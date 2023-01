Gry LOTTO to synonim radości i świetnej zabawy. Graj i wygrywaj – nie tylko „od święta”!

Grając w LOTTO, wygrywamy wszyscy

Obecnie z każdej złotówki przeznaczonej na gry liczbowe LOTTO 19 groszy jest przekazywane na wsparcie polskiego sportu i kultury narodowej. Wydaje się, że to niewielka suma, jednak w okresie od 1994 do 2021 r. na rzecz sportu i kultury Totalizator Sportowy przekazał ponad 17,7 mld zł! To dzięki graczom możliwe jest budowanie oraz remontowanie obiektów sportowych i kulturalnych m.in. domów kultury, muzeów, boisk piłkarskich i do koszykówki, pływalni, siłowni czy stadionów. Z okazji święta Gracza LOTTO, na klientów czekają promocje w grach i liczne atrakcje w aż 17 miastach Polski.

Jubileusz 67-lecia Totalizatora Sportowego

Dziś mija 67 lat od powstania Totalizatora Sportowego. Spółka istnieje na rynku od 1956 r. Początkowo dochód z prowadzonej działalności był przeznaczony na budowę i remont infrastruktury sportowej w powojennej Polsce. Od wielu lat właściciel marki LOTTO jest Sponsorem Generalnym Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej i konsekwentnie realizuje swoją misję – wspiera rozwój narodowego sportu i kultury. Nie bez powodu hasło spółki brzmi: „Wygrywamy razem”, gdyż każdy gracz LOTTO jest w pewnym sensie mecenasem ważnych dziedzin życia społecznego w kraju. Dlatego firma postanowiła docenić zaangażowanie graczy i zachęcić ich do celebrowania Dnia Gracza LOTTO.

Święto graczy

Dzień Gracza LOTTO to doskonały moment, aby celebrować dobrą zabawę i radość wygrywania. Jesteś fanem gier LOTTO? Namów znajomych na wspólne wyjście do punktu LOTTO. Możecie też zagrać na lotto.pl. Nieważne „jak” ani „gdzie” – ważny jest duch zabawy i pozytywne emocje, które towarzyszą wspólnej grze! Dziś obdaruj bliskiego Zdrapką – taki gest z pewnością wywoła uśmiech na twarzy bliskiej ci osoby. A co czeka na ciebie w Dniu Gracza LOTTO? Mnóstwo promocji, które wymieniamy niżej:

W ramach promocji w punktach LOTTO czeka na ciebie bonus za zakup gry Lotto i Lotto Plus . Do rozdania jest aż 1 500 000 talonów na dodatkowy zakład LOTTO. Od 23 stycznia do 25 lutego (lub do wyczerpania talonów) gracz, który w punkcie LOTTO kupi Lotto lub Lotto Plus za min. 21 zł na jednym kuponie, otrzyma talon o wartości 3 zł na dodatkowy zakład Lotto.

i . Do rozdania jest aż 1 500 000 talonów na dodatkowy zakład LOTTO. Od 23 stycznia do 25 lutego (lub do wyczerpania talonów) gracz, który w punkcie LOTTO kupi Lotto lub Lotto Plus za min. 21 zł na jednym kuponie, otrzyma talon o wartości 3 zł na dodatkowy zakład Lotto. Na lotto.pl i w aplikacji mobilnej, przy dowolnej grze lub Gierce za min. 30 zł na jednym kuponie, gracz odbierze jednorazowy bonus o wartości 6 zł.

Od 25 do 28 stycznia w punktach LOTTO i na lotto.pl trwa promocja w Multi Multi i Multi Multi Plus, która zwiększa o 50 proc. wygrane przy typowaniu 9 liczb.

W święto graczy LOTTO możesz zagrać w swoją ulubioną grę lub spróbować czegoś zupełnie nowego, np. wybierając jedną z najnowszych Zdrapek – Super Linie lub DUUUŻO KASY. Szczegółowe informacje na temat wszystkich promocji znajdziesz na www.lotto.pl oraz w punktach LOTTO.

Szczęście kulą się toczy

Pod tym hasłem kryją się liczne atrakcje z okazji Dnia Gracza LOTTO – kultowe kule LOTTO znane z reklam pojawią się osobiście w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdyni, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. W wymienionych 17 miastach będzie można spotkać: Kierownika (nr 1), Bejbi (nr 7), Żartownisia (nr 49), Marzycielkę (nr 22), Dżolero (nr 35) oraz Peszka (nr 13) i zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie! Dodatkowo, jeśli dodamy taką fotografię na swojego Instagrama lub Facebooka i oznaczymy profil LOTTO, otrzymamy upominek!

Wyjątkowe postacie i ciekawe atrakcje

Oprócz zabawnych kul LOTTO, w Warszawie przy Złotych Tarasach, pojawią się koszykarze z LOTTO 3x3 Team i olimpijczycy m.in. Natalia Maliszewska oraz Czesław Lang. Na graczy czekają również ciekawe atrakcje, takie jak: fotobudka, symulator narciarstwa, gry, gadżety, a także poczęstunek w postaci kawy i ciastek.

Gry LOTTO to nie tylko przyjemny dreszczyk emocji towarzyszący graniu i wygrywaniu, ale też wsparcie rozwoju polskiego sportu i kultury. To dobra zabawa, mnóstwo pozytywnej energii, a dla wielu – być może spełnione marzenia. A jak ty zamierzasz świętować Dzień Gracza LOTTO?