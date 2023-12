Krzysztofa Krawczyka już nie ma z nami, a my możemy słuchać jego nowych piosenek!

Ryś uratowany przez leśników wróci do natury

Rozpoczął swoją karierę muzyczną w latach 60., zdobywając popularność jako wokalista zespołu "Trubadurzy". Jednak to jego solowa kariera odniosła największy sukces, przynosząc liczne przeboje, które stały się nieodłączną częścią polskiego dziedzictwa muzycznego.

Jego wyjątkowy głos, głęboko przesiąknięty emocjami i charakterystyczny sposób interpretacji sprawiły, że Krawczyk zyskał niezwykłą popularność i zdobył serca milionów fanów. Bez względu na zainteresowania muzyczne słuchacza, artysta potrafił poruszać serca tworząc utwory niezapomniane, bliskie, dotykające różnych aspektów ludzkiego życia.

„Natura dała mu niepowtarzalny głos. Głos płynący prosto z serca, głos człowieka, który żył niepokojem twórczym i który ciągle walczył – także w życiu. Głos człowieka pełnego empatii wobec innych. Może tutaj należy szukać źródeł jego nadzwyczajnej popularności? Publiczność czuje szczerość” – powiedział o Krawczyku jego wieloletni przyjaciel i manager Andrzej Kosmala.

Po największych swoich sukcesach zwykł mawiać: „Gdybym teraz poszedł tylko tą drogą, to byłoby zbyt łatwe, to byłoby tylko odcinanie kuponów. Nie mogę całe życie śpiewać jednej piosenki, bo zanudzę się sam sobą, a przy okazji także moją publiczność”.

Po śmierci Krawczyka, w hołdzie dla artysty i dla wszystkich jego fanów powstał album "Po prostu Krawczyk. Antologia Przebojów". Znajdziemy na nim nie tylko największe hity, takie jak "Bo jesteś ty" czy "Parostatek", ale także mniej znane, ale równie wzruszające kompozycje oraz trzy premierowe, nigdy dotąd niepublikowane piosenki. Są to „Zapomniałem” i dwie zaśpiewane w duecie z Jarkiem Weberem „Pokochać świat” oraz „Cierpliwie żyj, aby żyć”. Ta antologia to podróż przez czas, ukazująca ewolucję stylu i brzmienia Krzysztofa Krawczyka, która stanowi piękne wspomnienie dla wszystkich, którzy pokochali jego muzykę. To również pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy pragną czerpać z bogactwa polskiej muzyki i docenić wkład jednego z najważniejszych wykonawców w historii tego kraju.

