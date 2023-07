Fundacja PFR pomaga wyrównywać szanse młodzieży na rynku pracy – zakończyła się IV edycja projektu SamoDZIELNI

SamoDZIELNI to autorski projekt Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju stworzony, aby pomóc młodzieży z pieczy zastępczej zrobić pierwszy krok na rynku pracy. Młodzi ludzie właśnie wkraczają w dorosłość i rozpoczynają życie zawodowe. Te pierwsze kroki mogą mieć ogromne znaczenie i decydować o tym, jak ich dalsze losy się potoczą. Dlatego Fundacja PFR już po raz czwarty wspiera ich w tym ważnym momencie w życiu. Do tej pory z programu skorzystało ponad 100 osób.

W miniony weekend uczestnicy 4. edycji projektu brali udział w ostatnim z 4 zjazdów kompetencyjnych oraz w gali, podczas której uroczyście zakończyli swoją przygodę z SamoDZIELNYMI. Po raz ostatni spotkaliśmy się wspólnie, aby podsumować te pół roku, ale przede wszystkim, aby porozmawiać o tym, co dalej, o ich planach, motywacji i celach na przyszłość – mówi Kamila Surała, koordynatorka projektu SamoDZIELNI w Fundacji PFR.

Kompetencje i motywacja – pomagają wejść w dorosłość

W ramach Projektu odbyły się łącznie cztery zjazdy – trzy stacjonarne w Warszawie, jeden online, a na koniec gala podsumowująca. Podczas praktycznych zajęć w Centralnym Domu Technologii młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez ekspertów i praktyków. W realizację warsztatów włączyli się wolontariusze Grupy PFR i partnerów projektu.

Zakres tematyczny zajęć obejmował przygotowanie cv, prezentowanie swojej wiedzy podczas procesu rekrutacji, wybór i planowanie ścieżki kariery, negocjowanie warunków zatrudnienia, a także poruszanie się w nowym środowisku podczas pierwszych dni pracy zawodowej. Młodzi ludzie dostali również sporą dawkę wiedzy w planowaniu swojego dorosłego życia i kompetencji miękkich potrzebnych do nawiązywania relacji społecznych i biznesowych bardzo przydatnych w dzisiejszym świecie. SamoDZIELNI poznali sposoby na efektywne dysponowanie swoim osobistym budżetem oraz wskazówki dotyczące oszczędzania. Mogli odkryć swoje mocne strony i talenty, a także dowiedzieć się, jak prezentować się publicznie i pracować w grupie.

Projekt ma już 4 lata. W tym czasie udało nam się poznać bliżej potrzeby osób, które biorą w nim udział. To pozwala nam dopasowywać tematykę zajęć do oczekiwań młodych ludzi i dać im narzędzia i umiejętności, z których na pewno skorzystają. Wsparcie wolontariuszy-ekspertów pozwala nam dodatkowo pokazać uczestnikom prawdziwych ludzi, którzy mają doświadczenie i pasję. To bardzo pomaga w otworzeniu im oczu na to, co i jak mogą osiągnąć w swoim dorosłym życiu – mówi Magdalena Grzankowska, Prezeska Zarządu Fundacji PFR.

W wydarzeniu podsumowującym projekt, które odbyło się 25 czerwca w Centralnym Domu Technologii, wzięli udział przedstawiciele patronów i partnerów projektu, uczestnicy oraz opiekunowie i wolontariusze-mentorzy. Uczestnikom osobiście gratulowali Barbara Socha, pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Gheorghe Marian Cristescu, Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, Sara Michalska, Pełnomocniczka Marszałka Województwa Mazowieckiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Anna Sobota, Wiceprezeska Zarządu ZPR Media S.A. Spotkanie było okazją do pogratulowania zaangażowania, konsekwencji i wytrwałości, ale też dało możliwość przekazania wielu dobry, motywujących słów na dalszą drogę.

