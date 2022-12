Kanały premium w podstawowym pakiecie.

Oprócz wspomnianych stacji, w menu znajdują się również inne stacje filmowe, takie jak Paramount Channel czy Filmbox Premium dla miłośników filmów i seriali. Dla najmłodszych serwis oferuje np. Nickelodeon, który zawiera wiele bajek i seriali dla dzieci. Wspomniana stacja Eleven Sport z pewnością nie może pozostać niezauważona. Kanał oferuje niezliczone doznania sportowe zapewnione przez najlepsze ligi piłkarskie. Miłośnikom historii serwis oferuje np. kanał History, który koncentruje się na epickich produkcjach, tajemniczych poszukiwaniach legendarnych skarbów oraz ludzkich historiach, które składają się na współczesny świat.

Transmisja na żywo to zupełnie inne doświadczenie niż tradycyjna telewizja. Czy zdarza Ci się, że nie możesz nadrobić zaległości w oglądaniu ulubionego programu telewizyjnego lub nawet wiadomości? Z GONET.TV nie musisz się o to martwić. Serwis wzbogacony jest o gadżety, które ucieszą każdego widza. Możesz oglądać programy do 30 dni wstecz, nieograniczone nagrywanie, radio z 35 000 stacji bezpośrednio w aplikacji, inteligentne przewijanie do tyłu i wiele więcej.

Ponadto zawartość wszystkich 130 stacji jest posortowana w ogromną bibliotekę wideo bez dodatkowych opłat, dzięki czemu możesz oglądać dokładnie to, co chcesz. Nie musisz się martwić, że w ciągu kilku dni wyczerpiesz swój repertuar. Zawiera ponad 1400 tytułów i ciągle się zmienia. Tylko w tym roku widzowie mogli zobaczyć 12 tysięcy różnych filmów i setki seriali.

Zanurz się w świecie swoich ulubionych stacji dzięki GONET.TV za 1 zł. Następnie możesz go mieć już od 9,90 zł miesięcznie - www.gonet.tv/pl/

