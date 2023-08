KGHM – jeden z najbardziej atrakcyjnych pracodawców

Umowa o pracę i stabilność zatrudnienia najważniejszą cechą dobrych pracodawców – do Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” trwa nabór do 30 września

KGHM to dobry sąsiad

W zakresie bezpieczeństwa w KGHM stosowana jest innowacyjna organizacja pracy oraz działają systemy wczesnego ostrzegania. Do szkoleń wykorzystywana jest m.in. technologia VR (Virtual Reality), gdzie pracownicy uczą się zasad pracy na wysokościach, czy podstawowych zasad bezpieczeństwa.

KGHM doskonali systemy chroniące ludzi w pracy pod ziemią. Realizuje też Program Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników – „Myśl o konsekwencjach” oraz program niwelujący najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii.

W ubiegłym roku po raz kolejny Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przyznał KGHM Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy.

Pracodawca godny zaufania

Miedziowy gigant został wyróżniony w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie „Pracodawca godny zaufania”. Zdobył nagrodę w kategorii „Edukacja” za działalność i współpracę z instytucjami, szkołami i organizacjami zajmującymi się nauką, szkoleniami i kształceniem młodych ludzi.

Lider wśród spółek

W ubiegłym roku wynik raportu Randstad Employer Brand Research 2022 pokazał, że KGHM znalazł się wśród 10 najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. Miedziowy gigant uplasował się na czwartym miejscu i jest najwyżej ocenioną spółką skarbu państwa.

KGHM Oferuje swoim pracownikom szereg benefitów m.in. dofinansowuje wyjazdy urlopowe dla rodzin, opiekę dla dzieci młodszych i wyprawki szkolne dla starszych, dopłaca do wypoczynku i abonamentowej opieki medycznej. Do tego załodze oferowane są dopłaty do transportu czy posiłków. Pracownicy miedziowej spółki mają możliwość otrzymania dofinansowania lub finansowania studiów podyplomowych czy mogą korzystać z nauki języków obcych za darmo.

Rodzina jest najważniejsza

KGHM wspiera rodzicielstwo i rodziny swoich pracowników. Oto przykłady dobrych praktyk:

CUdowni Rodzice

To jeden ze sztandarowych programów KGHM, który realizowany jest od 2020 r. Był wielokrotnie wyróżniany w ogólnopolskich rankingach akcji CSR. Firma przekazuje specjalne pakiety dla pracowników, którym urodziły się dzieci. Wśród prezentów znajdują się m.in. miedziana zawieszka na srebrnych łańcuszku, ręczniki, termosy i ubranka dla maluchów z logo KGHM.

Mie(ć)dź rodzinę!

KGHM i dolnośląskie samorządy od 2019 r. poszukują rodziców zastępczych dla potrzebujących dzieci z Zagłębia Miedziowego. Podejmują też działania promujące rodzinną opiekę zastępczą w regionie.

Rodzinne Sportowe Soboty

To wspierana przez KGHM inicjatywa Związku Dużych Rodzin 3+ - comiesięczne spotkania, w ramach których w jednym miejscu można rodzinnie zagrać w piłkę albo ćwiczyć sporty walki. Wydarzenie współtworzą różne kluby sportowe.

KGHM dba o zdrowie

KGHM od lat działa na rzecz promocji profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Oto przykłady akcji:

Eko-Zdrowie

Program prowadzony od 2014 r.. Składają się na niego cykliczne zajęcia: nordic walking dla dorosłych, gimnastyki rekreacyjnej dla seniorów oraz lekcje nauki pływania dla dzieci.

KGHM walczy z depresją

W tym roku KGHM po raz czwarty patronował Tygodniowi Walki z Depresją dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego - bezpłatne konsultacje, wywiady i sesje ze specjalistami, wykłady o depresji i sposoby na zachowanie zdrowia psychicznego. W ubiegłym roku już po raz drugi realizowany też był Program Profilaktyki Przeciwdziałania Depresji dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego oraz województwa lubuskiego.

Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie

O zdrowie pracowników, ich rodzin oraz mieszkańców Zagłębia Miedziowego w Polsce dba Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie. Dzięki zakupom sprzętu, dokonywanym m.in. przez Fundację KGHM Polska Miedź, jest jednym z najlepiej wyposażonych ośrodków na Dolnym Śląsku. Pracownicy mogą korzystać z oferty MCZ w ramach opieki abonamentowej, opłacanej przez KGHM. MCZ prowadzi też programy przesiewowe np. badanie tomografii komputerowej, które obejmuje wczesne wykrywanie raka płuc, diagnostykę rozedmy oraz ocenę zwapnień w tętnicach wieńcowych. Do tej pory z badań skorzystało około 4 tys. pracowników.