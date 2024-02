Opole - warto!

Zamek

Miasto wykorzystało Fundusze Europejskie, by przywrócić świetność obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i w jego okolicach. ul. Osmańczyka 22

Muzeum Polskiej Piosenki

Jedyne takiego miejsce w Polsce. To centrum informacji na temat polskiej piosenki od lat 20. ubiegłego wieku do czasów współczesnych. Poza bogatym zbiorem pamiątek, dla zwiedzających przygotowano muzyczne ściany, budki do nagrywania piosenek oraz wirtualne przymierzalnie. ul. Piastowska 14A

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

Amfiteatr opolski został – dzięki Funduszom Europejskim – przekształcony w Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Powstały komfortowe warunki do pracy dla muzyków oraz udogodnienia dla widzów. Zniknęły też bariery architektoniczne. ul. Piastowska 14A

Wieża Piastowska

Jest symbolem przeszłości Opola. W XIV-ku pełniła funkcję strażnicy rycerskiej. Obecnie można tu oglądać multimedialną wystawę poświęconą dziejom Opola, a ze szczytu podziwiać panoramę miasta. ul. Piastowska 14

Nabrzeża Odry

Odpocząć od zgiełku miasta można na wyspach Bolko (zrewitalizowano ją wykorzystując unijne fundusze) i Pasieka położonych na Odrze. Dzięki Funduszom Europejskim wyremontowano też nabrzeża Odry. Powstała iluminacja bulwarów i nowa fontanna, wyremontowany został park Nadodrzański. Nad odnogą Odry –Młynówką - powstał piękny bulwar, który stał się atrakcją turystyczną miasta. Młynówka oddziela wyspę Pasieka (z amfiteatrem i Muzeum Polskiej Piosenki) od Starego Miasta. W ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej powstała też specjalna iluminacja nadrzecznych kamienic. Ta część miasta zwana jest „Opolską Wenecją”, gdzie mieszkańcy i turyści chętnie robią sobie zdjęcia. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przyznała projektowi „Odra uRzeka”, w ramach którego przeprowadzono remont, wyróżnienie w Konkursie na Polską Nagrodę Krajobrazową 2020.

Zoo

Nad Odrą znajduje się jedna z największych atrakcji turystycznych Opola - ogród zoologiczny, aw nim około 300 gatunków zwierząt, w tym unikatowe goryle nizinne, uchatki kalifornijskie, gepardy, żyrafy, flamingi oraz lemury. ul. Spacerowa 10

Park edukacyjno-sensoryczny

Powstał z pomocą Funduszy Europejskich na osiedlu Malinka. W parku jest 5 stref: wzroku, węchu, słuchu, smaku i dotyku. Przez wszystkie strefy prowadzi ścieżka pozwalająca na doświadczanie i pobudzanie zmysłów. zbieg ulic Tarnopolskiej i Lwowskiej