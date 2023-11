HAUSER ponownie w Polsce! Koncerty wiolonczelisty w Krakowie i Łodzi

HAUSER jest wirtuozem wiolonczeli. Umiejętność gry na tym instrumencie wyniósł na niespotykane dotąd wyżyny. Nie ma na świecie drugiego wykształconego klasycznie muzyka, który z wiolonczelą robi takie cuda jak on. W swojej grze potrafi być uwodzicielski i niegrzeczny, ale także romantyczny i czuły. Raz siedzi spokojnie na krześle i zatopiony w muzyce rozkoszuje się dźwiękami czy to wykonując temat przewodni z „Titanica” czy sentymentalną melodię „Caruso”. Ale za chwilę już biega po całej scenie, a nawet rzuca się na nią i nie odrywając pleców od podłogi gra „Highway to Hell” AC/DC. Bardzo ważne jest dla niego utrzymywanie bliskich relacji z publicznością. Z tego względu na koncertach nie tylko schodzi na brzeg sceny, aby fani mogli zrobić sobie z nim wspólne zdjęcia, ale z wiolonczelą przewieszoną przez ramię, grając spaceruje między rzędami. Osoby zajmujące dalsze miejsca mają wtedy szansę, aby zobaczyć go niemal tuż obok siebie. Ostatnie, wyprzedane koncerty w naszym kraju w TAURON Arenie Kraków i w ERGO ARENIE na pograniczu Gdańska i Sopotu, dobitnie pokazały, że HAUSER jest artystą kompletnym: utalentowanym i charyzmatycznym, a do tego scena to jego żywioł.

Już wcześniej, grając z Luką Suliciem w duecie 2Cellos, dał się poznać jako ten bardziej energetyczny. Teraz, gdy obaj muzycy postawili na samodzielne występy, HAUSER zaczął w pełni realizować swoje szalone pomysły sceniczne. Po pierwszych, przełomowych dla jego kariery koncertach solowych w tym roku, wiolonczelista potwierdził swoją absolutną dominację wśród klasycznie wykształconych artystów poruszających się w coverach. Muzyka filmowa czy największe przeboje pop-rockowe zaaranżowane na bogate instrumentarium, gdzie prym wiodła wiolonczela, zabrzmiały spektakularnie. Artyście towarzyszyli na europejskiej trasie wytrawni muzycy: damski zespół smyczkowy, klawiszowiec, rozbudowana sekcja rytmiczna z dwiema perkusjami oraz duet dęty. Całość dała niezwykły efekt, a HAUSER porwał polską publiczność swoją pasją i wirtuozerią,

- W tym roku byliśmy świadkami dwóch absolutnie fantastycznych występów HAUSERA, który okazał się nie tylko świetnym muzykiem, ale także prawdziwym showmanem. Myślę, że w przyszłym roku możemy spodziewać się jeszcze większych emocji na koncertach w Krakowie i Łodzi. Bez wątpienia HAUSER to artysta, który znajduje się obecnie na fali wznoszącej. Jego popularność wzrasta z roku na rok. Kto wie, czy wkrótce nie będzie koncertował na dużo większych obiektach, np. na stadionach – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje obydwa występy HAUSERA w Polsce.

Koncerty wiolonczelisty to nie tylko wyjątkowa okazja do usłyszenia znanych i uwielbianych utworów w niepowtarzalnych aranżacjach, ale także do zanurzenia się w atmosferę pełną emocji i magii. Koncerty HAUSERA w ramach trasy „Rebel with a Cello” odbędą się 19 lipca w TAURON Arenie Kraków i 21 lipca w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety będą dostępne w przedsprzedaży dla zarejestrowanych użytkowników platformy Bilet Serwis już 29 listopada o godzinie 10:00. Sprzedaż ogólna rozpocznie się następnego dnia na www.biletserwis.pl.