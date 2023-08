Lotnisko Warszawa-Radom: 60 tys. odprawionych pasażerów

Umowa o pracę i stabilność zatrudnienia najważniejszą cechą dobrych pracodawców – do Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” trwa nabór do 30 września

Od początku sierpnia do dziś port w Radomiu odprawił już ponad 13 tys. osób. Wynik pokazuje, że i ten miesiąc będzie bardzo dobry pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Sezon urlopowy nadal trwa, a Polacy chcą wykorzystać ostatnie dni wakacji i chętnie wykupują zagraniczne wycieczki. Niektórzy planują wyjazdy nawet we wrześniu. Wszystko to dla Lotniska Warszawa-Radom jest bardzo dobrym prognostykiem odnośnie do wyników przewozowych w tym roku – mówi Anna Dermont rzecznik PPL S.A.

Już za tydzień na Lotnisku Warszawa-Radom wystartuje jedna z największych imprez lotniczych w Polsce. Tysiące uczestników Air Show Radom 2023 oprócz widowiskowych pokazów lotniczych będą miały okazję zobaczyć też nowy terminal i przekonać się, że jest to miejsce, z którego warto podróżować.

Obecnie Lotnisko Warszawa-Radom wykonuje tygodniowo ok. 30 pasażerskich (regularnych i czarterowych) operacji lotniczych, oraz rejsy General Aviation. Połączenia obsługiwane są przez dwóch przewoźników: Polskie Linie Lotnicze LOT i czarterowy Enter Air. Wśród pasażerów popularne są zarówno rejsy regularne jak i wycieczkowe realizowane na sześciu trasach – Rzym, Paryż, Warna, Preweza, Tirana i Antalya.

Powoli kształtuje się już siatka połączeń na sezon zimowy. Tej zimy z Radomia na pokładzie samolotów PLL LOT polecimy do Paryża i Rzymu. Oprócz rejsów regularnych, w ofercie pojawią się także loty czarterowe. Biuro podróży Anex Tour organizować będzie wakacje w Sharm el-Sheikh. Rejsy do Egiptu wystartują 27 października i obsługiwane będą przez linię Skyline Express.