Nie daj się oszukać podczas zakupów w sieci - radzi Piotr Ożarek, rzecznik klienta w PZU

1. Zasady zakupów w sieci

Robiąc zakupy w sieci pamiętajmy, by korzystać ze sprawdzonych lub polecanych sklepów internetowych. Widząc podejrzanie niską cenę towaru sprawdźmy, czy sprzedający go sklep faktycznie istnieje. Na stronie powinien być podany adres sklepu lub biura, a sklep można dodatkowo sprawdzić w rejestrach przedsiębiorców, np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) czy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zawsze też można zadzwonić do sklepu. Jeśli nie uda się z nim skontaktować przez dłuższy czas, to zły znak. Jeśli nie znaliśmy wcześniej sklepu, w którym kupujemy, a oferuje niekonkurencyjne ceny, to poczytajmy komentarze i opinie klientów o nim, najlepiej na różnych forach internetowych. Jeśli taki sklep jest nowy to uważajmy, bo mógł zostać założony tylko do celów „przekrętu”. Zwracajmy uwagę na opakowanie kupionego produktu. W przypadku np. zakupu telefonu możemy spytać o oryginalne pudełko, akcesoria takie jak ładowarka i dowód zakupu. Urządzenia sprzedawane bez akcesoriów i dokumentacji mogą pochodzić z kradzieży. Po dokonaniu zakupów zawsze zachowujmy maile od sprzedawcy, a po otrzymaniu przesyłki także paragon. To podstawy dochodzenia naszych praw.

2. Bezpieczeństwo płatności

Dokonując zakupów logujmy się do bankowych internetowych systemów transakcyjnych. Unikajmy zakupów u sprzedawców, którzy rachunek bankowy do płatności chcą przesłać e-mailem, a za zakup trzeba zapłacić kartą bezpośrednio na stronie internetowej sklepu. Pamiętajmy też, aby do bankowości elektronicznej logować się na urządzeniach z aktualnym i legalnym oprogramowaniem oraz posiadających program antywirusowy, który jest na bieżąco aktualizowany. Przed zalogowaniem się na stronę banku, zawsze sprawdźmy, czy adres strony zgadza się, a przy adresie znajduje się symbol zamkniętej kłódki. Po kliknięciu w nią powinien wyświetlić się certyfikat potwierdzający autentyczność odwiedzanej przez nas strony. Ważne jest również, aby nie udostępniać nikomu, nawet najbliższym, swoich danych do serwisu bankowego. Dokładnie sprawdzajmy w podsumowaniu przelewu czy zgadza się kwota transakcji i czy autoryzujemy odpowiednią operację. Płacąc kartą debetową lub kredytową ustalajmy limity operacji. Na czas planowanego zakupu możemy zwiększyć limit, a po jego zrealizowaniu zmniejszyć. Nigdy nie podawajmy nikomu numeru swojej karty płatniczej, by otrzymać na nią pieniądze od sprzedającego. Jeśli ktoś żąda takich informacji, to znaczy, że prawdopodobnie chce pobrać z niej środki! Sprzedający może wykonać przelew i zwrócić nam określoną kwotę na konto, ale potrzebuje wyłącznie numeru konta bankowego. Jeśli płaciliśmy kartą, zwrot na nią może nastąpić tym samym sposobem, a sprzedawca nie potrzebuje od nas jej numeru. Później sprawdźmy czy pieniądze faktycznie wpłynęły na nasze konto. Nie przekazujmy innym kodu BLIK. Oszuści czasami wysyłają takie prośby z fałszywych albo przejętych kont, podszywając się pod naszych bliskich lub znajomych. Zweryfikujmy temat. A jeśli chcemy pomóc, skorzystajmy z przelewu na numer telefonu BLIK. Wtedy też, przed potwierdzeniem przelewu, będziemy mogli sprawdzić w aplikacji mobilnej banku, komu przekazujemy pieniądze.

3. Ochrona danych w internecie

Nie podawajmy zbyt wielu informacji o sobie na portalach społecznościowych, bo mogą zostać wykorzystane przeciwko nam. Publikowanie zdjęć przedstawiających dokumenty, takie jak np. prawo jazdy, karta płatnicza, rachunek, mandat jest dużym błędem – w taki sposób przekazujemy innym swoje dane osobowe. Gdy zakładamy konta w e-sklepach, używajmy w nich różnych haseł. W ten sposób, jeśli dojdzie do sytuacji, w której ktoś wykradnie nasze dane, unikniemy włamania na inne konta lub profile np. w mediach społecznościowych.

4. Phishing (podszywanie się)

Cyberprzestępcy chętnie podszywają się pod różne instytucje i proszą, by podać im wrażliwe dane lub zainstalować na swoich urządzeniach jakieś oprogramowanie. Nigdy tego nie róbmy! Takie prośby może kierować tylko oszust. Nie klikajmy również w podejrzane linki czy załączniki, które przychodzą do nas e-mailem lub smsem. Może się zdarzyć, że w ten sposób oszuści chcą zainstalować nam oprogramowanie szpiegujące i przechwycić nasze dane do logowania np. do bankowości internetowej. Uważajmy także na wiadomości z prośbą o zapłatę czy dopłatę np. od ubezpieczyciela czy firmy kurierskiej. Oszuści starają się wywierając na nas presję lub wywołując panikę starają się skłonić nas do konkretnego impulsywnego działania. Jeśli akurat mamy do zapłacenia ratę lub czekamy na paczkę i bez zastanowienia zapłacimy, możemy stać się ofiarą oszusta. Płatności dokonujmy zawsze bezpiecznymi sposobami.

5. Zgłoszenie podejrzenia oszustwa

Każdą sytuację podejrzenia oszustwa można zgłosić poprzez formularz na stronie na https://incydent.cert.pl, e-mailem na [email protected] lub telefonicznie na numer 799 448 084.

