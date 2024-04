Można naprawiać taniej!

Badanie, które odpowiada na pytanie, jak Polacy naprawiają samochody, na zlecenie platformy OTOMOTO, zostało przeprowadzone przez Minds & Roses.

Cześć badanych (18 proc.) przyznała, że z powodu wzrostu cen przełożyła naprawy na późniejszy okres lub ograniczyła przeznaczony na nie budżet (14 proc.). Przy wyborze serwisu aż 41 proc. użytkowników aut przyznało, że najważniejszym czynnikiem jest cena. Jakość usługi docenia raptem 24 proc. respondentów, a zaufanie do mechanika jest istotne dla mniej niż 20 proc. osób. To wielka szkoda, bo te odpowiedzi pokazują, że Polacy oszczędzają lub muszą oszczędzać na bezpieczeństwie swoim, bliskich i innych użytkowników dróg. Tymczasem dobrym sposobem na obniżenie kosztów naprawy samochodu są części używane – przyznaje to 68 proc. badanych.

Każdy element samochodu ma swój okres życia. Gdy minie, element trzeba wymienić.

- Na OTOMOTO znajdziesz mnóstwo części używanych, które mają jeszcze wiele lat pracy przed sobą, a są zwyczajnie tańsze od nowych – mówi Marek Mozga – mechanik, który o samochodach wie wszystko. Jest ekspertem Akademii Części OTOMOTO.

Marek Mozga już jako dziecko spędzał mnóstwo czasu w rodzinnym warsztacie samochodowym prowadzonym przez tatę. W swoich mediach społecznościowych w przystępny sposób dzieli się wiedzą oraz praktycznymi poradami. Teraz jest także ekspertem Akademii Części OTOMOTO.

Dlaczego warto wybierać części używane?

Marek Mozga podaje kilka powodów:

Używane części motoryzacyjne są ekonomicznym wyborem. Kupując je możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Wybierając część na OTOMOTO możesz kupić ją w najbardziej korzystnej cenie. Wybór części używanej może obniżyć całkowity koszt remontu twojego samochodu. Dzięki temu nie musisz rezygnować z naprawy! Wybierając części używane na OTOMOTO oszczędzasz czas. Jest tu 3,7 mln ofert, więc szybko znajdziesz to, czego potrzebujesz. Może zdarzyć się tak, że wartość nowej części przekroczy cenę samego samochodu! W takiej sytuacji używane części są doskonałym rozwiązaniem. Często do samochodów, wcale nie koniecznie wieloletnich, nie ma już na rynku nowych części. Ani oryginalnych, ani zamienników. Wtedy części używane są po prostu naturalnym wyborem.

3 zasady kupowania używanych części

Możesz się mocno rozczarować, gdy okaże się, że to, co zamówiłeś nie pasuje do twojego pojazdu. Jak upewnić się, że część jest odpowiednia do twojego auta?

1. Koniecznie wykorzystaj numer VIN

Numer VIN gwarantuje ci odpowiedni dobór części. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych podzespołów, a już w szczególności tych, które mają wpływ na bezpieczeństwo. Porównaj oznaczenia widoczne na elemencie z numerami części przypisanej do VIN-u. Numer VIN znajduje się w rubryce E dowodu rejestracyjnego oraz na tabliczce umieszczonej w aucie. Dobrą metodą na sprawdzenie części wykorzystując VIN są dostępne w internecie wyszukiwarki. Działają szybko i intuicyjnie. Po wpisaniu numeru VIN pojawi się lista części pasujących do danego auta. Znajdują się tam również informacje o zamiennikach, a często nawet rysunki techniczne podzespołów. Jeśli masz z tym kłopot, poproś o pomoc np. na forum modelu.

2. Sprawdź stan części

Kolejną kwestią jest stan części. Jeśli zamierzasz kupować przez internet, wybieraj sprawdzonych sprzedających. Mowa o profesjonalnych firmach, które zajmują się demontażem pojazdów i sprzedażą części pochodzących z takich źródeł. Jeśli zdecydujesz się na osobisty odbiór towaru, jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji będziesz w stanie dokładnie obejrzeć przedmiot. Być może poszukiwany przez ciebie element nie został jeszcze wymontowany z samochodu. Wtedy nawet możesz sprawdzić czy działa prawidłowo, a jeśli tak, to poprosić o demontaż.

3. Poproś o pomoc zaufanego mechanika

Jeśli masz obawy, że kupisz złą część lub w złym stanie technicznym lub kompletnie się na tym nie znasz, zdaj się na wsparcie mechanika. Tak właśnie robi aż 75 proc. kierowców biorących udział w badaniu OTOMOTO i Minds&Roses „Wiedza i podejście Polaków do naprawy samochodu”. Jednak mechanicy, jak wszyscy specjaliści, bywają różni. Dobry mechanik pomoże wybrać odpowiednią część. Dzięki temu twój samochód będzie sprawny, a ty obniżysz koszt jego naprawy. Pamiętaj, zaufany mechanik będzie szukał rozwiązania, które pozwoli ci jeździć w bezpieczny sposób. Odkładanie naprawy może prowadzić tylko do kłopotów – auto stanie ci gdzieś w środku miasta albo z dala od domu, pogorszy się stan twojego samochodu, ryzykujesz też zdrowie i bezpieczeństwo własne, rodziny, którą wozisz i innych uczestników ruchu.

Gdzie kupować części i inne akcesoria?

Można osobiście lub przez internet. Marek Mozga poleca OTOMOTO.

Wejdź na główną stronę platformy otomoto.pl i kliknij w zakładkę „części”. Znajdziesz tu aż 3,7 mln używanych części. Wszystko, czego potrzebujesz do swojego auta – od karoserii (ponad 1 mln ofert!), przez oleje czy żarówki, po opony.

- Wyszukiwarka pozwoli ci znaleźć to, czego potrzebujesz. Nie musisz szukać na kilku portalach, zdawać się na warsztat czy znajomych. Od dachu po koła – wszystko znajdziesz na OTOMOTO – zachęca Marek Mozga.

Nie musisz kupować w „ciemno”. Jeśli nie wystarczy ci opis produktu, łatwo możesz skontaktować się ze sprzedającym i zadać mu dodatkowe pytania.

Akademia Części OTOMOTO, którą znajdziesz wchodząc w zakładkę Motopedia, odpowie na wszystkie twoje pytania dotyczące części używanych, regenerowanych i nowych.