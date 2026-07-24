Nie daj się oszukać

Jak działają przestępcy?

Na internetową skrzynkę pocztową otrzymujesz wiadomość z prośbą o kliknięcie linku znajdującego się w mailu i zalogowanie się na internetowe konto eBOK. Potem zostajesz przekierowany na fałszywą witrynę, a następnie, pod pretekstem odbioru pieniędzy, przestępcy próbują pozyskać twoje dane do bankowości elektronicznej, takie jak: login, hasło czy dane karty.

Inną formą oszustwa są telefony oraz SMS-y zachęcające do wejścia na fałszywą platformę internetową w celu weryfikacji nadesłanej wcześniej oferty. Przestępcy często namawiają także do zainstalowania obcej aplikacji na urządzeniu mobilnym. Jeśli to zrobisz, twoje urządzenie może zostać zainfekowane złośliwym oprogramowaniem wykradającym hasła.

Jak rozpoznać oszustwo?

Aby uchronić się przed cyberatakiem, należy zwrócić uwagę m.in. na to czy:

wiadomość pochodzi od nieznanego nadawcy (uwaga: nazwa może być podobna do nazwy PGE!),

wiadomość zawiera nieznany i podejrzany link (często może on przypominać adres oryginalnej strony instytucji!),

treść zawiera informację o konieczności podjęcia natychmiastowego działania i pilnego uregulowania zobowiązania lub potwierdzenia danych pod groźbą np. odłączenia prądu,

wiadomość zawiera błędy językowe.

Jak się chronić?

Zawsze weryfikuj informacje otrzymane drogą elektroniczną i dokładnie sprawdzaj adres nadawcy. Nie podawaj swoich danych osobowych ani danych do logowania w wiadomościach SMS-owych, mailowych i rozmowach telefonicznych.

Nie otwieraj podejrzanych linków ani nie wpisuj swoich danych na stronach internetowych, do których prowadzą. Jeżeli w trakcie rozmowy telefonicznej pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możesz się rozłączyć i zadzwonić samemu na infolinię PGE Obrót.

Zawsze weryfikuj numer konta bankowego przed dokonaniem wpłaty pieniędzy.

Jak rozpoznać wiadomość od PGE?

Wiadomości wysyłane przez PGE drogą mailową, dotyczące np. zaległych płatności, zamiaru wstrzymania dostaw energii elektrycznej lub informacji o wystawieniu nowej PGE eFaktury, zawsze zawierają w treści maila numer klienta, numer faktury/dokumentu wraz z terminem płatności i kwotą do zapłaty.

Faktura elektroniczna przesyłana jest przez PGE zawsze z adresu: [email protected].

Czym jest phishing?

Phishing to forma oszustwa, w której przestępca podszywa się pod znajomą osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji, pieniędzy lub zainfekowania komputera szkodliwym oprogramowaniem.

Więcej informacji znajdziesz na stronie PGE w zakładce : "Strefa klienta”: www.gkpge.pl/dla-domu/strefa-klienta/nie-daj-sie-oszukac