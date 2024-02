LINK4 z prestiżowym certyfikatem Inwestor w Kapitał Ludzki 2023

Podczas badania pracownicy oceniali 5 kluczowych obszarów: ogólne zadowolenie z pracy, zaangażowanie, relacje, kompetencje oraz pracownik jako ambasador. Warunkiem przyznania godła Inwestor w Kapitał Ludzki jest uzyskanie w badaniu wyniku na poziomie co najmniej 70%, liczonego jako średnia z pięciu obszarów. W 2023 roku Indeks Inwestor w Kapitał Ludzki dla LINK4 wyniósł 81%, co oznacza, że był wyższy aż o 11 punktów procentowych od progu pozytywnej certyfikacji. Najwyższy wynik firma uzyskała w obszarze zaangażowania oraz kompetencje rozumiane jako rozwój, obowiązki, warunki pracy.

– Jesteśmy dumni, że po raz kolejny otrzymaliśmy ten cenny certyfikat. Jako pracodawcę cieszą nas szczególnie wyniki potwierdzające dobre relacje międzyludzkie w naszej firmie. To podstawa, na której możemy realizować misję prostych ubezpieczeń. Jak wynika z badania, wśród pracowników LINK4 utrzymuje się bardzo wysoka satysfakcja z relacji z bezpośrednim przełożonym, z relacji ze współpracownikami oraz z poziomu stabilności pracy w firmie – oceny są w tych obszarach na poziomie 87%-92%. To dowód na to, że budowane od lat zaufanie i model współpracy wewnątrz organizacji przynosi wymierne efekty. Dziękujemy za to naszym pracownikom i bardzo to cenimy – podkreśla Marlena Piekut, dyrektor Pionu HR i Relacji z Klientem LINK4. W imieniu LINK4 certyfikat odebrały: Joanna Kempka-Stola, dyrektor Departamentu Personalnego, Marta Kowalska-Dumała, kierownik ds. Budowania Doświadczeń Pracowników oraz Maria Ziółkowska-Żak, specjalista ds. Employer Brandingu.

Program Inwestor w Kapitał Ludzki prowadzony jest przez niezależną firmę badawczą Experience Institute. Anonimowe badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników zostało przeprowadzone w LINK4 na przełomie listopada i grudnia 2023 roku.