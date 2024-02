Kto zapłaci za uszkodzoną oponę przez dziurę w drodze?

Uwaga! Wyrwa na drodze!

Zmienne temperatury potrafią zaskoczyć niejednego kierowcę. W nocy są na minusie, a w dzień temperatura skacze powyżej zera. Klimatolodzy twierdzą, że takie wahania to norma, ale dla kierowców to wyzwanie.

Woda penetruje drogowe szczeliny i zamarza, działając jak młot pneumatyczny i pogłębiając ubytki. Nienareperowana dziura szybko staje się groźną pułapką, zwłaszcza po zmroku.

Co zrobić, jeśli widzisz wyrwę? Najlepiej ją oczywiście ominąć, ale bez ostrego hamowania. Taki nagły manewr może sprawić, że koło i tak wpadnie w dziurę, a wtedy skutki dla Twojego auta mogą być gorsze niż gdybyś w ogóle nie hamował. Lepiej polegać na zawieszeniu i amortyzatorach. Pamiętaj, nagłe hamowanie może prowadzić do poślizgu lub kolizji.

Czasem jednak nie można ominąć pułapki, zwłaszcza gdy jest niewidoczna w nocy lub zamaskowana kałużą. Pamiętaj, że ryzyko spotkania wyrwy jest większe na odcinkach „połatanych” niż na nowych nawierzchniach.

Postaraj się o dowody

Gdy już dojdzie do uszkodzeń, możesz żądać odszkodowania od zarządcy drogi za zaniedbanie obowiązków związanych z utrzymaniem drogi. Roszczenia wynikają z art. 415 Kodeksu Cywilnego. Określa on, że obowiązek naprawy ma ten, „kto wyrządził szkodę na skutek swojego zaniechania lub działania”.

Przed złożeniem wniosku o odszkodowanie, dowiedz się, kto zarządza drogą, na której doszło do awarii: gmina, powiat, województwo czy może Skarb Państwa. Przygotuj się do walki o swoje, gromadząc dowody – zrób zdjęcia, wezwij policję lub straż miejską, sporządź szczegółowy raport ze zdarzenia. Dobrze mieć także zeznanie świadka. Wzywając pomoc drogową na miejsce, także zyskujesz dowód.

Następnie złożony wniosek i dokumentację przekaż zarządcy drogi lub bezpośrednio ubezpieczycielowi, licząc na pozytywne rozpatrzenie.

Z polisą w LINK4 dostaniesz pomoc na już

Jednak co w sytuacji, kiedy pomoc potrzebna jest natychmiast? Dziura pokrzywiła felgę, a z opony zostały strzępy. Pamiętaj o Pakiecie OC od LINK4, który w takich przypadkach zapewnia skuteczną pomoc.

W LINK4, wybierając Pakiet OC, uzyskujesz wiele dodatkowych korzyści. To Pogram Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Ubezpieczenie sprawdzi się w wielu kłopotliwych sytuacjach. Nie zostaniesz sam także, gdy złapiesz gumę.

Samodzielna wymiana koła może być bardzo kłopotliwa. Trzeba wiedzieć, jak się do tego zabrać, a do tego potrzebne są narzędzia. Z Pakietem OC w LINK4 wystarczy zadzwonić na numer infolinii 22 444 44 44 i średnio w 30 minut na miejscu pojawi się pomoc drogowa. Fachowiec od ręki wymieni uszkodzone koło na koło zapasowe znajdujące się w ubezpieczonym pojeździe, a jeśli to nie będzie możliwe, odholuje auto do warsztatu.

Co ważne, odpowiedzialność LINK4 ograniczona jest do kwoty 2000 złotych na jedno i wszystkie uszkodzenia opon pojazdu w okresie ubezpieczenia. Nieważne, ile było takich zdarzeń.

Dodatkowe korzyści z Programem Pomocy

Ten sam Pakiet OC w LINK4 daje nam jeszcze więcej korzyści. Popularnym wśród klientów świadczeniem z Programu Pomocy jest usprawnienie pojazdu na miejscu awarii w przypadku rozładowania akumulatora. Zostanie Ci udzielona konkretna, doraźna pomoc związana z uchronieniem samochodu, dzięki czemu znów wyruszysz w drogę.

Warto dodać, że Program Pomocy obejmuje również usprawnienie pojazdu na miejscu wypadku lub holowanie do 100 km oraz samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku czy kradzieży.

Pamiętaj, że dobre ubezpieczenie jest tak samo ważne, jak sprawne auto i właściwe ogumienie dostosowane do pory roku. Zwłaszcza w warunkach zimowych jest to niezwykle ważne, kiedy łatwiej o sytuacje, w których będziesz potrzebował pomocy.

Tak kupisz ubezpieczenie

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia – Pakietu OC z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, a także pakietu OC+AC.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.