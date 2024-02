MRĄGOWO - czołgi, country i sport

Mrągowo to raj dla lubiących aktywny wypoczynek. Pojeździsz tu quadem (wymagane jest prawo jazdy kategorii B), dzieci i dorośli na torze kartingowym mogą pościgać się gokardami. Dostępne są pojazdy typu swincar. To „pojazd pająk”, który jest specjalnie przystosowany do jazdy w terenie. Na dzieci czeka też terenowe buggy. Można nauczyć się jeździć na mini crossie.

Zabawa i aktywność

W Mrągowie działa Escape Room. Możesz grać w bubble football – to nowa, ale dostarczająca wiele radości dyscyplina sportu. Gra się w piłkę nożną będąc ubranym w wielką, nadmuchaną kulę. Możesz postrzelać z wiatrówki i z łuku oraz pobawić się wzorbing. To zabawa polegająca na staczaniu się ze zbocza lub spływaniu rwącą rzeką w plastikowej, nadmuchiwanej kuli. Fundusze Europejskie hojnie wsparły rewitalizację Parku Słowackiego (przy drodze wyjazdowej na Kętrzyn). Powstały tu ścieżki rowerowe, odnowiono stare szlaki turystyczne, wyznaczono nowe. Turystykę pieszą możesz uprawiać również na szlaku pięciu jezior oraz na szlaku „Góra CzterechWiatrów”. Mrągowo to raj dla rowerzystów. Mazurska Pętla Rowerowa to ponad 300km trasy rowerowej wraz z infrastrukturą wspierającą i 9 wieżami widokowymi (3 z nich znajdują się w Mrągowie).

Relaks i edukacja

Warto pospacerować po Parku Sikorskiego (dawne Wzgórze Jaenike). Wzgórze było do I wojny światowej miejscem spotkań i spacerów, nadal można tu zobaczyć pozostałości po fontannie i pomnikach. Do czasów obecnych zachowała się 23-metrowa wieża Bismarcka z 1906 r. Dziś to miejsce widokowe i kawiarnia. Park Sikorskiego został zrewitalizowany w 2021 r. przy ogromnym wsparciu Funduszy Europejskich. Na jego terenie powstały 3 strefy i związane z nimi ścieżki tematyczne: strefa edukacyjna – ścieżka historyczna, strefa sensoryczna – ścieżka przyrodnicza oraz strefa rekreacji czynnej – ścieżka zdrowia.

i Autor: Shutterstock

Western i militaria

Latem atrakcją jest możliwość uprawiania sportów wodnych w Ekomarinie, Piknik Country oraz park rozrywki stylizowany na XIX-wieczne miasteczko rodem z Dzikiego Zachodu –Mrongoville Family Town. Zimą w ośrodku „Góra Czterech Wiatrów” działa wyciąg narciarski. Pasjonatów militariów zaprasza Muzeum Sprzętu Wojskowego. Możesz tu zobaczyć czołg czterech pancernych, transportery opancerzone, wojskowe samochody ciężarowe, unikatową stację rozpoznania radiolokacyjnego oraz kolekcję zabytkowych samochodów strażackich.