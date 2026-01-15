"Polski Amsterdam" skradł serce turystów. Zachwyca atrakcjami!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-01-15 2:31

Bydgoszcz coraz śmielej zyskuje miano "polskiego Amsterdamu" i przyciąga turystów wyjątkowym połączeniem wody, zieleni i miejskiego klimatu. Miasto zachwyca siecią kanałów, odnowionymi bulwarami nad Brdą oraz licznymi atrakcjami, które sprawiają, że jest chętnie wybierane zarówno na weekendowe wypady, jak i dłuższe zwiedzanie.

Super Express Google News

Polska zachwyca turystów. Coraz chętniej zwiedzamy to, co nasze

Coraz więcej polskich miast zyskuje przydomki nawiązujące do znanych europejskich metropolii – jedne porównywane są do Wenecji, inne do Paryża czy właśnie do Amsterdamu tak jak Bydgoszcz. Choć takie określenia bywają umowne, świadczą o rosnącym zainteresowaniu lokalnymi atrakcjami i coraz lepszym postrzeganiu krajowych kierunków turystycznych.

To także wyraźny sygnał, że wielu podróżnych zaczyna dostrzegać potencjał w Polsce i zamiast zagranicznych wyjazdów wybiera rodzime miasta, które oferują ciekawą architekturę, bogatą historię i unikalny klimat - często bez tłumów i kosztów charakterystycznych dla najbardziej obleganych europejskich destynacji.

Polecany artykuł:

Nie musisz jechać do Włoch. "Polska Florencja" ma równie dużo do zaoferowania!

Bydgoszcz "polskim Amsterdamem"

Bydgoszcz to jedno z piękniejszych miast na mapie naszego kraju, które przez niektórych nazywane jest "polskim Amsterdamem". Dlaczego miejscowość zyskała tak wyjątkowy przydomek? Okazuje się, że związane jest to z silną więzią z wodą, która w wyjątkowy sposób kształtuje charakter miasta. Rzeki i kanały stanowią tu integralną część przestrzeni miejskiej, podobnie jak w stolicy Holandii.

Najważniejszym elementem jest Kanał Bydgoski – zabytkowa droga wodna z XVIII wieku, która łączy dorzecza Wisły i Odry. W połączeniu z rzeką Brdą tworzy rozbudowany system wodny, wokół którego powstały bulwary spacerowe, ścieżki rowerowe i tereny rekreacyjne. W centrum miasta można zobaczyć mosty, kładki i zabudowę usytuowaną tuż nad wodą, co naturalnie przywołuje skojarzenia z Amsterdamem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Polski Amsterdam" zachwyca turystów [ZDJĘCIA]

Bydgoszcz i Amsterdam
12 zdjęć

Bydgoszcz: atrakcje w mieście

Bydgoszcz to miasto, które łączy bogatą historię, wodne pejzaże i nowoczesne atrakcje - idealne zarówno na weekendowy wypad, jak i dłuższy pobyt. Oto najciekawsze i najchętniej odwiedzane miejsca, które warto zobaczyć, będąc w mieście:

  • Wyspa Młyńska
  • Katedra pw. św. Marcina i Mikołaja
  • Muzeum Mydła i Historii Brudu
  • Myślęcinek Leśny Park Kultury i Wypoczynku
  • Rejsy po Brdzie
  • Młyny Rothera
  • Pomnik Łuczniczki
  • Stare Miasto.
W którym roku Fordon stał się częścią Bydgoszczy? Dlaczego ul. Długa ma taką nazwę? Rozwiąż QUIZ z historii miasta
Pytanie 1 z 12
W którym roku Fordon (osobne miasteczko) został przyłączony do Bydgoszczy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BYDGOSZCZ
AMSTERDAM
PODRÓŻE