Iga Świątek ponownie Królową Paryża? Polka w drodze po trzeci triumf na kortach Rolanda Garrosa.

Iga Świątek udowodniła w poprzednich latach, że jest prawdziwą specjalistką od gry na kortach ziemnych. Dowód? Dwa triumfy we French Open – w 2020 i 2022 roku. W obecnej edycji rozstawiona z nr 1 zawodniczka także nie ma dla rywalek litości. Dość powiedzieć, że 22-latka w dotychczasowych sześciu meczach aż czterokrotnie była w stanie wygrać seta bez straty choćby jednego gema. Boleśnie przekonała się o tym zwłaszcza Chinka Wang Xin, która w spotkaniu III rundy przegrała z Igą 0:6, 0:6. Najlepsza rakieta świata ogromną klasę pokazała także w spotkaniu półfinałowym, w którym po zaciętym meczu odprawiła z kwitkiem Beatriz Haddad Maię z Brazylii. Polska zawodniczka problemy miała już w pierwszym, wygranym 6:2 secie. Na jedno przełamanie własnego serwisu potrafiła jednak odpowiedzieć trzema, co w efekcie dało jej dość pewne zwycięstwo. Druga partia była zdecydowanie bardziej zacięta, a najlepszym potwierdzeniem tych słów jest fakt, że trwała aż 90 minut. Obie zawodniczki przełamały się w tej odsłonie po razie, co nieuchronnie doprowadziło nas do tie-breaka. W decydującym momencie więcej zimnej krwi zachowała jednak Polka, która wygrała 9:7 i cały mecz 6:2, 7:6. Już w sobotę Świątek stanie przed ogromną szansą na trzeci w karierze triumf na paryskich kortach. Warunek jest jeden – zwycięstwo nad Karoliną Muchovą. Zdaniem ekspertów z TOTALbet jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, w opinii legalnego polskiego bukmachera urodzona w Warszawie zawodniczka będzie bowiem zdecydowaną faworytką tego starcia.

Dla Karoliny Muchovej sam awans do finału stanowi natomiast bezsprzecznie największy sukces w dotychczasowej karierze zawodowej. Wcześniej 26-letnia reprezentantka Czech zaledwie raz awansowała do półfinału turnieju Wielkiego Szlema, miało to miejsce podczas Australian Open 2021. Co więcej, jej najlepszym wynikiem w dotychczasowej przygodzie z French Open była III runda. Czterdziesta trzecia obecnie rakieta świata na kortach Rolanda Garrosa od samego początku prezentowała się jednak nadzwyczaj obiecująco. Dość powiedzieć, że już w swoim pierwszym meczu wyeliminowała Marię Sakkari. W kolejnych spotkaniach Czeszka potwierdzała swoją wysoką dyspozycję, a na wyżyny bezapelacyjnie wzniosła się w trakcie czwartkowego półfinału, gdy jej rywalką była jedna z głównych faworytek do końcowego triumfu – Aryna Sabalenka. Muchova nie absolutnie nie przestraszyła się zdecydowanie wyżej notowanej przeciwniczki i po trwającym grubo ponad trzy godziny pojedynku zwyciężyła 7:6, 6:7, 7:5. W wielkim finale jej rywalką będzie inna z faworytek – Iga Świątek. Obie panie w oficjalnym meczu spotkały się do tej pory jedynie raz. W kwietniu 2019 roku podczas turnieju WTA w Pradze górą była Czeszka, która pokonała Polkę 4:6, 6:1, 6:4. Czy i tym razem górą będzie starsza z zawodniczek? Zdaniem ekspertów z TOTALbet jest to raczej mało prawdopodobne. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf 26-latki płaci bowiem aż 6.50 zł. W przypadku wygranej „Maszyny z Raszyna” jest to z kolei 1.10 zł.