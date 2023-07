Jak zapłacić mniej, a zyskać więcej przy ubezpieczeniu samochodu? Z LINK4 to możliwe. A dodatkowo do wygrania samochód i bony na paliwo!

Ubezpieczenie OC jest obowiązkiem każdego posiadacza samochodu. Chroni ono tych, którym my wyrządzamy szkodę. Ale w LINK4 podstawowa polisa Odpowiedzialności Cywilnej może dodatkowo zawierać w pakiecie też wiele korzyści z zakresu assistance, które w trudnych sytuacjach oferują pomoc na już.

Przebita opona? Pomoc już jedzie!

OC w LINK4 oferowane jest wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Mamy zapewnioną pomoc drogową i holowanie jeśli dojdzie do zderzenia z innym pojazdem, albo kiedy wjedziemy samochodem do rowu i nie nadaje się już do dalszej jazdy. Do tego w razie wypadku lub kradzieży otrzymamy auto zastępcze na 3 dni.

Nie zostaniemy sami z kłopotem, gdy złapiemy gumę. Samodzielna wymiana koła może być bardzo kłopotliwa. Trzeba wiedzieć jak się do tego zabrać, a do ten potrzebne są narzędzia. Z pakietem OC w LINK4 wystarczy skontaktować się z infolinią. Fachowiec wymieni uszkodzone koło na miejscu, a jeśli to nie będzie możliwe odholuje auto do warsztatu.

Kiedy zdarzy się awaria

Użytkując regularnie samochód warto zadbać o szerszą ochronę w sytuacjach awaryjnych. Pomoc w otarciu auta, gdy zatrzasnęliśmy kluczyki, dostarczenie paliwa, czy choćby holowanie i auto zastępcze w przypadku awarii. To wszystko jest możliwe posiadając dodatkowe ubezpieczenie assistance. W LINK4 są trzy warianty do wyboru. Już podstawowy z nich - Auto Assistance zapewnia mam lawetę, która zepsuty samochód odwiezie we wskazane przez nas miejsce do 500 km. Dotyczy to zarówno Polski jak i Europy.

Możesz ochronić się przed zagrożeniem, którego najbardziej się obawiasz

Chcąc chronić własny samochód od skutków kolizji, wandalizmu, czy uszkodzeń wywołanych siłami natury musimy posiadać ubezpieczenie casco. W przypadku nowego pojazdy z pewnością najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest pełny pakiet OC+AC. Jednak, gdy nasz pojazd ma już swoje lata, możemy poszukać tańszego rozwiązania.

W LINK4 dodatkiem do OC jest Smart Casco. Polisa jest niezwykle atrakcyjna cenowo, bo przy autach o wartości poniżej 15 tys. zł, składka zaczyna się już od 59 zł. Oszczędzamy, bo wybieramy tylko określne ryzyka, których najbardziej się obawiamy.

Mamy do wyboru trzy podstawowe rodzaje zagrożeń: Żywioły, Szkoda całkowita i Kradzież auta. Możemy ubezpieczyć się od każdego z nich oddzielnie, albo je dowolnie ze sobą łączyć.

Kolejną opcją, dostępną przy Smart Casco albo pełnym pakiecie OC+AC jest ubezpieczenie Szyby24. Warto to rozważyć, bo w przypadku stłuczenia albo wybicia szyby, będziemy mieli zapewnioną naprawę lub wymianę do wartości szkody 3 tys. zł.

Oszczędzasz i wygrywasz hybrydowe auto!

Teraz LINK4 pozwala nam oszczędzić na ubezpieczeniu, oferując nową opcję, która dostępna jest do OC oraz OC+AC. To Ochrona Zniżki. Zawierając taką klauzulę, mamy gwarancję, że w przypadku pierwszej szkody, przy odnowieniu naszego ubezpieczenia na następny rok LINK4 nie uwzględni tej szkody przy wyliczeniu składki.

Wspomnieliśmy o prezentach. W LINK4 gratisem do ubezpieczenia jest Kasa Wraca. To nie tylko darmowa licencja na renomowaną nawigację NaviExpert. Korzystając z aplikacji, pozwalającej LINK4 ocenić nasz styl jazdy, mamy szansę otrzymać nagrodę stanowiącą nawet 30 proc. wartości składki. Warunkiem jej uzyskania jest brak szkód w okresie trwania polisy oraz jazda zgodna z przepisami – zwłaszcza z przestrzeganiem dozwolonych prędkości. Ten prezent może opłacić się podwójnie, bo zwracając uwagę na zasady ruchu drogowego - uchronimy się przed mandatem.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz kupić przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC albo pakietu OC/AC.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

A teraz jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego warto wybrać ubezpieczenie w LINK4.

Trwa Loteria Jubileuszowa LINK4! Do wygrania samochód i vouchery na paliwo!

Z okazji 20. urodzin LINK4 trwa wielka Loteria Jubileuszowa. Daje ona szansę na wygranie nowiutkiej Toyoty Yaris Cross Hybrid wraz z ubezpieczeniem, ale także karty paliwowej ORLEN wartej 400 zł. Co trzeba zrobić, aby pomóc szczęściu? Wystarczy, że między 1 czerwca a 31 sierpnia 2023 roku kupisz lub przedłużysz polisę OC lub OC/AC w LINK4 i zarejestrujesz się na stronie loteriaLINK4.pl, podając numer polisy.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.