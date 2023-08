LINK4 wspiera VIII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej

Wyniki Lotto z 08.08.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Na turniej do Warszawy przyjadą reprezentacje ponad 20 krajów. Zagrają zawodnicy z Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Czarnogóry, Estonii, Francji, Jordanii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Madagaskaru, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Tajlandii, Ukrainy, Uzbekistanu, Węgier i oczywiście z Polski.

– Sport daje szansę każdemu młodemu człowiekowi robić to, co kocha, bez względu na życiową sytuację. Kolejny już raz będziemy mogli dopingować reprezentację Polski w meczach z drużynami z całego świata. Dla nas jako firmy ubezpieczeniowej ważne jest, by naszym klientom dawać poczucie, że w trudnych sytuacjach nie są sami. Wspierając młodych piłkarzy chcemy im pokazać, że warto wierzyć w siebie i mieć nadzieję na lepsze jutro – mówi prezes LINK4 Agnieszka Wrońska.

Tytuły mistrzowskie na swoim koncie mają już: Polska, Rosja, Holandia, Hiszpania i Ukraina. Kto podniesie mistrzowski puchar w tym roku?

– W dorosłej piłce nożnej funkcjonuje powiedzenie „W Europie nie ma już słabych drużyn”. Przenosząc to na realia naszych mistrzostw, można powiedzieć, że na mapie świata „Nadziei na Mundial” jest coraz mniej białych plam – podkreśla prezes Stowarzyszenia „Nadzieja na Mundial” Sylwester Trześniewski. – Mimo niełatwych realiów nasza idea rośnie i harmonijnie się rozwija. Piłka nożna daje tym dzieciakom energię do rozwoju i radość, jakiej często nie miały w swoim życiu wiele.

W VIII Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka weźmie udział ponad 20 drużyn. Reprezentacja Biało–Czerwonych będzie składać się z najlepszych piłkarzy wybranych podczas kwietniowych mistrzostw Polski, których partnerem był także LINK4.

- Zagrać na stadionie Legii przed tysiącami kibiców to dla młodych piłkarzy spełnienie marzeń i cieszymy się, że możemy pomóc je realizować. Tym bardziej, że turniej wraca po czterech latach przerwy i zawodnicy będą mieli podwójną motywację, by sięgnąć po zwycięstwo. Trzymamy kciuki za reprezentację Polski! – podkreśla Patrycja Kotecka, dyrektor Pionu Marketingu LINK4.

Mistrzostwom towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, m.in. koncert Kamila Bednarka, rodzinna strefa zabaw i food trucki, a na trybunach nie zabraknie byłych piłkarzy – gwiazd polskich klubów i reprezentacji. Wstęp na finały turnieju jest dla publiczności wolny. Zapraszamy w niedzielę, 13 sierpnia, od godz. 15:30 na Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Łazienkowska 3 w Warszawie.