Nowy samochód bez konieczności wychodzenia z domu, czyli jakie są korzyści kupowania samochodu przez Internet?

Poszukiwania nowego samochodu zazwyczaj wymagają od nas dużego zaangażowania. Często wiążą się one z wielokrotnymi wizytami w salonach czy komisach w celu zobaczenia samochodu, porównania ofert czy odbycia jazd testowych. Często pochłania to sporo czas i może wymagać konieczności wzięcia kilku dni wolnego, aby załatwić niezbędne formalności. Jednak nie zawsze musi to tak wyglądać.

Badania Google Gearshift wykazują, że nowego samochodu najczęściej szukamy w Internecie. Wynika z nich, że aż 90 proc. osób decydujących się na zakup samochodu to właśnie w sieci robi pierwsze rozeznanie. Rola Internetu wcale nie musi się ograniczać tylko do poszukiwań modelu, który nam się podoba. W momencie, gdy rozważamy zakup nowego samochodu, warto wziąć pod uwagę oferty multibrandowych salonów działających w branży e-commerce.

- Zakup samochodu wcale nie musi być czasochłonny i stresujący. Na naszej platformie sprzedażowej można znaleźć nowe i używane samochody różnych marek, więc nie ma potrzeby odwiedzania kilku salonów, aby wybrać swój wymarzony samochód. Nasi Klienci mogą to zrobić bez konieczności wychodzenia z domu np. z poziomu swojego ulubionego fotela. Zależy nam na tym, aby maksymalnie ułatwić im zakup samochodu, dlatego wszelkie formalności z tym związane bierzemy na siebie. Dzięki temu nasi Klienci nie tylko oszczędzają czas, ale również nie muszą stresować się staniem w długich kolejkach w urzędzie - mówi Michał Garyga, Dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży w Superauto.pl.

Czas to pieniądz, czyli o największej korzyści kupowania auta w Internecie

Kupując samochód w sieci, oszczędzamy nie tylko czas, ale również pieniądze, bo nie musimy płacić za paliwo, jeżdżąc od salonu do salonu, aby wybrać markę i model, który wzbudza nasze zainteresowanie. Kolejną korzyścią jest szeroki wybór produktów dostępnych w jednym miejscu. Przykładowo na platformie Superauto.pl znajdziemy oferty samochodów różnych marek, zarówno nowych, jak i używanych. Platforma ta daje również możliwość kalkulacji finansowania - leasingu, wynajmu długoterminowego czy kredytu. Za zakupem samochoduw sieci przemawia również fakt, że auto możemy kupić niezależnie od pory dnia lub nocy. Kupując samochód w firmie zajmującej się sprzedażą w Internecie podobnie jak w salonach stacjonarnych, także możemy liczyć na promocje i zniżki.

- Mamy świadomość tego, że przedsiębiorcy, którzy stanowią większą część naszych Klientów, cenią sobie czas. Dzięki nam mogą go oszczędzić nie tylko w trakcie poszukiwań nowego samochody czy unikając załatwiania wszelkich formalności związanych z zakupem. Nie muszą się również przejmować odbiorem zakupionego u nas pojazdu. Wystarczy, że Klient wskaże nam adres, pod który mamy dostarczyć samochód, a my zrobimy to w dogodnym dla niego terminie - komentuje Michał Garyga, Dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży w Superauto.pl.

Kupując w Internecie auto z finansowaniem również czerpiemy korzyści

Z badania Global Automotive Consumer Study 2024, przeprowadzonego przez firmę Deloitte na grupie 1000 osób w różnych przedziałach wiekowych powyżej 18 lat, wynika, że najmniej przyjemną częścią procesu finansowania jest wypełnianie formularzy papierowych (37 proc.), oczekiwanie na zgodę (36 proc.) oraz zrozumienie terminów i języka finansowego (36 proc.). Część ankietowanych osób zwróciła również uwagę na brak przejrzystości procesu (33 proc.).

Rozwiązaniem dla tych niedogodności może być zakup samochodu z finansowaniem w firmie takiej jak np. Superauto.pl, w której w większości przypadków możemy m.in. uniknąć wypełniania papierowych formularzy i decyzję dotyczącą finansowania otrzymać w oparciu o uproszczoną procedurę.

