Pamiętaj o obowiązkowym OC, bo kary są drakońskie. Sprawdź korzyści płatności za ubezpieczenie w ratach

Każdy samochód zarejestrowany w Polsce musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. To podstawowa zasada, którą reguluje prawo. Opłat za ubezpieczenie nie da się uniknąć, ale możesz znaleźć sposoby na oszczędności, zwłaszcza kiedy rozważasz sprzedaż swojego samochodu. Czasami może to zająć trochę czasu, zanim znajdziesz odpowiedniego nabywcę, a roczne ubezpieczenie OC trzeba przecież wykupić.

Kiedy przekazujesz swój pojazd w ręce nowego właściciela, nie tylko wręczasz mu kluczyki i dowód rejestracyjny, ale również swoją polisę OC. Jeśli opłaciłeś składkę z góry na cały rok, nowy nabywca może cieszyć się dodatkowym bonusem – zachowując Twoją polisę aż do końca trwania umowy. Jednak w przypadku płatności w ratach, reszta składki staje się jego zmartwieniem.

Nie popełniaj tego błędu, kary są drakońskie

Warto pamiętać, że nowy właściciel może posiadać przejętą polisę do określonej daty, zaznaczonej w umowie. Po upływie tego terminu musi zakupić własną polisę OC. Ważne, żeby nie odkładać tego obowiązku na ostatnią chwilę, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia. W przeciwnym razie grożą wysokie kary. Dla właścicieli samochodów osobowych, którzy przez ponad 14 dni nie posiadali ważnej polisy OC, grzywna wynosi aż 8490 zł! Stawki kar zależą od kategorii pojazdu i okresu, w którym brakuje polisy. W przypadku samochodów osobowych, stawki za brak ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego od 1 stycznia 2024 roku prezentują się następująco: - brak OC do 3 dni - 1700 zł (20% pełnej opłaty) - od 4 do 14 dni - 4250 zł (50% pełnej opłaty) - powyżej 14 dni - 8490 zł (100% pełnej opłaty). Nowa maksymalna kara za brak OC motocykla wzrosła do 1400 zł, natomiast w przypadku ciężarówki, czy autobusu grzywna od 1 stycznia wynosi aż 12 730 zł! To nie koniec podwyżek na ten rok. Od 1 lipca stawki jeszcze bardziej pójdą w górę, ponieważ wtedy przewidziana jest kolejna podwyżka minimalnej płacy, od której wylicza są grzywny.

OC to ubezpieczenie obowiązkowe, jednak jakie wybrać? Odpowiedź jest prosta: takie, które nie tylko zapewnia Ci ustawową ochronę, ale też dodatkowe korzyści w ramach pakietu i elastyczną formę płatności.

Właśnie taka jest unikatowa oferta LINK4. To Pakiet OC wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Oferta jest sprawdzona i doceniana przez wielu kierowców, a także przez niezależnych ekspertów. Wielokrotnie zwyciężała w rankingach ubezpieczeniowych w Polsce.

Program Pomocy wyróżnia się szerokim wsparciem udzielanym w wielu nieoczekiwanych sytuacjach na drodze. Warto wymienić zalety tego ubezpieczenia.

Przebita opona

Świadczeniem, które klienci LINK4 cenią sobie szczególnie w ramach Pakietu OC, jest pomoc w wymianie koła w razie uszkodzeń ogumienia.

Usługa ta obejmuje:

● wymianę koła na miejscu zdarzenia na koło zapasowe należące do wyposażenia pojazdu albo:

● holowanie do warsztatu w przypadku braku koła zapasowego i zestawu naprawczego, gdy odkręcenie uszkodzonego koła na miejscu nie jest możliwe lub uszkodzeniu uległo więcej opon,

● naprawę opony lub opon, wykonaną zgodnie z technologią napraw w wybranym przez LINK4 warsztacie, do którego zostanie odholowany pojazd.

Odpowiedzialność LINK4 ograniczona jest do kwoty 2000 złotych na jedno i wszystkie uszkodzenia opon pojazdu w okresie ubezpieczenia.

Problemy z akumulatorem

Popularnym wśród klientów świadczeniem z Programu Pomocy w LINK4 jest usprawnienie pojazdu na miejscu awarii w przypadku rozładowania akumulatora. Średnio w czasie 30 minut zostanie Ci udzielona konkretna, doraźna pomoc związana z uchronieniem pojazdu, dzięki czemu znów wyruszysz w drogę.

Ten sam Program Pomocy LINK4 obejmuje także:

● usprawnienie pojazdu na miejscu wypadku lub holowanie do 100 km,

● samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży,

● pomoc informacyjną 24 h/dobę.

Ubezpieczenie komunikacyjne w LINK4 kupisz także w pakiecie OC/AC. Oferta jest bardzo elastyczna. Łatwo ją rozbudować o dodatkowe opcje, które Cię interesują (np. NNW, Auto Assistance czy Ochronę Zniżki). Jest jeszcze jeden ważny plus. Kupując ubezpieczenie, składkę możesz rozłożyć nawet na 4 raty!

Trzeba pamiętać, że choć płatności w ratach są wygodne, to jednorazowa opłata ostatecznie zawsze wychodzi nieco taniej. Odpowiedni wybór płatności zależy od Twoich indywidualnych preferencji i potrzeb. Warto zatem zastanowić się, co bardziej Ci odpowiada, abyś mógł cieszyć się spokojem i odpowiednią ochroną na drodze.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC albo pakietu OC/AC.

Na stronie link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie link4.pl.

