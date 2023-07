Mały atom wielkie szanse

Wyniki Lotto z 06.07.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Pojedynczy SMR zajmuje tyle miejsca, co boisko piłkarskie, a jest w stanie dostarczyć elektryczność i ciepło potrzebne 150-tysięcznemu miastu. W dodatku produkcja energii w takiej formule nie powoduje emisji szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery. Oznacza to, że tylko jeden reaktor SMR – w ciągu 60 lat pracy – pozwoli uniknąć emisji aż 175 mln ton CO2, emitowanych obecnie z elektrowni węglowych.

Najnowocześniejsza technologia

SMR-y budowane przez spółkę ORLEN Synthos Green Energy będą oparte na najnowocześniejszej obecnie technologii BWRX-300, stworzonej przez amerykańską firmę GE Hitachi. Sam reaktor znajduje się głęboko, bo 35 metrów pod ziemią. Ogromną zaletą tej technologii jest bezpieczeństwo. Reaktor wyposażony został w tzw. pasywne systemy bezpieczeństwa, które działają niezależnie od dostępności prądu.

Bezpieczeństwo energetyczne

Z badań przeprowadzonych przez IBRiS w maju br. wynika, że blisko 60 proc. respondentów uważa nowoczesne technologie jądrowe za bezpieczne. Podobny odsetek ankietowanych jest zdania, że w kraju potrzeba co najmniej kilku SMR-ów, i że powinny one stanowić jeden z filarów transformacji energetycznej Polski. Akceptacja dla budowy małych reaktorów jądrowych rośnie, gdy badanym przedstawiane są korzyści z funkcjonowania takiej jednostki w ich sąsiedztwie. Aż 56 proc. Polaków zgodziłoby się na budowę modułowego reaktora w najbliższej okolicy, jeżeli obniżyłoby to ich rachunki za energię.

W kwietniu br. ogłoszono listę 7 potencjalnych lokalizacji pod budowę pierwszych SMR-ów. Są to: Włocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Kraków, Dąbrowa Górnicza, okolice Warszawy oraz Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna (Tarnobrzeg/Stalowa Wola).

W miejscowościach, które zostały wstępnie wytypowane przez OSGE, jako lokalizacje pod budowę pierwszych elektrowni tego typu, aprobata dla inwestycji w mały atom jest jeszcze wyższa.

Dla 6 z nich (za wyjątkiem Warszawy) spółka OSGE złożyła już wnioski o decyzję zasadniczą. Będą tam teraz prowadzone dalsze badania geologiczne. Po potwierdzeniu potencjału, priorytetem będzie zaproszenie do dialogu lokalnych społeczności. Dopiero po osiągnięciu porozumienia podjęte zostaną decyzje o realizacji bezpiecznej i przyjaznej środowisku inwestycji.