- Mamy duży bagaż doświadczenia, jeśli chodzi o finansowanie samochodów, ponadto od kilkunastu lat współpracujemy z największymi instytucjami finansowymi w Polsce. Dlatego też aż 96 proc. Klientów, którzy w ubiegłym roku złożyli u nas wniosek na leasing operacyjny, otrzymało pozytywną decyzję na to finansowanie. Warto również podkreślić to, że ponad 40 proc. pozytywnych decyzji nasi Klienci otrzymali w dniu złożenia wniosku - komentuje Michał Garyga, Dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży w Superauto.pl.

Czy należy bać się kupowania samochodu w Internecie?

Z analiz Wirtualnej Polski dotyczących preferencji zakupu samochodu w 2021 roku wynika, że 25 proc. osób wyraziło chęć kupna samochodu przez Internet, co może wskazywać na rosnące zainteresowanie tą formą zakupu. Z tych samych badań wynika również, że największymi atutami zakupu samochodu w sieci były m.in. łatwość realizacji zamówienia (51 proc.), cena (38 proc.) oraz dostępność samochodu “od ręki” (33 proc.). W badaniu wzięły udział 1164 osoby, które zadeklarowały posiadanie samochodu lub mają w planach zakup auta w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wiadomo, że jako konsumenci jesteśmy przyzwyczajeni do kupowania samochodu stacjonarnie, więc alternatywna forma zakupu samochodu może w nas budzić pewne obawy być może tylko dlatego, że po prostu jej nie znamy. Możemy mieć również wątpliwości związane z dokonywaniem płatności online. Dlatego, zanim zdecydujemy się przelać opłatę rezerwacyjną na dany samochód, warto dowiedzieć się więcej o firmie, która ten samochód oferuje. Najlepiej z perspektywy osób, które miały już z nią doświadczenie. Wystarczy, że przeczytamy dostępne w Internecie opinie na temat danej firmie. Większość z nas jest przyzwyczajona do tego, aby zobaczyć na żywo samochód, który zamierzamy kupić m.in. po to, aby wyłapać ewentualne mankamenty. Niektóre multibrandowe salony działające w sieci znalazły również odpowiedź i na tę potrzebę klientów, i na ich życzenie dostarczają staranną dokumentację w postaci zdjęć lub materiałów wideo, które odzwierciedlają faktyczny stan samochodu. Nie dla wszystkich jest to wystarczające, dlatego też firmy specjalizujące się w sprzedaży samochodów przez Internet dają również swoim klientom możliwość zobaczenia samochodu na żywo. Dla przykładu potencjalni klienci Superauto.pl mają możliwość zobaczenia w ten sposób kilkuset samochodów.

Podsumowanie

Reasumując, zakup samochodu przez Internet staje się coraz powszechniejszy, ponieważ osoby szukające nowego auta coraz częściej zauważają korzyści płynące z tej formy zakupu. Stawiając na kupno nowego samochodu w sieci, możemy przede wszystkim zaoszczędzić czas i pieniądze, ale nie musimy również przejmować się formalnościami. Oczywiście przed zakupem samochodu warto zapoznać się z opiniami o firmie, od której zamierzamy kupić auto, aby mieć świadomość jej wiarygodności lub po prostu z perspektywy klientów poznać standardy oferowanych przez nią usług. Warto jest również zaufać takim markom, które mają spore doświadczenie w sprzedaży samochodów w sieci. Przykładowo firma Superauto.pl przeprowadziła już ponad 40 000 transakcji. Taka weryfikacja danej firmy jest dość istotna, bo pozwoli nam zmniejszyć ryzyko na to, że zostaniemy oszukani. Wiadomo jest, że w dalszym ciągu znaczna część klientów wybiera zakup samochodu stacjonarnie. Jednak grono osób kupujących auta w sieci systematycznie się poszerza, przede wszystkim o osoby, które cenią sobie czas i chcą wejść w posiadanie samochodu bez konieczności wychodzenia z domu.