Jakie warunki trzeba spełnić aby przystąpić do programu Pierwsze Mieszkanie?

Wielu młodych ludzi stoi przed wyzwaniem zakupu swojego pierwszego mieszkania. Do tej pory na ich drodze do wymarzonego M. stało kilka czynników: skomplikowane procedury, brak wystarczającego wkładu własnego i wysokie raty kredytu. Wkrótce ich sytuacja może się zmienić!

Wyjaśniamy warunki programu Pierwsze Mieszkanie

Zasady bezpiecznego kredytu 2%

maksymalna kwota kredytu: 500 tys. zł (w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w jego skład wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł),

(w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w jego skład wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł), przeznaczenie : mieszkanie lub dom jednorodzinny na rynku pierwotnym lub wtórnym,

: mieszkanie lub dom jednorodzinny na rynku pierwotnym lub wtórnym, czas trwania dopłat do rat: 10 lat (kredyt udzielany do 2027 r. z możliwością przedłużenia),

10 lat (kredyt udzielany do 2027 r. z możliwością przedłużenia), standard i położenie mieszkania : dowolność przy wyborze,

: dowolność przy wyborze, brak limitu ceny 1 mkw. przy kupnie ,

, ryzyko wzrostu raty po okresie dopłat : minimalne,

: minimalne, marża banku nie może być wyższa od marży w innych kredytach hipotecznych oferowanych przez bank.

Bezpieczny kredyt 2%

Aby uzyskać bezpieczny kredyt 2% kredytobiorca:

musi mieć zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, o jaki wnioskuje przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego,

nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,

nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,

nie może mieć ukończonych 45 lat w dniu udzielenia kredytu.

Zasady Konta Mieszkaniowego

prowadzenie konta zobowiązuje do regularnego oszczędzania od 3 do 10 lat,

minimalna roczna liczba wpłat gwarantująca premię oszczędnościową od państwa: 11 (nawet jeśli w jednym roku nie uda się spełnić tego warunku, wciąż można uzyskać premię w kolejnych latach),

minimalna wpłata miesięczna: 500 zł (6 tys. zł rocznie),

maksymalna wpłata miesięczna: 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie),

1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji,

możliwe wpłaty miesięczne w różnej wysokości,

co do zasady dla osób, które nie posiadają mieszkania ani domu, ale z Konta Mieszkaniowego będą mogły skorzystać też osoby, które mieszkają w niewielkim mieszkaniu z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci,

po zakończeniu oszczędzania na wydanie środków będzie 5 lat.

Aby móc skorzystać z tych instrumentów, trzeba będzie udać się do banku, który przystąpi do programu, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a także wprowadzi bezpieczny kredyt 2% i Konto Mieszkaniowe do swojej oferty produktowej.

Obecnie przewiduje się, że miesięczna rata przy bezpiecznym kredycie 2% na 550 tys. zł i 30 latach spłaty wyniesie najprawdopodobniej ok. 2830 zł zamiast ok. 5400 zł (oprocentowanie 8,46%). Natomiast po 10 latach, biorąc pod uwagę, że warunki kredytu pozostały bez zmian, rata kredytu powinna wzrosnąć jedynie do kwoty ok. 3170 zł. Przy tego rodzaju kredycie banki spoglądają przychylniej na zdolność kredytową, dodatkowo równocześnie można skorzystać z programu Mieszkanie bez wkładu własnego.

Przy oszczędzaniu na Koncie Mieszkaniowym po 1000 zł miesięcznie (przykładowy poziom inflacji na poziomie 9,6 proc.) premia mieszkaniowa po roku oszczędzania wyniesie 624 zł. W kolejnym roku przy wpłatach 1000 zł miesięcznie na Konto i tym samym poziomie inflacji, premia mieszkaniowa wyniesie 2400 zł, a w trzecim roku oszczędzania (przy tych samych wpłatach i inflacji) – 5328zł. Dodatkowo gromadzone środki będą podlegać oprocentowaniu na zasadach oferowanych przez bank jak przy zwykłym koncie oszczędnościowym. Uzyskany zysk będzie jednak zwolniony z podatku Belki.

Mieszkanie bez wkładu własnego, czyli rodzinny kredyt mieszkaniowy

Gwarancja dofinansowania przez państwo części kredytu hipotecznego - w ramach rodzinnego kredytu mieszkaniowego na budowę domu jednorodzinnego zastępuje wymagany wkład własny. Dzięki temu rozwiązaniu zarówno single, jak i osoby wychowujące wspólnie przynajmniej jedno dziecko, rodziny wielodzietne czy młode małżeństwa, nie muszą odraczać marzenia o swoich czterech kątach do czasu, aż uzbierają wkład własny. Wystarczy, że posiadają zdolność kredytową i skorzystają z programu Mieszkanie bez wkładu własnego. Dodatkowo, gdy w trakcie spłaty rodzinnego kredytu mieszkaniowego urodzi im się drugie lub kolejne dziecko, przysługiwać im będzie spłata rodzinna w wysokości 20 tys. zł na drugie dziecko lub 60 tys. zł na trzecie lub kolejne dziecko.