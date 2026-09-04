Hisense z sześcioma prestiżowymi nagrodami EISA 2026–2027

Nagrody EISA (Expert Imaging and Sound Association) należą do najbardziej rozpoznawalnych wyróżnień w branży elektroniki użytkowej. Przyznaje je międzynarodowe stowarzyszenie specjalistycznych mediów technologicznych, którego eksperci co roku wskazują najlepsze produkty w swoich kategoriach. W tegorocznej edycji Hisense został doceniony w sześciu kategoriach obejmujących kluczowe obszary domowej rozrywki: telewizory, projektory oraz audio.

Nagrodzone produkty to:

Telewizory:

65U7S Pro – EISA Gaming TV 2026–2027

65UR9S – EISA Best Buy RGB LED TV 2026–2027

100UR8S – EISA Giant TV 2026–2027

Projektory:

PT1 – EISA Best Buy UST Projector 2026–2027

XR10 – EISA Premium Smart Projector 2026–2027

Soundbar:

AX5140Q – EISA Best Buy Soundbar 2026–2027

Autor: Hisense/ Materiały prasowe

Telewizor Hisense 65UR9S: technologia RGB LED w przystępnym segmencie cenowym

Jednym z najważniejszych wyróżnień dla marki jest tytuł EISA Best Buy RGB LED TV 2026–2027, przyznany modelowi Hisense 65UR9S. Telewizor doceniono za połączenie nowej generacji technologii RGB LED z atrakcyjnym pozycjonowaniem cenowym. Procesor Hi-View AI Engine RGB odpowiada za precyzyjne przetwarzanie obrazu, a wysoka jasność, szeroka paleta barw i dopracowana obsługa HDR przekładają się na realistyczne, szczegółowe wrażenia wizualne.

Model 65UR9S wspiera technologie Dolby Vision 2 Max, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode i IMAX Enhanced, dzięki czemu filmy i seriale mogą być odtwarzane zgodnie z intencją twórców. Certyfikacja Pantone Validated RGB MiniLED dodatkowo potwierdza dbałość o wierne odwzorowanie kolorów. Telewizor odpowiada także na potrzeby graczy, oferując m.in. 170 Hz VRR, ALLM oraz wejście USB-C DisplayPort.

Trzy nagrody EISA dla telewizorów Hisense

W kategorii telewizorów Hisense zdobył łącznie trzy wyróżnienia. Hisense 65U7S Pro otrzymał tytuł EISA Gaming TV 2026–2027 za połączenie technologii MiniLED Pro, zaawansowanego przetwarzania obrazu Hi-View AI Engine Pro oraz natywnej częstotliwości odświeżania 165 Hz, ważnej dla płynnej rozgrywki. Z kolei Hisense 100UR8S, nagrodzony jako EISA Giant TV 2026–2027, zapewnia efekt dużego ekranu w domowych warunkach dzięki imponującej, 100-calowej przekątnej oraz technologii RGB MiniLED.

Autor: Hisense/ Materiały prasowe

Projektory laserowe dla kinowych wrażeń w domu

Hisense został wyróżniony również w kategorii projektorów. Hisense PT1 zdobył nagrodę EISA Best Buy UST Projector 2026–2027, łącząc technologię laserową TriChroma z obrazem o dużej przekątnej oraz funkcjami ułatwiającymi codzienne użytkowanie, takimi jak automatyczne dopasowanie obrazu i dostęp do treści streamingowych.

Flagowy Hisense XR10 otrzymał tytuł EISA Premium Smart Projector 2026–2027. Projektor wykorzystuje zaawansowany silnik laserowy LPU 3.0 Digital Laser Engine, zapewniając wysoką jasność, precyzję obrazu i wierne odwzorowanie kolorów. Obsługa obrazu do 300 cali sprawia, że XR10 jest propozycją dla użytkowników poszukujących pełnowymiarowego doświadczenia kina domowego.

Soundbar zaprojektowany z myślą o kinowym brzmieniu

Listę nagrodzonych produktów uzupełnia soundbar Hisense AX5140Q, wyróżniony jako EISA Best Buy Soundbar 2026–2027. Konfiguracja 5.1.4-kanałowa, głośniki skierowane ku górze, bezprzewodowe głośniki tylne i subwoofer tworzą przestrzenny dźwięk dopasowany do seansów filmowych, transmisji sportowych i gier. Technologie takie jak AI-driven Room Fitting Tuning oraz Hi-Concerto pomagają dostosować brzmienie do warunków pomieszczenia i współpracy z kompatybilnymi telewizorami Hisense.

Sześć nagród EISA 2026–2027 pokazuje konsekwencję Hisense w rozwijaniu segmentu domowej rozrywki. Łącząc zaawansowane technologie z doświadczeniem użytkownika, producent dostarcza nagradzane produkty, które pozwalają tworzyć bardziej angażujące warunki do oglądania i słuchania treści w przestrzeni domowej.

Źródło informacji: Hisense