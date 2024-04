Klienci coraz częściej chcą rozliczać się bezgotówkowo

To odpowiedź na zmiany potrzeb konsumentów. Coraz więcej klientów chce płacić bezgotówkowo i coraz więcej transakcji realizowanych jest za pomocą kart lub płatności mobilnych. Dla porównania, jeszcze w 2018 r. w punktach usługowych i sklepach sprzedających sprzęt RTV i AGD, meble oraz materiały budowlane, udział transakcji realizowanych gotówką wynosił 45%. W 2023 r., spadł do 28%. Podobnie w sektorze usług (obejmujących również naprawy), jeszcze 5 lat temu gotówką rozliczano 81% transakcji. Obecnie jest to około 56% - 6 na 10 respondentów, którzy wzięli udział w badaniu przyznali, że w 2023 r. częściej płacili bezgotówkowo niż w 2022 r.

To tylko jedna z danych wskazująca na to, że trend płatności cyfrowych będzie się umacniać. Konsumenci częściej sięgają po karty lub aplikacje mobilne, gdyż uważają je za bezpieczne i wygodne. Tymczasem branża budowlana oraz sektor usług realizowanych w domu (m.in. napraw) postrzegane są za jedne z najniższą akceptacją płatności bezgotówkowych. Barierę stanowi dostęp do infrastruktury i rozwiązań płatniczych.

Czas to zmienić i zaoferować klientom wybór, tak aby mogli sami zdecydować, czy chcą zapłacić gotówką, kartą, przelewem czy zegarkiem. Szczególnie, że coraz większą popularnością cieszą się mobilne terminale płatnicze w telefonie, które pozwalają na przyjmowanie płatności bezgotówkowych w każdym miejscu z dostępem do internetu — komentuje Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Zaoferuj klientom wybór. W ramach Programu Polska Bezgotówkowa każdy przedsiębiorca, który jeszcze nie wprowadził płatności kartami, może skorzystać z 12-miesięcznego okresu finansowania terminali i aplikacji płatniczych na urządzenia mobilne. Fundacja pokrywa również koszty finansowe obsługi transakcji do kwoty 100 tys. zł obrotu rocznego na jeden terminal. Po bezpłatnym okresie testowym, przedsiębiorcy mogą zdecydować się na zatrzymanie terminala na określonych warunkach lub dobrowolnie zrezygnować z jego posiadania.

Program Polska Bezgotówkowa ma na celu wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie rozwoju i utrzymania konkurencyjności poprzez umożliwienie im dostępu do przyjmowania rozwiązań bezgotówkowych - terminali lub terminali w telefonie, czyli aplikacji, które można zainstalować na swoim telefonie i za ich pomocą bezpiecznie i wygodnie przyjmować płatności, bez konieczności posiadania osobnego urządzenia.

Do końca lutego 2024 r. do Programu Polska Bezgotówkowa dołączono blisko 465 tys. podmiotów, w których łącznie zainstalowano blisko 620 tys. urządzeń do przyjmowania płatności cyfrowych.

* POLASIK Research, Zwyczaje płatnicze a rozwój sieci akceptacji kart w Polsce: badanie konsumenckie 2023, raport badawczy, marzec 2024. Badanie przeprowadzone dla Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Chcesz wziąć udział w Programie i otrzymać bezpłatny terminal lub skorzystać z terminala w telefonie?