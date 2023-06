Matteo Bocelli na solowych koncertach w Polsce!

Matteo Bocelli dał się już poznać polskiej publiczności w czasie koncertów swojego ojca – Andrei. U jego boku wystąpił kilkakrotnie, m.in. na stadionie w Poznaniu cztery lata temu i przed rokiem na PGE Narodowym, gdzie zaśpiewał także swoje piosenki. Jego pojawienie się na scenie za każdym razem było dla słuchaczy ogromną niespodzianką, którą przyjmowali z nieskrywaną radością. Owacje dla Matteo dorównywały tym, jakie dostawał Andrea. Fani zostali całkowicie „kupieni” po tym, jak widzieli z jakim szacunkiem młody Bocelli odnosi się do swego ojca. Podczas koncertu w Warszawie przytulił – wyraźnie wzruszonego – tatę na oczach blisko 30 tysięcy widzów i mówiąc „ti amo, papà”.

Po raz pierwszy świat usłyszał Matteo Bocellego w „Fall on Me”, angielsko-włoskim utworze z 2018 roku, którego młody Bocelli jest współautorem. Zaśpiewał go ze swoim ojcem. To wtedy publiczność dowiedziała się, że Andrea Bocelli ma bardzo uzdolnionego syna o aparycji amanta filmowego. Piosenka szturmem podbiła serca fanów na całym świecie, znalazła się także na przebojowym albumie seniora „Sì”, który wspiął się na sam szczyt list Billboard 200 i UK Official Albums. Utwór odtworzono w różnych serwisach streamingowych 300 milionów razy. Znalazł się także na ścieżce dźwiękowej filmu Disneya „Dziadek do orzechów i cztery królestwa”. Ojciec I syn wykonali „Fall on Me” w Madison Square Garden i Hollywood Bowl, a także w wielu programach telewizyjnych, w tym „Dancing with the Stars”, „Colbert”, „Good Morning America”, „The Royal Variety Performance” i „Strictly Come Dancing". To było mocne wejście w profesjonalny świat, ale tak naprawdę muzyczna podróż Matteo rozpoczęła się, gdy był dzieckiem.

W wieku sześciu lat uczył się gry na fortepianie, ale gdy był nastolatkiem jego pasja do muzyki rywalizowała z miłością do sportu. W wieku 18 lat zadebiutował na scenie śpiewając Verdiego w Koloseum w Rzymie. Całe życie pracował nad opanowaniem swojego rzemiosła. Melodie, które pojawiają się, gdy młody człowiek otwiera usta, wydają się prawdziwe w sposób, którego nie można wytłumaczyć klasycznym wykształceniem. Matteo śpiewa z ekspresją, charyzmą i radością.

Bocelli junior ukończył konserwatorium w Lukce w Toskanii. Wydał już także kilka singli. W utworze „Solo” dobitnie zaakcentował światu, że czas „znaleźć swoją drogę”. Z kolei jego piosenka „Tempo” została wykorzystana w europejskiej kampanii reklamowej nowego Fiata 500 La Prima. Obydwa utwory wpadają w ucho, są rytmiczne i melodyjne. Polska publiczność usłyszała je na warszawskim koncercie Andrei Bocellego, na którym Matteo wystąpił jako gość.

Uważany za jednego z najbardziej obiecujących wschodzących wokalistów na międzynarodowej scenie pop, Matteo pracuje już nad własną karierą. Wielkim krokiem w świecie muzyki będzie jego pierwsza, debiutancka płyta pt. „Matteo”. Trafi do przedsprzedaży już 8 czerwca. Dzień później poznamy singiel „For You” promujący wydawnictwo.

- Wiemy, że Matteo Bocelli ma w Polsce wielu fanów, którzy czekają na każdy jego przyjazd. Po tym jak był już kilkukrotnie w naszym kraju towarzysząc w koncertach swojemu ojcu, zdobył u nas wielką popularność. Przyglądamy się jego rozkwitającej karierze, temu jak ujmuje fanów głosem oraz szacunkiem do swoich najbliższych. Debiutancki album, który niedługo ujrzy światło dzienne, będzie doskonałym momentem, aby zaprosić wszystkich na pierwsze solowe koncerty Matteo w Polsce. Jesteśmy pewni, że ten młody artysta jeszcze nas zaskoczy, a jego koncerty pozostawią niezapomniane wrażenia! – powiedział Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje trzy koncerty Matteo Bocellego w Polsce.

Koncerty Matteo Bocellego odbędą się:

11 października - Centrum Kongresowe ICE Kraków

14 października – COS Torwar, Warszawa

16 października – Hala Stulecia, Wrocław

Bilety dostępne będą w przedsprzedaży od 8 czerwca od godziny 10:00. Kupić je będą mogli użytkownicy platformy Bilet Serwis, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera. Razem z przedsprzedażą biletów uruchomiona zostanie możliwość nabycia najnowszego albumu Matteo Bocellego w pre-orderze. Przedsprzedaż płyty prowadzona będzie także dla klientów Spotify. Wejściówki do sprzedaży ogólnej trafią 9 czerwca o godzinie 10:00 na www.biletserwis.pl