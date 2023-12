Kasa Stefczyka już 12. raz spełnia marzenia dzieci

Kasa Stefczyka wraz z Fundacją Stefczyka, angażując się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, przede wszystkim dąży do umacniania lokalnych społeczności i ich więzi. Od 12 lat temu celowi jest podporządkowany konkurs Małe Wielkie Marzenia, którego adresatami są dzieci do 12. r.ż. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, miały one za zadanie przedstawić swoje marzenie w formie plastycznego listu do Świętego Mikołaja - wykonanego dowolną techniką. Kasa Stefczyka z radością pomogła natomiast Mikołajowi spełnić życzenia, które dzieci zawarły w najciekawszych listach.

W każdej edycji konkursu do placówek Kasy Stefczyka w całym kraju trafia mnóstwo pięknych prac. Pomysłowość i wyobraźnia uczestników nigdy nie zawodzą. Także w tym roku uczestnicy zaprezentowali duże umiejętności i ogromną kreatywność, a wybór najciekawszych prac był wyjątkowo trudny. Jury oceniało m.in. czytelność, kompozycję oraz estetyczność wykonania. Przesłane propozycje były wyjątkowe i oryginalne i zachwycały twórczym wykorzystaniem przeróżnych technik artystycznych, jak np. rysunek kredkami lub pastelami, obrazek farbami na papierze czy drewnie, wyklejanka, wydzieranka czy wycinanka, a także płaskorzeźba z gliny lub masy solnej. Po długich obradach komisja wyłoniła laureatów, których lista została ogłoszona tuż przed mikołajkowym świętem.

Kasa Stefczyka w przedsięwzięcia, których adresatami są dzieci, angażuje się przez cały rok, nie tyko przed świętami Bożego Narodzenia. Wspiera konkretne instytucje i uczestniczy w organizacji wielu wydarzeń, np. festynów, których celem jest zbiórka środków na leczenie najmłodszych, jak 10-letnia Zuzia z Łomży czy Adasia z Lidzbarka Warmińskiego. Wspiera także inicjatywy na rzecz rodzin, np. pikniki rodzinne Fundacji Benedyktyński Zakątek w Dęblinie. Wraz z Fundacją Bajkowa Fabryka Nadziei zorganizowała natomiast spotkanie świąteczne dla dzieci przebywających na Oddziale Hematologiczno-Onkologicznym w Szpitalu Dziecięcym w Białymstoku. Kasa wspomaga też działania Fundacji Korczaka „Kochaj i dawaj przykład” oraz nieustannie wspiera działalność domów dziecka.

Materiał Kasa Stefczyka