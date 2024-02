Infekcje, ukąszenia, rany – co robić

Przebywanie na łonie na natury wiąże się jednak z ryzykiem ukąszeń przez owady czy alergią. Zmienna pogoda naraża nas na przeziębienia. Może się też okazać, że po spacerze w miejskim parku znajdziemy na swoim ciele kleszcza. Drobne urazy, skaleczenia czy otarcia mogą się przydarzyć zarówno bawiącym się w ogrodzie dzieciom, jak i dorosłym. Warto mieć więc w domu dobrze wyposażoną apteczkę, z której w razie potrzeby będzie mógł skorzystać każdy członek rodziny!

Apteczka w domu jest niezbędna

Trudno przewidzieć niektóre sytuacje. Drobne urazy, reakcje alergiczne, zatrucie pokarmowe czy ukąszenia mogą się przydarzyć także w domu. Warto się przygotować na takie wydarzenia, aby pomóc poszkodowanej osobie np. do momentu przyjazdu ambulansu bądź uzyskania fachowej pomocy medycznej w przychodni. Nasza domowa apteczka powinna mieć swoje wyznaczone miejsce w domu, aby każdy miał do niej dostęp (z wyjątkiem małych dzieci) i w razie potrzeby mógł z niej skorzystać. Jej zawartość warto regularnie sprawdzać i pozbywać się np. przeterminowanych leków. Apteczka w naszym domu jest ważnym elementem udzielania pierwszej pomocy, który pozwala uratować zdrowie, a niejednokrotnie wręcz życie drugiej osoby.

Na infekcje i zatrucia pokarmowe

W domowej apteczce nie powinno zabraknąć środków, które będą użyteczne w przypadku zachorowania czy objawów układu pokarmowego tj.: leków przeciwbólowych, na gorączkę czy łagodzących objawy ze strony przewodu pokarmowego. Jeśli ktoś z naszej rodziny ma biegunkę lub wymioty, bardzo szybko może się odwodnić, przy czym jednocześnie traci z organizmu cenne minerały takie jak potas, wapń, sód czy magnez. Dlatego dobrze mieć zapas elektrolitów. Możemy też w takich sytuacjach użyć probiotyków, które pozwolą odbudować mikroflorę jelitową i złagodzą nieprzyjemne dolegliwości. Przydatny okazuje się również węgiel aktywny, gdyż zapobiega m.in. wchłanianiu toksyn i bakterii. Jeśli mamy do czynienia z infekcją lub przeziębieniem – przyda się nam również termometr oraz ciśnieniomierz. Kontrolowanie ciśnienia jest bardzo ważne - zwłaszcza u osób starszych lub chorujących na nadciśnienie.

Na ukąszenia owadów i alergie

Spacer po parku lub wyjście do lasu to przyjemna opcja spędzania wolnego czasu. Po powrocie do domu warto dokładnie obejrzeć całe ciało, ponieważ gdy robi się cieplej, kleszcze wychodzą na żer. Dobrze byłoby mieć w domowej apteczce narzędzia do usuwania kleszczy np. zakrzywioną pęsetę, lasso lub specjalny haczyk. Pamiętajmy, aby miejsce ukąszenia odkazić. W aptece można dostać preparat o działaniu antyseptycznym. Zawarty w nim dichlorowodorek oktenidyny to substancja czynna, która przyspiesza gojenie się ran, a także zwalcza bakterie, grzyby i wirusy. W przypadku ukąszenia przez innego owada, ulgę przynieść nam może żel lub maść łagodząca świąd i pieczenie. Jeśli jesteśmy uczuleni np. na pyłki roślin, w apteczce nie powinno zabraknąć leków łagodzących objawy alergii. Pamiętajmy też o stosowaniu kremów z filtrem UV, warto ich używać także zimą.

Na skaleczenia, rany i otarcia

Na stłuczenia przydać się może żel oraz maść przeciwbólowa. W przypadku skaleczeń, otarć i innych drobnych ran, do apteczki sięgniemy po opatrunki: jałowe gazy, bandaże, plastry i środek do odkażania. Warto zaopatrzyć się w preparat, który będzie dedykowany osobom dorosłym i dzieciom. Co ważne, są dostępne preparaty, które można stosować zarówno na skórę, jak i na błony śluzowe. Środek do odkażania może być stosowany także przy odkażaniu kikuta pępowinowego czy błon śluzowych np. jamy ustnej. W przypadku ran na powierzchni skóry powstałych np. w wyniku przewrócenia się na rowerze lub otarć spowodowanych joggingiem, najpierw warto ranę przemyć bieżącą wodą, a następnie odkazić. To pozwoli zapobiec zakażeniu. Nadmierne krwawienie z rany należy zatamować, można to zrobić przy użyciu bandaża.

Dobrze wyposażona apteczka daje nam poczucie bezpieczeństwa i narzędzia przydatne do udzielenia pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych. Dzięki niej poradzimy sobie z drobnymi urazami i zabezpieczymy członka rodziny do momentu, w którym będzie mógł skonsultować stan swojego zdrowia z lekarzem.