Hasco-Lek S.A. inwestuje w młode talenty oraz wszechstronny rozwój swoich pracowników

Wśród firm farmaceutycznych w Polsce szczególnie wyróżnia się Hasco-Lek S.A. To firma rodzinna, jako jedna z nielicznych w branży farmaceutycznej, z całkowicie polskim kapitałem. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1984 r. we Wrocławiu przez seniora rodziny pana Stanisława Hana, biznesmena i farmaceutę z tytułem doktora nauk biologicznych. Dziś firma jest jednym z liderów w branży i dostarcza na rynek 60 mln opakowań produktów rocznie, przede wszystkim leków, suplementów diety i kosmetyków. Po blisko czterdziestu latach działalności firma stała się również jednym z największych pracodawców w regionie. Wysoko wyspecjalizowani pracownicy, podzielający filozofię odpowiedzialności za bezpieczeństwo lekowe pacjentów, są fundamentem firmy Hasco-Lek S.A.

„Ludzie to nasz najcenniejszy kapitał, dlatego dbamy o ich dobre samopoczucie oraz możliwość rozwoju pasji i zainteresowań pozazawodowych. Od lat włączamy się jako mecenas sportu w szereg inicjatyw, w których udział biorą również nasi pracownicy. Bieg Firmowy, FRRuuu - Firmowy Rajd Rowerowy to tylko przykłady z tego roku” – podkreśla Agnieszka Han, Wiceprezes Zarządu Hasco-Lek S.A.

Wiele akcji propracowniczych realizowanych przez firmę, jest także związanych z profilaktyką prozdrowotną. Przykładem jest współpraca z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, w ramach której zostały przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników wpisujące się w kampanię „Rak Chadza Wspak - Zadzieram Kiecę i Lecę”.

Niezwykle ważnym aspektem inwestycji w rozwój kadr jest również współpraca ze środowiskiem naukowym. Wspólnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu Hasco-Lek S.A. od lat prowadzi kierunek „Farmacja przemysłowa”. Powstał on z myślą o tych, którzy chcą pracować i pełnić odpowiedzialne funkcje w zakładach produkujących leki. W 2022 r. jedna ze spółek należących do Grupy Hasco, CBR Novasome, uruchomiła program stypendialny dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

„Po jego zakończeniu oferujemy stypendystom odbycie płatnego stażu, a także możliwość zatrudnienia w firmie, która świadczy usługi badawczo-rozwojowe, eksperckie i analityczne w dziedzinie medycyny, farmacji, chemii i dla przemysłu kosmetycznego. Tym samym otwieramy atrakcyjne ścieżki kariery w polskim przemyśle farmaceutycznym, który jest jednym z najnowocześniejszych w Europie.” – dodaje dr Tomasz Han, Wiceprezes Zarządu Hasco-Lek S.A.

Te i inne działania realizowane na rzecz wszechstronnego rozwoju kadr wynikają z poczucia odpowiedzialności firmy nie tylko za pracowników, ale także ich rodziny. Dlatego też firma zapewnia poczucie stabilności zatrudnienia oraz stawia na długotrwałe relacje. Konsekwentne honorowanie tej zasady sprawiło, że aż 23 proc. kadry firmy stanowią pracownicy z wieloletnim stażem, nawet powyżej 15 lat.