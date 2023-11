Orlen podbija Europę

Orlen ma swoje stacje w:

NIEMCZECH

Należąca do Grupy Orlen spółka Orlen Deutschland obsługuje 606 stacji paliw działających pod markami Orlen iStar. Stacje Star sukcesywnie przechodzą rebranding, zmieniając logo. Orlen plasuje się tu na 6. pozycji wśród największych operatorów stacji paliw i planuje dalszy intensywny rozwój stacji oraz punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Ma ich być ponad 430.

CZECHACH

Orlen staje się paliwową marką numer 1 w Czechach. Polski koncern ma tutaj 436 stacji. Zmianę wyglądu i logo przeszło już 90 proc. stacji, pozostałe działają jeszcze pod nazwą Benzina. Na czeskich stacjach Orlen oferuje nie tylko paliwa tradycyjne, ale także możliwość ładowania aut elektrycznych. Dostępne są także dwie stacje wodorowe –w Pradze–Barrandov iLitvínovie. W prawie 80 proc. stacji działają punkty Stop.Cafe.

WĘGRZECH

Koncern, w efekcie fuzji z Grupą Lotos, jest tu właścicielem 79 stacji, wszystkie działają już pod marką Orlen. Teraz stacje będą dostosowywane do standardów sieci. Orlen docelowo przejmie 143 stacje na Węgrzech. Zmiana standardu i marki pozostałych powinna się zakończyć do połowy 2024 r.

SŁOWACJI

Grupa Orlen ma tu 90 stacji i jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci paliwowych – zajmuje aktualnie 4. pozycję. Wszystkie stacje sieci na Słowacji działają już pod marką Orlen. Na klientów czekają także punkty Stop.Cafe.

LITWIE

Orlen ma obecnie na Litwie 30 stacji, które unowocześnia do standardu premium. Wszystkie stacje działają pod marką Orlen. Na klientów czekają też punkty Stop.Cafe. Koncern osiąga na Litwie rekordowe wyniki, więc do 2030 r. zamierza zwiększyć tu liczbę stacji do 60–80.

i Autor: Materiał prasowy Mapa krajów ze stacjami należącymi do Orlenu Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-X15K-6Yjb-5pTv_orlen.jpg

Od 2018 roku udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży wzrósł z 36 do 39,3 proc. Już niebawem dołączy do nich kolejny rynek –Austria, po finalizacji przejęcia sieci 266 stacji Turmöl. W efekcie tej transakcji spółka znajdzie się wśród trzech największych sieci paliwowych w tym kraju.

Dla koncernu ekspansja za granicę jest szczególnie ważna –obecnie czerpie stamtąd 60 proc. zysku. Konsekwentnie więc dba o rozpoznawalność swojej marki na świecie, m.in. poprzez marketing sportowy. Strategicznym projektem jest obecność marki na torach Formuły 1. Od tego roku Orlen jest partnerem zespołu Scuderia AlphaTauri. Orlen cały czas jest też silnie związany ze znanymi na świecie sportowcami – z Robertem Kubicą, Bartoszem Zmarzlikiem, Kajetanem Kajetanowiczem i Mikołajem Marczykiem oraz zawodnikami Orlen Teamu, z sukcesami rywalizującymi w Rajdzie Dakar. Koncern jest również sponsorem polskiej reprezentacji w piłce nożnej.

Wodór paliwem przyszłości

Orlen konsekwentnie rozwij a produkcję paliw, które staną się realną alternatywą dla tradycyjnej benzyny i oleju napędowego. Jednym z nich jest wodór – odnawialny (zielony), wytwarzany zwody oraz niskoemisyjny (szary), z biometanu. Obecnie w Polsce działa już stacja wodorowa w Krakowie, z której korzystać mogą autobusy komunikacji miejskiej. W najbliższych tygodniach uruchomiona zostanie ogólnodostępna stacja w Poznaniu. Natomiast w pierwszym kwartale przyszłego roku wodór zatankować będą mogli kierowcy w Katowicach. Orlen w ubiegłym roku ogłosił Strategię Wodorową, nad którą prace rozpoczął w 2019 roku. Wcześniej nie było konkretnych planów związanych z rozwojem technologii wodorowej.

