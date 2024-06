Ocieplanie się klimatu a obowiązki firm – rozwijamy magiczne pojęcie ESG

Trwa konkurs dla innowacyjnych startupów – „Startuj z Mazowsza”. Pula nagród to 90 tys. zł! Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca br.

Zrozumienie ESG

Skrót ESG pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Environmental, Social, Governance. Oznaczają one: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem: https://firmove.pl/aktualnosci/dobre-praktyki/co-to-jest-esg. To właśnie te trzy elementy mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Co rozumie się poprzez poszczególne pojęcia? Koncepcja ESG obejmuje trzy filary:

E (ang. environmental) – środowiskoW segmencie tym mieszczą się działania takie jak redukcja emisji CO2, minimalizacja odpadów przemysłowych oraz świadome korzystanie z wody i energii elektrycznej. Litera E w ESG oznacza także racjonalne zarządzanie surowcami, promowanie recyklingu oraz stosowanie ekologicznych materiałów produkcyjnych.

S (ang. social responsibility) – społeczeństwoW tym segmencie firmy skupiają się na działaniach propracowniczych, takich jak zapobieganie dyskryminacji pod wszelką postacią, zapewnienie równości płacowej, czy też godziwych warunków pracy na każdym stanowisku.

G (ang. corporate governance) – ład korporacyjny Skupia się na zarządzaniu przedsiębiorstwem zgodnie z ustalonymi standardami etycznymi i przejrzystymi zasadami. Chodzi o takie kwestie jak zapobieganie i zwalczanie korupcji, etyka w biznesie oraz unikanie konfliktów interesów. Dzięki temu powstają struktury zarządzania i kontrolowania, zapewniające skuteczne podejmowanie decyzji i monitorowanie działań firmy.

Odpowiedzialność firm w kontekście zmian klimatycznych

Firmy, które nie biorą pod uwagę wywieranego przez ich działalność wpływu na środowisko naturalne, mogą już wkrótce liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi, wizerunkowymi, a także prawnymi.

Stosowanie się do zasad ESG oznacza aktywne działanie na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Może mieć ono różne formy. Od redukcji produkowanych gazów cieplarnianych, przez przejście na odnawialne źródła energii, aż po wdrożenie polityki zrównoważonego rozwoju. Dobrym przykładem wdrożenia ESG jest Ikea. Firma zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku, co oznacza, że wszystkie produkty i operacje firmy będą nie tylko neutralne pod względem emisji CO2, ale także przyczynią się do poprawy stanu środowiska.

i Autor: materiały prasowe

Korzyści z wdrożenia zasad ESG

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na działanie zgodnie z założeniami ESG, dużo na tym zyskują. Firmy takie przyciągają inwestorów wyznających podobne wartości. Dzięki temu obie strony mogą współpracować w zgodzie ze swymi standardami i zasadami ESG. Jak wskazuje raport firmy McKinsey & Company, firmy o wysokim poziomie ESG mogą liczyć na niższe koszty kapitału i lepszy dostęp do finansowania.

Także klienci zwracają uwagę na zrównoważony rozwój wybieranych przez nich firm. Szeroko reklamowane działania proekologiczne i społeczne mogą zwiększać lojalność klientów i pracowników, którzy coraz częściej oczekują od firm odpowiedzialności i transparentności.

Firmy, które integrują czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym ze swoją strategią biznesową, budują odporność na nadchodzące zmiany regulacyjne i społeczne. Dzięki temu łatwiej im dostosować się do nowych wymogów i czerpać korzyści z nich płynące. Przykładem takiej firmy jest Nestlé, która wdraża programy zrównoważonego rolnictwa. Działania te wzmacniają łańcuchy dostaw firmy, czyniąc je bardziej odpornymi na negatywne skutki zmian klimatu.

ESG – symbol bez tajemnic

ESG to nie tylko moda, ale konieczność dla firm, które chcą przetrwać w dobie zmian klimatycznych. Odpowiedzialne działanie na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego przynosi wymierne korzyści i buduje odporność na przyszłe wyzwania.