Inicjatywa Fundacji PFR - projekt SamoDZIELNI jest godną naśladowania formą wspierania młodzieży z pieczy zastępczej w przygotowaniu do dorosłego życia. Dla wielu młodych ludzi stanowi szansę na skorzystanie z doświadczeń i wiedzy praktyków, a niektórym daje także możliwość rozpoczęcie fascynującej drogi zawodowej. Nie do przecenienia jest także możliwość odkrycia swoich możliwości, potencjału i zdobycie nowych kompetencji. Partnerzy Projektu dają młodym ludziom szansę na wsparcie praktyków, rozwój umiejętności i ciekawy pobyt w Warszawie, a wolontariusze gwarantują dobrą i sprawną organizację – powiedziała, gratulując Organizatorom i Uczestnikom Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Mentoring i staże – ważne punkty w pierwszym CV

Przez cały czas trwania projektu, wolontariusze z PFR współpracowali z SamoDZIELNYMI jako mentorzy, poznając młodych ludzi i wspólnie stawiając przed nimi pierwsze cele rozwojowe. Każdy uczestnik mógł uzyskać wsparcie odpowiadające na jego indywidualne potrzeby i oczekiwania. Mentorzy pomagali uczestnikom w wyborze kursów i szkoleń zawodowych w ramach „bonów na rozwój”, które finansuje Fundacja w każdej edycji programu.

Uczestnicy IV edycji SamoDZIELNYCH mogli się poczuć wyjątkowo także dzięki wsparciu partnera projektu - Polskiego Holdingu Hotelowego, który zapewnił wszystkim uczestnikom programu oraz ich opiekunom noclegi w luksusowym pięciogwiazdkowym hotelu Regent w Warszawie, położonym w samym centrum miasta, obok traktu królewskiego. Oprócz zakwaterowania, PHH zorganizował wspólną kolację dla SamoDZIELNYCH oraz wolontariuszy, którzy byli mentorami młodych ludzi w tej edycji projektu. Zaangażowanie PHH nie skończyło się na tym. W ramach wsparcia młodych ludzi przedstawiciele PHH przygotowali warsztaty na temat możliwości kariery w branży hotelarskiej i turystycznej, a także zaproponowali uczestnikom projektu płatne staże zawodowe w swoich hotelach na terenie całej Polski.

Wspieranie projektu SamoDZIELNI Fundacji PFR jest dla naszej firmy niezwykle ważne. Wkraczanie w dorosłość to kluczowy okres w życiu młodych ludzi, dlatego też chcemy pokazać, że jedną z możliwości wyboru ścieżki zawodowej jest hotelarstwo, gdzie można rozwijać się, awansować i spełniać swoje pasje. Tym bardziej cieszymy się, że kilku uczestników projektu zgłosiło się do nas, aby odbyć staż w naszych hotelach. Życzymy im, aby ten czas wykorzystali jak najlepiej dla swojego rozwoju i liczymy na to, że może choć dla części z nich będzie to początek kariery w branży hotelarskiej – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Aby realnie wesprzeć plany młodych ludzi i pomóc im w zdobyciu pierwszych kwalifikacji, każdy z nich na zakończenie otrzymał także tzw. Bon na rozwój, czyli pełne finansowanie wybranego kursu zawodowego. Młodzi ludzie, realizując bon, zdobywają ważny pierwszy punkt w swoim CV. Fundacja daje uczestnikom możliwość samodzielnego wybrania kursu, aby każdy mógł dzięki niemu rozwijać swoje pasje i mieć wpływ na swoje dalsze życie.

Tegoroczna edycja projektu zakończyła się, ale dla uczestników będzie początkiem, dopiero pierwszym krokiem w kolejnym etapie ich dorosłego życia.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.fundacjapfr.pl/samodzielni

Partnerami tegorocznej edycji programu zostali Polski Holding Hotelowy oraz Centralny Dom Technologii. Patronat honorowy nad projektem objęli Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wojewoda Mazowiecki. Patronat medialny objęły redakcje Super Expressu oraz radia Eska.