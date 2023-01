Najdłuższe mecze w historii Australian Open

5. Novak Djokovic vs Stan Wawrinka (2013) – 5 godz 2 min

W 2013 roku Novak Djokovic miał już na koncie trzy zwycięstwa w Australian Open, pewnie zmierzając po kolejny triumf. Serb bardzo pewnie – bez straty seta – wygrał trzy pierwsze mecze. W starciu o ćwierćfinał los zetknął go jednak z rozstawionym z nr 15 Stanislasem Wawrinką, który także był wówczas bezbłędny. Choć pierwszy set zaskakująco łatwo padł łupem Szwajcara (1:6), w kolejnych dwóch górą był faworyt. „Nole” był o krok od zwycięstwa w czterech setach, ale Wawrinka ostatecznie rozstrzygnął tie-break’a na swoją korzyść. O losach tego meczu zadecydować musiała zatem piąta partia. Obaj zawodnicy zgotowali kibicom fenomenalne widowisko, a po grze na przewagi lepszy okazał się Djokovic, który zwyciężył 1:6, 7:5, 6:4, 6:7, 12:10 i zapewniając sobie awans do najlepszej ósemki. Serbski tenisista kilka dni później po raz czwarty z rzędu mógł cieszyć się ze zwycięstwa w Australian Open.

4. Boris Becker vs Omar Camporese (1991) – 5 godz 11 min

Zdecydowanym faworytem tego starcia był Becker, który miał już wówczas na swoim koncie cztery tytułu Wielkoszlemowe. Niemiec wciąż czekał jednak na pierwszy triumf w Australian Open. Turniej zaczął znakomicie, dwa pierwsze spotkania wygrał bowiem bez straty seta. W kolejnym meczu los skojarzył go jednak z Omarem Camporese, który postawił wyżej notowanemu rywalowi bardzo trudne warunki. Włoch co prawda przegrał dwie pierwsze partie – obie po tie-break’ach – ale potem po wspaniałej grze doprowadził do remisu. Piąta partia rozgrywana była na przewagi, a minimalnie lepszy ostatecznie okazał się Becker, który po niezwykle zażartej walce zwyciężył 7:6, 7:6, 0:6, 4:6, 14:12. Legendarny niemiecki tenisista ostatecznie dopiął swego, sięgając po pierwszy z dwóch tytułów Wielkoszlemowych na australijskiej ziemi.

3. Rafael Nadal vs Fernando Verdasco (2009) – 5 godz 14 min

Choć 23-letni wówczas Rafael Nadal miał już na swoim koncie pięć zwycięstw w Turniejach Wielkiego Szlema, w jego dorobku wciąż brakowało australijskiego skalpu. Ówczesny nr 1 światowego rankingu w 2009 roku szedł jak burza, awansując do półfinału bez straty choćby jednego seta. W walce o finał doszło jednak do bratobójczego pojedynku dwóch Hiszpanów, który na stałe wpisał się do annałów tenisa. Dość powiedzieć, że aż trzy z pięciu setów kończyły się tie-break’ami, w pozostałych dwóch decydowało natomiast jedno przełamanie. Ostatecznie lepszy okazał się Nadal, który zwyciężył 6:7, 6:4, 7:6, 6:7, 6:4 i awansował do finału, kilka dni później zdobywając swój pierwszy skalp w Australian Open.

2. Rafael Nadal vs Danił Miedwiediew (2022) – 5 godz 24 min

Historia najnowsza. Przed rokiem – wobec nieobecności Novaka Djokovicia – zapanowało swego rodzaju „bezkrólewie”. W walce o prymat ostatecznie zmierzyli się Rafa Nadal oraz Danił Miedwiediew. Faworytem wydawał się być starszy z tenisistów, który w drodze do finału stracił raptem cztery sety. Dwa pierwsze sety pokazały jednak, że Rosjanin na pewno nie odda tego meczu bez walki. Przeciwnie, to on był stroną dominującą, a niewątpliwą nagrodą było prowadzenie w meczu 2:0. Nadal w wielkim stylu wrócił jednak do gry, triumfując ostatecznie 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5. Dzięki temu wielkiemu zwycięstwu legendarny hiszpański tenisista awansował wówczas na pierwsze miejsce pod względem liczby wygranych turniejów Wielkiego Szlema. 36-latek jeszcze wyśrubował ten rekord, kilka miesięcy później triumfując we French Open.

1. Novak Djokovic vs Rafael Nadal (2012) – 5 godz. 53 minuty

Najdłuższy mecz w historii Australian Open był dziełem dwóch wspaniałych zawodników. Starcie Djokovicia z Nadalem w finale tego turnieju sprzed dekady jest bez wątpienia jednym z najwspanialszych pojedynków w historii tenisa. Początek należał do Hiszpana, którego łupem padła pierwsza partia. Potem do gry wrócił jednak Serb, który wygrał kolejne dwa sety i wyszedł na prowadzenie. W czwartej partii „Nole” był o krok od zapewnienia sobie zwycięstwa, ale po zażartej walce Nadalowi udało się doprowadzić do wyrównania. W decydującej partii wciąż trwała niesamowita batalia, którą na swoją korzyść rozstrzygnął tenisista rodem z Bałkanów. Djokovic zwyciężył 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5, a sam mecz trwał 5 godzin i 53 minuty, co czyni go najdłuższym pojedynkiem w historii Australian Open. Obaj zawodnicy byli do tego stopnia wycieńczeni, że podczas ceremonii wręczenia trofeów musieli otrzymać krzesła, nie byli bowiem w stanie ustać na nogach. Czy w nadchodzącej edycji będziemy świadkami kolejnego pojedynku pomiędzy tymi wspaniałymi zawodnikami? Miejmy nadzieję!

