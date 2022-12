Młodzi wiedzą, jak dbać o planetę

Uczniowie w krótkich nagraniach audio opowiedzieli komisji konkursowej o swoich propozycjach na ekoinicjatywę. Jurorzy z E.ON Polska dokładnie ich wysłuchali i ocenili. W ten sposób wyłoniła się lista pięciu najciekawszych pomysłów.

Zwycięzcy to:

MIEJSCE I

SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia” z Wawra z projektem „BANANOWE LOVE” Banan to przekąska często zabierana na długą przerwę. Jego skórka ma mnóstwo minerałów potrzebnych do wzrostu roślin, m.in. potas i fosfor. Uczniowie będą zbierać bananowe skórki i przerabiać je na płynny nawóz. Nada się on do roślin doniczkowych i na zasilenie kompostownika. Pomoże to użyźnić ziemię wokół terenu szkoły.

MIEJSCE II

SP nr 351 im. Bolesława Prusa z Woli. Uczniowie zgłosili projekt „NIE JESZ? PODZIEL SIĘ!” Młodzi pomysłodawcy stworzą szkolną jadłodzielnię. W ten sposób ograniczą marnowanie żywności. Do lodówki będzie miał dostęp każdy – żeby coś w niej zostawić lub zabrać dla siebie. Cała społeczność szkolna będzie włączona w akcję edukacyjną na temat niemarnowania jedzenia i dzielenia się nim.

MIEJSCE III

SP nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta z Wawra. Uczniowie będą realizować inicjatywę „TWORZYMY EKOSYSTEM” Na terenie szkoły powstaną domki i budki lęgowe dla ptaków oraz łąka kwietna. Uczniowie będą mogli codziennie podpatrywać, jak działają zależności w świecie przyrody. Szkoła przeprowadzi lekcję na temat ekosystemów, a także zorganizuje wśród uczniów konkurs na komiks o tematyce ekologicznej.

Komisja przyznała także wyróżnienia:

SP 401 z Pragi-Południe za projekt „BLUSZCZ NA AKACJI” Na terenie szkoły może powstać miejsce na ziołowe rabaty i domki dla owadów. Tablice informacyjne pozwolą poznać bliżej świat okolicznej fauny i flory.

SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II z Bemowa z projektem „BĄDŹMY EKO, SZCZĘDZAJMY WODĘ I RAZEM POMÓŻMY NASZEJ PLANECIE ZIEMI” Jak skutecznie oszczędzać wodę? Szkoła proponuje zainstalowanie ekonakładek na krany, a także montaż baterii wyposażonych w ekoprzyciski. Te działania mogą pomóc zmniejszyć zużycie wody nawet o 50 procent!

Nagrodami w konkursie było 5 instalacji fotowoltaicznych. Pomogą szkołom funkcjonować bardziej ekologicznie oraz zwiększyć efektywność energetyczną. Szkoły, które zajęły w konkursie E.ON Polska trzy pierwsze miejsca, otrzymają również od firmy wsparcie finansowe na realizację inicjatyw zgłoszonych w konkursie.

– Konkurs SłuchaMY Was cieszył się w naszej szkole ogromną popularnością. Zajęliśmy drugie miejsce i możemy realizować działanie edukacyjne dotyczące niemarnowania żywności. Jesteśmy na etapie przygotowywania działań promocyjnych wśród uczniów i nauczycieli, tak, aby cała społeczność szkolna mogła czerpać korzyści z projektu od samego początku – mówi Małgorzata Kuna, dyrektorka SP nr 351 z Woli. – Lodówka pojawi się w naszej szkole w pierwszym kwartale 2023 roku. Przygotowujemy się do tego wydarzenia już od jakiegoś czasu, właśnie jesteśmy po lekcjach wychowawczych, które dotyczyły żywności, zero waste i zdrowego odżywiania. Jestem przekonana, że jadłodzielnia będzie aktywna i popularna wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i sąsiadów naszej placówki – wyjaśnia.

Instalacja fotowoltaiczna działa już w tej szkole od listopada. Zysk jednak będzie można ocenić w skali roku, gdy miną najbardziej słoneczne, ciepłe miesiące. Tego typu instalacja czerpie przecież energię ze słońca. Panele fotowoltaiczne są już także zainstalowane na dachu SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia” z Wawra. Ta szkoła podbiła serca jurorów pomysłem na Bananowe Love.

– Widząc, ile bioodpadów, które można by wykorzystać, wyrzuca się każdego dnia w szkole, uczniowie pod opieką wychowawczyni, pani Olgi Bernadzkiej, stworzyli projekt, który pozwoli ograniczyć ich ilość, a jednocześnie poprawi kondycję roślin w szkole oraz przyszkolnym ogrodzie. Będziemy pozyskiwać skórki z bananów w dni, kiedy banany będą w szkolnym menu. Z nich będzie tworzony bananowy nawóz do roślin doniczkowych, a następnie ponownie wykorzystywany - w postaci skompostowanej - do roślin ogrodowych – opowiada Anna Wiśniewska, dyrektorka szkoły.

Ze względu na wysoką wartość edukacyjną zgłoszonych projektów Fundacja E.ON w Polsce przyznała również swoje wyróżnienia. Wesprze finansowo realizacje ekoinicjatyw w dwóch szkołach:

SP nr 75 im. Marii Konopnickiej ze Śródmieścia za projekt „EKOLOGIA TKWI W SZCZEGÓŁACH” Uczniowie szkoły zaprojektują i wykonają pufy, które umieszczą później na korytarzach iw świetlicy. Głównym materiałem mebli będą zebrane przez nich plastikowe butelki.

SP nr 364 im. Konstancji Markiewicz z Bemowa za projekt „PODWÓRKOWE ZIELONE OCZYSZCZACZE POWIETRZA” Pomysłodawcy zgłosili projekt zazielenienia szkolnego podwórka roślinami wykazującymi zdolność pochłaniania pyłów – to „zielone oczyszczacze powietrza”. Wykorzystają jedynie rodzime drzewa i krzewy, które oprócz funkcji oczyszczającej, stworzą ostoję bioróżnorodności i będą pomagać w lekcjach przyrody.

Organizatorem oraz sponsorem nagród w konkursie ekologicznym SłuchaMY Was jest E.ON Polska. Instalacje fotowoltaiczne zostały zrealizowane przez E.ON Foton. Więcej informacji na temat konkursu SłuchaMY Was i realizowanych ekoinicjatyw znajdziecie na stronie: szkolnaekoinicjatywa.pl

