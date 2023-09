i Autor: Materiały prasowe

Szpital w Łódzkiem musi zapewnić dostępność Głuchym

Historia pani Marzeny wpłynęła na zmiany w systemie ochrony zdrowia

Pani Marzena jest osobą Głuchą. Posługuje się na co dzień polskim językiem migowym (PJM). Mieszka w mieście w województwie łódzkim. Regularnie odwiedza poradnię specjalistyczną w jednym z publicznych szpitali. Niestety, natrafiła na barierę w komunikowaniu się. Lekarz specjalista nie miga. Przez to pani Marzena nie rozumiała, co do niej mówi.