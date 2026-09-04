Hisense z sześcioma prestiżowymi nagrodami EISA 2026–2027

Hisense
2026-09-04 0:00 Materiał sponsorowany

Hisense, producent zaawansowanej elektroniki użytkowej, zdobył sześć nagród EISA 2026‑2027, potwierdzając swoją silną pozycję w segmencie nowoczesnej rozrywki domowej. Wśród wyróżnionych produktów znalazły się telewizory, projektory oraz soundbar. Szczególne znaczenie ma tytuł EISA Best Buy RGB LED TV 2026–2027 przyznany modelowi telewizora Hisense 65UR9S, który podkreśla dostępność technologii RGB LED dla szerokiego grona użytkowników.

Trzy telewizory, dwa projektory i zestaw audio marki Hisense. O nagrodach EISA dla tych urządzeń przeczytasz na SE.
Autor: Hisense/ Materiały prasowe

Nagrody EISA (Expert Imaging and Sound Association) należą do najbardziej rozpoznawalnych wyróżnień w branży elektroniki użytkowej. Przyznaje je międzynarodowe stowarzyszenie specjalistycznych mediów technologicznych, którego eksperci co roku wskazują najlepsze produkty w swoich kategoriach. W tegorocznej edycji Hisense został doceniony w sześciu kategoriach obejmujących kluczowe obszary domowej rozrywki: telewizory, projektory oraz audio.

Nagrodzone produkty to:

Telewizory:

Projektory:

  • PT1 – EISA Best Buy UST Projector 2026–2027
  • XR10 – EISA Premium Smart Projector 2026–2027

Soundbar:

  • AX5140Q – EISA Best Buy Soundbar 2026–2027
Hisense
Autor: Hisense/ Materiały prasowe

Telewizor Hisense 65UR9S: technologia RGB LED w przystępnym segmencie cenowym

Jednym z najważniejszych wyróżnień dla marki jest tytuł EISA Best Buy RGB LED TV 2026–2027, przyznany modelowi Hisense 65UR9S. Telewizor doceniono za połączenie nowej generacji technologii RGB LED z atrakcyjnym pozycjonowaniem cenowym. Procesor Hi-View AI Engine RGB odpowiada za precyzyjne przetwarzanie obrazu, a wysoka jasność, szeroka paleta barw i dopracowana obsługa HDR przekładają się na realistyczne, szczegółowe wrażenia wizualne.

Model 65UR9S wspiera technologie Dolby Vision 2 Max, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode i IMAX Enhanced, dzięki czemu filmy i seriale mogą być odtwarzane zgodnie z intencją twórców. Certyfikacja Pantone Validated RGB MiniLED dodatkowo potwierdza dbałość o wierne odwzorowanie kolorów. Telewizor odpowiada także na potrzeby graczy, oferując m.in. 170 Hz VRR, ALLM oraz wejście USB-C DisplayPort.

Trzy nagrody EISA dla telewizorów Hisense

W kategorii telewizorów Hisense zdobył łącznie trzy wyróżnienia. Hisense 65U7S Pro otrzymał tytuł EISA Gaming TV 2026–2027 za połączenie technologii MiniLED Pro, zaawansowanego przetwarzania obrazu Hi-View AI Engine Pro oraz natywnej częstotliwości odświeżania 165 Hz, ważnej dla płynnej rozgrywki. Z kolei Hisense 100UR8S, nagrodzony jako EISA Giant TV 2026–2027, zapewnia efekt dużego ekranu w domowych warunkach dzięki imponującej, 100-calowej przekątnej oraz technologii RGB MiniLED.

Hisense
Autor: Hisense/ Materiały prasowe

Projektory laserowe dla kinowych wrażeń w domu

Hisense został wyróżniony również w kategorii projektorów. Hisense PT1 zdobył nagrodę EISA Best Buy UST Projector 2026–2027, łącząc technologię laserową TriChroma z obrazem o dużej przekątnej oraz funkcjami ułatwiającymi codzienne użytkowanie, takimi jak automatyczne dopasowanie obrazu i dostęp do treści streamingowych.

Flagowy Hisense XR10 otrzymał tytuł EISA Premium Smart Projector 2026–2027. Projektor wykorzystuje zaawansowany silnik laserowy LPU 3.0 Digital Laser Engine, zapewniając wysoką jasność, precyzję obrazu i wierne odwzorowanie kolorów. Obsługa obrazu do 300 cali sprawia, że XR10 jest propozycją dla użytkowników poszukujących pełnowymiarowego doświadczenia kina domowego.

Soundbar zaprojektowany z myślą o kinowym brzmieniu

Listę nagrodzonych produktów uzupełnia soundbar Hisense AX5140Q, wyróżniony jako EISA Best Buy Soundbar 2026–2027. Konfiguracja 5.1.4-kanałowa, głośniki skierowane ku górze, bezprzewodowe głośniki tylne i subwoofer tworzą przestrzenny dźwięk dopasowany do seansów filmowych, transmisji sportowych i gier. Technologie takie jak AI-driven Room Fitting Tuning oraz Hi-Concerto pomagają dostosować brzmienie do warunków pomieszczenia i współpracy z kompatybilnymi telewizorami Hisense.

Sześć nagród EISA 2026–2027 pokazuje konsekwencję Hisense w rozwijaniu segmentu domowej rozrywki. Łącząc zaawansowane technologie z doświadczeniem użytkownika, producent dostarcza nagradzane produkty, które pozwalają tworzyć bardziej angażujące warunki do oglądania i słuchania treści w przestrzeni domowej.

Źródło informacji: Hisense

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