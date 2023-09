Jesienna apteczka – czego nie może w niej zabraknąć

Z Kartą Dużej Rodziny oszczędzisz na ubezpieczeniu aż do 50 procent!

Dodatkowo podrażniają ją czynniki atmosferyczne, jak choćby silny wiatr oraz zmiany temperatury spowodowane wychodzeniem z ogrzewanego pomieszczenia na zimny dwór. Jesienią nie trudno też o infekcje, którym towarzyszy katar. Ciągłe używanie chusteczek może spowodować podrażnienie skóry i błon śluzowych nosa. Jak zadbać o skórę w okresie jesiennym i zapewnić jej maksymalną ochronę? Podpowiadamy, co powinno się znaleźć w domowej apteczce!

Przygotuj skórę

Po okresie letnim skóra może się złuszczać, dlatego warto zastosować peeling mechaniczny (drobno- lub gruboziarnisty). Dzięki temu pozbędziemy się nieestetycznie wyglądających skórek, ale też pobudzimy mikrokrążenie, wyrównamy jej koloryt i wygładzimy. Aby głęboko oczyścić skórę możemy użyć kwasów AHA (peeling enzymatyczny), czyli kwasów owocowych jak m.in. kwas cytrynowy, glikolowy czy migdałowy, które mają właściwości złuszczające, rozjaśniające i redukują drobne zmarszczki. Oczyszczona i wygładzona skóra będzie lepiej wchłaniać składniki odżywcze i regeneracyjne.

Nawilżenie i regeneracja

Jesienią skóra jest odwodniona, przesuszona i skłonna do podrażnień – przyczyniają się do tego chłodne poranki i wieczory oraz rozpoczynający się sezon grzewczy. W tym czasie powinniśmy jej zapewnić właściwe nawilżenie – od wewnątrz, poprzez picie dużych ilości wody i od zewnątrz, stosując nawilżające balsamy, mleczka, maseczki, kremy i maści. O tej porze roku warto mieć w swojej apteczce środek, który przyniesie ulgę szorstkiej skórze, nawilży ją i zregeneruje. W tym celu dobrze jest poprosić w aptece o preparat zawierający allantoinę i deksopantenol. To substancje czynne, które złagodzą dolegliwości skórne po lecie, wspomogą leczenie ran, otarć, skaleczeń i zniwelują nadmierne rogowacenie skóry stóp i dłoni. Na rynku dostępne są też środki, które z powodzeniem mogą być stosowane w profilaktyce odparzeń pieluszkowych u niemowląt oraz wspomagają leczenie atopowego zapalenia skóry (AZS), wyprysków alergicznych, owrzodzeń czy zapalenia błony śluzowej nosa.

Allantoina i d-pantenol - działanie

Substancje czynne – allantoina i d-pantenol - mają zbawienny wpływ na szorstką, pozbawioną elastyczności czy uszkodzoną skórę. Są skuteczne w leczeniu dolegliwości skórnych towarzyszących chorobom dermatologicznym. Złuszczają, nawilżają i osłaniają skórę. Stosowane w formie kremu czy maści na miejsce chorobowo zmienione - przynoszą ulgę i regenerują naskórek. Wspomagają gojenie się drobnych ran, otarć i podrażnień poprzez pobudzanie wzrostu nowej tkanki. Allantoina zapobiega nadmiernemu rogowaceniu skóry, z kolej d-pantenol uelastycznia ją dzięki zdolności wiązania wody.

Krem czy maść zawierająca w składzie allantoinę i deksopantenol przywrócą skórze odpowiednie nawodnienie i elastyczność, odbudują naskórek i zapewnią ochronę przed niepożądanym działaniem czynników zewnętrznych. Warto mieć je przy sobie, zwłaszcza jesienią.

