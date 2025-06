Na wakacje najlepiej pociągiem

Dodatkowe pary pociągów kursujące w okresie wakacyjnym zabiorą pasażerów m.in. do Świnoujścia, Kołobrzegu, Ustki, Łeby, Helu, Zakopanego czy Szklarskiej Poręby. Pięć nowych składów obsłuży trasę Warszawa–Gdańsk.

Pendolino do Świnoujścia

Mieszkańcy środkowej i wschodniej Polski rzadko jeżdżą na Pomorze Zachodnie, argumentując, że to daleko. Tymczasem z Warszawy do stolicy Pomorza Zachodniego – Szczecina, można dotrzeć pociągami PKP Intercity już w cztery godziny! Dodatkowo w wakacje będzie można dotrzeć z Warszawy bezpośrednio do Świnoujścia i Międzyzdrojów m.in. sezonowym pociągiem EIP z Warszawy do Świnoujścia. Z kolei z południa Polski – z Katowic czy Bielska-Białej – dowiezie nas IC Podhalanin. Z codziennych, bezpośrednich połączeń do Świnoujścia będą mogli skorzystać także mieszkańcy Wrocławia (IC Merkury i IC Swarożyc) oraz Krakowa (TLK Woli).

Szerokie plaże Kołobrzegu

PKP Intercity przygotowało aż osiem dodatkowych par pociągów do zachodniopomorskiego kurortu. Krakowianie do Kołobrzegu dotrą składami TLK Bursztyn, a także kursującym w piątki i soboty IC Krakowianka. W wakacje z Krakowa do Kołobrzegu będą kursować także dwa pociągi EIP. Z Bielska-Białej jedzie TLK Pirat lub (tylko w weekendy) EIC Fregata. Z Wrocławia do Kołobrzegu pojedziemy IC Swarożyc, natomiast z Lublina wagonami IC Ustronie kursującymi do Kołobrzegu.

Po zdrowie i słońce do Ustki

Na wakacje w Ustce dojedziemy np. IC Szkuner, IC Przemyślanin, IC Zefir kursującym z Przemyśla Głównego do Ustki czy IC Gwarka, który wyrusza z Katowic. W weekendy do Ustki dowiezie nas także IC Lazur, który pokonuje trasę z Łodzi do Gdyni. Z kolei z Wrocławia dostaniemy się tam IC Jamno.

Trójmiasto, Władysławowo, Puck i Hel

Gdańsk, Sopot i Gdynia, Władysławowo czy urokliwe miasteczka Półwyspu Helskiego to ulubione kierunki warszawiaków i mieszkańców centralnej Polski. Z Centrum Warszawy możemy dotrzeć do centrum Gdańska już w 2 godziny 25 minut, korzystając z najszybszych pociągów EIP, co pozwala nawet na jednodniowe wypady nad morze. Od 15 czerwca pojedzie także całoroczny i codzienny, ale zupełnie nowy pociąg TLK Katamaran. Jest przedłużeniem trasy TLK Łęcka i rozpoczyna bieg w Łodzi.

Pasażerowie z południowo-zachodniej części kraju będą mogli wybrać się do Trójmiasta pociągiem Baltic Express, przejeżdżającym m.in. przez Bydgoszcz, Poznań czy Wrocław. PKP Intercity uruchomi więcej codziennych połączeń do innych miast Pomorza Gdańskiego. Do Łeby będzie można dotrzeć z Warszawy (IC Delfin), z Bohumina i Katowic (TLK Wydmy) oraz Krakowa (TLK Korsarz). Dwa ostatnie składy zabiorą podróżnych także do Helu. Na kraniec półwyspu bezpośrednim i codziennym połączeniem dotrą też mieszkańcy Łodzi (TLK Żeglarz), Przemyśla (IC Rozewie) czy Bielska-Białej (IC Artus). Jadący dotąd z Warszawy tylko w weekendy EIC Jantar, dowiezie pasażerów na Hel także od poniedziałku do piątku.

Uroki natury i city break

Pociągi dowiozą urlopowiczów nie tylko na plaże. Dzięki efektom modernizacji linii kolejowej, z Warszawy do Zakopanego można dojechać w 4,5 godziny, korzystając z pociągu EIC Tatry. Miłośnicy wysokogórskich wycieczek będą mogli skorzystać w sumie z aż 12 pociągów dalekobieżnych z różnych rejonów kraju, co jest znacznym wzrostem w porównaniu z 5–6 pociągami kursującymi na Podhale w minionych latach. Pociągi te zapewnią szybkie połączenia między Krakowem a Zakopanem nie rzadziej niż co dwie godziny, co będzie stanowić alternatywę dla modernizowanej i bardzo obciążonej trasy drogowej. Mieszkańców Warszawy w Karkonosze do Szklarskiej Poręby zawiozą IC Orzeszkowa oraz IC Karkonosze.

Warte uwagi są także cztery nowe pary pociągów całorocznych – IC Kasztelan, który do Krakowa będzie będzie docierać z Hrubieszowa (drugi pociąg codziennie łączący Zamojszczyznę z Krakowem), IC Smok Wawelski relacji Kraków Główny – Lublin Główny przez Stalową Wolę, IC Leśmian, łączący Wrocław z, Warszawą, Łódź z Białymstokiem, a także sprinter IC Brda z Warszawy do Bydgoszczy, który do celu dociera w 2 godziny 34 minuty (zatrzymuje się tylko we Włocławku i w Toruniu). Dojazd z Warszawy do Torunia w dwie godziny jest rekordowym czasem przejazdu na tej trasie, dużo krótszym niż przejazd samochodem. Warszawiacy wybierający się na wielokulturowe i przepiękne Podlasie mogą skorzystać z dodatkowego codziennego połączenia IC Zamenhof –będzie to już trzeci sprinter na tej trasie umożliwiający podróż między centrum Warszawy a Białymstokiem w1,5godziny. Mieszkańcy Krakowa już od kwietnia mogą się także wybrać do Krainy Wielkich Jezior dodatkowym pociągiem. Dzięki wydłużeniu relacji pociągu IC Kinga, w weekendy i święta będzie już kursować sześć połączeń PKP IC, którymi ze stolicy Małopolski można dotrzeć do Olsztyna bezpośrednio.

Uwaga! Modernizacje

Trwają prace na terenie katowickiego węzła kolejowego. Z tego powodu niektóre pociągi kursujące między Krakowem a Wrocławiem pojadą z pominięciem stacji Katowice i Zabrze. Zatrzymają się na stacji Bytom i Gliwice, skąd można będzie przesiąść się na pociągi regionalne w kierunku Katowic. Bilety pomiędzy przewoźnikami będą honorowane. Prace na odcinku Lębork–Słupsk powodują trochę dłuższe czasy przejazdu pociągów, jednak zostało to już uwzględnione w rozkładzie jazdy.

Tu znajdziesz informacje i pomoc

W okresie wprowadzania wakacyjnej korekty rozkładu jazdy, na największych dworcach w Polsce pojawią się informatorzy mobilni. Pomogą podróżnym ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży. Informacje o rozkładzie jazdy oraz aktualne komunikaty dostępne są na stronie www.intercity.pl. Całodobowo, przez siedem dni w tygodniu działa także infolinia PKP Intercity +48 22 322 22 22. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.