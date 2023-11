Nie martw się świątecznymi wydatkami

Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta. Ciepłe, rodzinne, szczęśliwe. Migocą lampki na choince, a dom, za sprawą świątecznych dekoracji, zapachu wanilii, goździków i cynamonu, zmienia się w magiczne miejsce. Z głośników słychać piękne kolędy. Czekasz na tę chwilę przez cały rok, bo przypomina ci czas beztroskiego dzieciństwa. Twoje dzieci też uwielbiają te święta. Spotkania z kuzynami, dziadkami, ciociami i wujkami. A nade wszystko kolorowe pudełka przewiązane wstążką leżące pod choinką. Zresztą z prezentów cieszy się każdy. Prezent pokazuje, że ktoś o tobie myślał, chciał sprawić ci radość. Niestety, święta to także zwiększone wydatki.

Zakupy zacznij już dziś

Prezent na mikołajki, na gwiazdkę, dekoracje, choinka czy w końcu produkty potrzebne do przygotowania potraw i ciast na Wigilię, a potem na święta. A jeśli jeszcze chciałbyś zaprosić rodzinę, to fundusze szybko mogą się skończyć. Wyzwaniem finansowym są także ferie zimowe, na które dobrze byłoby wysłać dziecko, a może i samemu wyskoczyć w góry, zmienić klimat i trochę się poruszać. Warto zacząć zakupy już dziś i rozłożyć wydatki na dwa miesiące. Najlepiej zrobić listę – ile zamierzasz przeznaczyć na prezenty, co i komu chcesz kupić, jakie dania planujesz na wigilijny i świąteczny stół oraz jakie produkty będą do nich potrzebne. Nie tylko prezenty warto kupić wcześniej. Niektóre dania można zamrozić np. pasztet czy pierogi. Na święta w zamrażarce poczekać może ryba i mięso ma pieczeń. Na liście uwzględnij koszt choinki i zostaw pewną kwotę do wydania w ostatniej chwili, bo zawsze się okaże, że coś trzeba dokupić – serwetki, świeczki czy nowy obrus. Teraz tylko – to najtrudniejsze – staraj się trzymać swojej listy zakupowej. Najtrudniej będzie o to na chwilę przed świętami, gdy w sklepach z głośników płynie świąteczna muzyka, a rozgorączkowani klienci zgarniają do koszyków nie tylko niezbędne, ale także zupełnie niepotrzebne rzeczy.

Jeśli nie starczy oszczędności

Nie wszystkim udaje się sfinansować takie wydatki tylko z oszczędności. Dlatego warto pomyśleć o skorzystaniu z kredytu gotówkowego, który pozwoli ci pokryć wydatki związane z przygotowaniem Świąt Bożego Narodzenia. Po kredyt konsumpcyjny najpewniej i najtaniej jest iść do banku. Korzystną ofertę ma VeloBank, który oferuje kredyt gotówkowy z RRSO 13,2%. Wniosek o kredyt możesz złożyć zdalnie, nie tracąc czasu na stanie w kolejce w oddziale banku, a siedząc wygodnie na własnej kanapie. W tym celu korzystasz ze strony internetowej banku, gdzie łatwo i szybko możesz zawnioskować o kredyt. Klienci, którzy już posiadają produkty w VeloBanku mogą zawnioskować w swojej bankowości internetowej i mobilnej. Dodatkowo – co przy tak wielu wydatkach i wszechobecnej drożyźnie –biorąc kredyt można go zacząć spłacać dopiero po 3 miesiącach! Dzięki temu nie będziesz musiał martwić się ratą kredytu ani podczas świąt, ani podczas zimowego wyjazdu.

Zastanów się, jakiej kwoty potrzebujesz. Idealny na zakupy świąteczne i prezenty gwiazdkowe jest kredyt VeloRaty. Biorąc go maksymalnie możesz liczyć na 6,5 tys. zł. Nie potrzebujesz zaświadczenia o dochodach i możesz go wziąć zupełnie zdalnie, bez wychodzenia z domu, a decyzję z banku dostajesz natychmiast po poprawnej weryfikacji twojej tożsamości i zbadaniu zdolności kredytowej. Raty możesz rozłożyć nawet na 24 miesiące. RRSO Kredytu VeloRaty dla nowych klientów, którzy nie posiadają żadnego produktu w banku wynosi 0%, co oznacza, że oprocentowanie i prowizja również wynoszą 0%. W celu weryfikacji tożsamości klient może skorzystać z aplikacji selfie lub mObywatel w trakcie wnioskowania o kredyt

Pomoc przy większych wydatkach

Gdy masz większe wydatki, np. chcesz sfinansować rodzinny wyjazd na narty w Alpy czy do ciepłych krajów nad morze, pomyśl o kredycie gotówkowym. Można tu sięgnąć nawet po 200 tys. zł, o ile pozwala ci na to twoja zdolność kredytowa. Kredyt możesz rozłożyć nawet na 120 miesięcy (czyli 10 lat). Bank nie pobiera prowizji, a oprocentowanie kredytu to 12,49% (RRSO – 13,2%), o ile spełnisz cztery proste warunki:

wyrazisz wszystkie zgody marketingowe (w tym na sms, e-mail i telefon),

nie masz kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego w VeloBank S.A.,

masz już lub założysz VeloKonto i zapewnisz na nie co miesiąc wpływy minimum 2 tys. zł,

wykonasz minimum 5 płatności kartą debetową do konta lub BLIKIEM

Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres kredytowania aby utrzymać korzystne oprocentowanie, brak spełnienia jednego z nich spowoduje podniesienie oprocentowania o 2 punkty procentowe. Założyć konto i wziąć kredyt możesz zdalnie, czyli bez wychodzenia z domu. Poprzez stronę www.velobank.pl lub bankowość internetową czy mobilną VeloBanku.

KREDYT GOTÓWKOWY Z RRSO 13,2%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,2%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 44 850 zł, całkowita kwota do zapłaty 68 699,84 zł, oprocentowanie zmienne 12,49%, całkowity koszt kredytu 23 849,84 zł (w tym: prowizja – 0 zł, odsetki – 23 849,84 zł, opłata za prowadzenie VeloKonta oraz obsługę karty do Konta w okresie trwania kredytu – 0 zł), 88 miesięcznych rat równych w wysokości po 780,68 zł każda. Kalkulację wykonaliśmy 24.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

KREDYT VELORATY Z RRSO 0%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3 900 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 900 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 22 raty w tym 21 miesięcznych rat równych w wysokości po 177,27 zł oraz pierwsza rata wyrównawcza w wysokości 177,33 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.05.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Udzielenie i wysokość udzielonego kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły ofert znajdują się na stronie www.velobank.pl.