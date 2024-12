Jedyna taka w Polsce elektrownia ukryta we wnętrzu góry

Daria uciekła przed wojną. Tłumaczy, dlaczego nie chce wracać do Ukrainy

Jak działa elektrownia szczytowo - pompowa?

Sama elektrownia znajduje się pomiędzy dwoma zbiornikami – dolnym, którym w tym wypadku jest Jezioro Międzybrodzkie i górnym, całkowicie sztucznym, na szczycie Góry Żar. Różnica poziomów to 440 m. W czasie, gdy cena energii elektrycznej jest niska (np. w nocy), woda z dolnego zbiornika jest pompowana przez rurociągi do zbiornika górnego. W okresie szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną woda jest zrzucana do zbiornika dolnego, napędzając w ten sposób hydrozespoły wytwarzające energię elektryczną. Dzięki temu Elektrownia Porąbka-Żar, działa jak wielki magazyn energii. Może reagować na zmieniające się warunki pracy systemu, łagodząc krzywą dobowego obciążenia sieci i zapewniając stabilną pracę całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Elektrownia może też pracować z mocą nominalną 500 MW przez cztery godziny dziennie, co pozwoliłoby zasilić w energię elektryczną kilkaset tysięcy gospodarstw domowych. Elektrownia Porąbka-Żar przechodzi obecnie kompleksową modernizację. Zakłada ona unowocześnienie części technologicznej elektrowni (wymiana czterech hydrozespołów na nowe wraz z instalacjami okołoturbinowymi) oraz przebudowę zbiornika górnego. Remont górnego zbiornika na Górze Żar właśnie się zakończył.

Opróżniono go z wody, wyfrezowano uszczelnienie asfaltobetonowe ze skarp i dna zbiornika, położono nowe warstwy drenażową i szczelną ekranu uszczelniającego oraz zmodernizowano dolne i górne ujęcia wody wraz z torem wodnym. Jednocześnie remontowano przyelektrownianą rozdzielnię 220kV. Prace zostały zakończone i elektrownia została przywrócona do eksploatacji. Teraz trwa wymiana hydrozespołów, jeden z nich jest właśnie demontowany.

Górny zbiornik elektrowni na górze Żar ma kształt zbliżony do elipsy i nie ma dopływu naturalnego. Został wykonany w obwałowaniach ziemnych z materiału miejscowego i uszczelniony od wewnątrz ekranem asfaltobetonowym. Wielowarstwowa konstrukcja ekranu asfaltobetonowego z wbudowanym drenażem zapewnia możliwość monitorowania jego szczelności w okresie eksploatacji elektrowni. Głębokość maksymalna zbiornika wynosi 27,87 m, a jego całkowita pojemność to blisko 2,5 mln m3 . Czas napełniania zbiornika górnego Elektrowni Porąbka-Żar przy pracy czterech hydrozespołów w kierunku pompowym sięga 5 godzin. Elektrownię oddano do eksploatacji ponad 40 lat temu, ale nadal budzi ona uznanie wśród inżynierów.

