w lustrze współczesności” – mówi Arkadiusz Gołębiewski i dodaje - „NNW to Niepokorni Niezłomni, ale co najważniejsze – Wolni”.

15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW odbędzie się w dniach 27-30 września 2023 roku w Gdyni – Gdyńskim Centrum Filmowym, na placu Grunwaldzkim, w Teatrze Muzycznym, Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej. WSTĘP WOLNY na wszystkie pokazy i wydarzenia.

Program festiwalu, opisy filmów i wydarzeń oraz trailery dostępne są na stronie www.festiwalnnw.pl.

Patronat Honorowy nad 15. Międzynarodowym Festiwalem Filmowym NNW objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda

