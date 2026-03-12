„Ludzie od tego głupieją!” Polacy przerażeni sztuczną inteligencją. „Będzie jak w Terminatorze!”

Czy dzięki sztucznej inteligencji jesteśmy mądrzejsi? „Ja uważam, że nie. Głupiejemy!”, stwierdził młody chłopak. „Telefony rządzą światem, internet. Małżeństwa w telefonach siedzą, jakby się nigdy nie znali. Świat upadł na psy!”, dodał mężczyzna. „Słyszy się o tym, że ludzie zastępują ludzi sztuczną inteligencją. Że mają dziewczynę lub chłopaka na czacie...”, relacjonował kolejny. „Jak ma pan sztuczną inteligencję i chce się pan z przyjaciółką ze sztucznej inteligencji umawiać, to życzę Panu smacznego!”, odparł emeryt.

„Jak w Gwiezdnych Wojnach będzie...”, przewidywał mężczyzna. Po chwili zastanowienia zmienił zdanie i stwierdził, że będzie jeszcze gorzej, czyli tak jak w filmie Terminator, w którym sztuczna inteligencja w końcu zaatakowała ludzkość. „ A ja mam osiemdziesiąt trzy lata i się nie boję. Uważam, że trzeba iść do przodu. Będzie super! Chciałabym jeszcze żyć ze dwadzieścia lat, żeby to wszystko zobaczyć”, skwitowała emerytka.

Z badań Eurobarometru wynika, że aż 69% Polaków optymistycznie patrzy na Sztuczną Inteligencję. Z drugiej strony zdecydowana większość chce ograniczenia automatycznego monitorowania i ochrony prywatności. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Parlament Europejski, który już dwa lata temu zatwierdził Akt o Sztucznej Inteligencji, zakazujący najbardziej niebezpiecznych zastosowań AI. Zabawki, które mogą manipulować dziećmi, czy ocenianie obywateli punktami za zachowanie są zakazane. Co do zasady zabronione jest też masowe rozpoznawanie twarzy w czasie rzeczywistym. Systemy AI używane np. w medycynie, rekrutacji czy edukacji muszą być kontrolowane, rejestrowane i bezpieczne. Obywatele państw Unii mają też prawo złożyć na nie skargę.

Unia walczy również z tzw. deepfejkami. Wideo, głos czy zdjęcia, które stworzyła AI, muszą być wyraźnie oznaczone, żeby było wiadomo, że to, co widzimy na ekranach smartfonów czy monitorach komputerów, to nie prawdziwy polityk czy dziennikarz, ale algorytm. W państwach Unii Europejskiej obowiązuje także Akt o usługach cyfrowych. Dzięki niemu duże platformy muszą m.in. szybko usuwać nielegalne treści i ograniczać algorytmy, które napędzają dezinformację. Ponadto reklamy polityczne muszą być jasno oznaczone, a ich finansowanie z krajów spoza UE przed wyborami jest zakazane.