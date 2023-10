Mieszkaj jak u siebie! Bezpieczny najem działa już od 10 lat!

Najem instytucjonalny to rozwiązanie dla firm oraz przedsiębiorców, których działalność polega na wynajmowaniu mieszkań będących ich własnością. Z kolei dla osoby, która wynajmuje mieszkanie, oznacza to, że zawiera umowę najmu nie z osobą prywatną, ale z firmą, która wynajmuje mieszkania na szerszą skalę. W Polsce najem instytucjonalny został zaproponowany przez PFR Nieruchomości. Wówczas tę ofertę najczęściej określano mianem ciekawego eksperymentu. Od tamtego czasu PFR Nieruchomości przeciera szlaki dla innych inwestorów, którzy zaczęli traktować Polskę jako atrakcyjną lokalizację do budowania nieruchomości na wynajem.

Dziś najem instytucjonalny to wciąż niewielki, bo niespełna 1- procentowy, fragment krajowego rynku nieruchomości. Obecny zasób PFR Nieruchomości to osiedla w ponad 40 lokalizacjach w całej Polsce – od Nowego Targu, przez Kraków, Katowice, Warszawę, Toruń po Trójmiasto. Jednak na polskim rynku działa już ponad 30 inwestorów, którzy systematycznie powiększają polski zasób profesjonalnego najmu. Mieszkania rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, co świadczy o powodzeniu przedsięwzięcia.

i Autor: Materiały prasowe Kraków, ul. Polonijna

Dlaczego najemcy doceniają profesjonalny najem instytucjonalny? To dla nich szansa na przeprowadzkę z lokalu o gorszym standardzie do nowoczesnego mieszkania, zmianę wynajmującego z osoby prywatnej na bezpieczniejszą ofertę PFR Nieruchomości lub po prostu uniknięcie długoletniego kredytu hipotecznego. Oto 3 najczęstsze argumenty wymieniane przez najemców:

Poczucie bezpieczeństwa i pewność jutra

Lokatorzy nie muszą się obawiać, że warunki, na których najmują mieszkania zmienią się z dnia na dzień. Stabilność gwarantuje im umowa najmu, w której precyzyjnie zapisano w jakich okolicznościach może dojść do jej rozwiązania. PFR Nieruchomości zapewnia im także bezpieczeństwo finansowe. W okresie trwania umowy najmu – zwykle są to 24 miesiące – czynsz jest jedynie waloryzowany o bieżący wskaźnik inflacji.

Jasne zasady

Umowa najmu instytucjonalnego jest podobna do znanej już większości najemców umowy najmu okazjonalnego (zawieramy taką zwykle z prywatnymi właścicielami mieszkania). Różnicą jest m.in. to, że w umowie najmu instytucjonalnego nie trzeba, tak jak w umowie najmu okazjonalnego, wskazywać adresu, pod którym możemy zamieszkać, gdy wygaśnie umowa —najemca musi za to potwierdzić notarialnie, że zgadza się „poddać egzekucji”, czyli wyprowadzić w przypadku wygaśnięcia umowy lub jej przerwania z winy samego najemcy. Taką winą jest np. wykorzystywanie lokalu niezgodnie z przeznaczeniem lub niepłacenie czynszu przez ponad 3 miesiące. Kaucja działa tak, jak w innych formach najmu, ale w przypadku najmu instytucjonalnego, zgodnie z prawem, może wynosić maksymalnie 6-krotność czynszu, a w tradycyjnej umowie najmu może wynosić nawet 12-krotność. Umowy zawiera się wyłącznie w formie pisemnej, na czas określony, jednak z możliwością wielokrotnego przedłużania.

Można stać się właścicielem

Choć PFR Nieruchomości w przyszłości planuje dalszy rozwój oferty mieszkań na wynajem, to w 14 spośród 40 lokalizacji dostępne będą umowy najmu z dojściem do własności. To unikatowa na skalę całego kraju oferta, dzięki której można stać się właścicielem mieszkania bez zaciągania kredytu hipotecznego. Zasady najmu z dojściem do własności regulują zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Umowa jest zawierana w formie aktu notarialnego.

Najemca, zawierający umowę z dojściem do własności, zobowiązuje się do terminowego opłacania czynszu, na który składa się opłata za najem oraz część kapitałowa związana z wykupem mieszkania. Prawo własności do mieszkania jest przenoszone na najemcę po zapłaceniu całej kwoty w okresie trwania umowy, która jest zawierana zwykle na około 25 lat. Jakie są jej atuty? Przede wszystkim najemca kupuje mieszkanie, w którym już mieszka, czyli zna jego wady i zalety oraz nie musi przyzwyczajać się do nowej lokalizacji. Ta formuła nie wymaga wkładu własnego. Zabezpieczeniem dla wynajmującego jest badanie zdolności czynszowej najemcy oraz kaucja w wysokości dwóch miesięcznych czynszów najmu. Stopniowe dochodzenie do własności daje poczucie bezpieczeństwa – najemca może rozwiązać umowę z ważnych przyczyn losowych np. trwałej niezdolności do pracy czy śmierci współmałżonka. W takim wypadku PFR Nieruchomości jest zobowiązany do zwrotu zwaloryzowanej części kapitałowej wpłaconej na poczet wykupu mieszkania.

i Autor: Materiały prasowe Mińsk Mazowiecki, ul. Rodziny Popielów

6 chętnych na jedno mieszkanie

PFR Nieruchomości należy do Polskiego Funduszu Rozwoju. Spółka dostarcza na polski rynek mieszkania na wynajem. Osiedla PFR Nieruchomości znajdują się zarówno w największych polskich miastach, w których zapotrzebowanie na mieszkania jest największe - w Krakowie, Katowicach czy w Gdyni oraz mniejszych samorządach, w których nie było oferty stabilnego, długoterminowego najmu - jak Świdnik, Radom, Dębica czy Łowicz. Oferta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W 2021 roku spółka oddała do użytkowania ponad 2 tysiące mieszkań, na które zgłosiło się 12 tys. chętnych. Oznacza to 6 najemców na jedno mieszkanie.