W Trzebini Orlen zbudował hub wodorowy. Ma on jedyne w Polsce laboratorium badania wszystkich parametrów wodoru transportowego, trzecie w Europie, po Niemczech i Wielkiej Brytanii. To pierwszy w Europie wodór zgodny z tzw. taksonomią – czyli spełnia parametry m.in. jakości i śladu węglowego. Hub w Trzebini wytwarza „szary” wodór – to reforming parowy metanu z gazu ziemnego - obecnie 42kg/h czyli 365 ton rocznie. Niebawem wodór będzie wytwarzany z biometanu. Będzie to pierwszy wEuropie biowodór zgodny z tzw. taksonomią, czyli spełniający wymagania redukcji śladu węglowego.

Kolejny hub wodorowy powstaje we Włocławku. Będzie tam produkowany tzw. wodór odnawialny – „zielony”. Moc wytwórcza hubu w pierwszym etapie działania to 170 kg/h, czyli cztery razy większa, niż w Trzebini.

i Autor: Materiał prasowy Stacja Orlenu na Słowacji

Promocja ekologicznego wodoru

Orlen stworzył Akademię Wodorową. To pierwszy w Polsce projekt edukacyjny dla studentów i absolwentów zainteresowanych technologiami wodorowymi. Koncern chce, by Akademia stała się kuźnią przyszłych polskich kadr wodorowych.

Ponadto Orlen rozwij a technologie wodorowe. W Elblągu został uruchomiony projekt badawczo–rozwojowy RSC. Naukowcy testują tu polski akcelerator, który miałby produkować wodór lub energię elektryczną, w zależności od aktualnych potrzeb.

Biogaz i biometan

Koncern inwestuje w ekologiczne rozwiązania w transporcie. Orlen chce zostać liderem produkcji biogazu (mieszanina gazów będąca produktem beztlenowego rozkładu materii organicznej) i przyjaznego biometanu w Europie Środkowej. Będzie wytwarzać 1 mld m biogazu w nowoczesnych biogazowniach, który finalnie będzie przekształcany w bioLNG, czyli paliwo odnawialne dla transportu.

Spółka Orlen Południe z Grupy Orlen kupiła już trzy działające biogazownie rolnicze i buduje czwartą. To realnie przełoży się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla w transporcie ciężarowym. Skorzystają na tym także polscy rolnicy – to szansa na rozwój obszarów wiejskich. Powstająca w Głąbowie instalacja umożliwi produkcję ponad 7 mln m3 biometanu rocznie, przekształcanego następnie w paliwo – bioLNG. Instalacja zacznie funkcjonować w drugiej połowie 2024 r.

TAK ROŚNIE ORLEN:

100 rynków zbytu dla ponad 50 produktów, na 6 kontynentach dla potencjalnie 150 mln klientów

7 rafinerii: w Polsce, Czechach i na Litwie, zintegrowanych z petrochemią. W 2018 r. było ich 6.

3 154 stacje paliw w Europie, a w 2018 r. było ich 2 802.

W 2018 r. Grupa Orlen miała 2 stacje ładowania samochodów elektrycznych – obecnie liczba zwiększyła się do 511.

Oprócz Polski, Orlen jest na 5 zagranicznych detalicznych rynkach paliw, wkrótce będzie na 6 – austriackim. W 2018 r. był obecny na 3 zagranicznych rynkach.

191 tys. boe/d wydobycia ropy i gazu w Polsce, Norwegii, Kanadzie, Pakistanie i Litwie. W 2018 r. wydobycie wynosiło 18 tys. w 2018 roku. Wzrost ponad 10-krotny.

Moce wytwórcze energii wzrosły z 1,1 GW do 5,1 GW, a całkowita produkcja energii wzrosła prawie dwukrotnie - z 7 do 12,3 tys. gigawatów.

Od zera do 14 proc. wzrósł udział energii odnawialnej (oze) w całkowitym wolumenie produkowanej energii elektrycznej.

W 2018 r. Grupa Orlen nie posiadała farm OZE. Obecnie ma sześć farm fotowoltaicznych oraz 10 farm wiatrowych.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST ORLEN