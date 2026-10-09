Parlament Europejski zajmuje się tym, co dla Polaków najważniejsze

Obywatele Unii Europejskiej na pytanie: Którymi z wymienionych zagadnień, Parlament Europejski powinien się zając w pierwszej kolejności? Odpowiadają: kosztami życia. Wskazało je 41 proc. Polaków, a średnio w Europie 47 proc. obywateli. W Polsce duże znaczenie ma też obronność i bezpieczeństwo – odpowiedziało tak 44 proc. Polaków (europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3752). Czy Parlament Europejski robi coś w sprawach dla Polaków najistotniejszych? Tak.

1. Dostępność mieszkań

Parlament Europejski powołał specjalną Komisję ds. Kryzysu Mieszkaniowego. Problem mieszkań nie dotyczy bowiem tylko Polski. Zadaniem komisji jest szukanie sposobów na poprawę dostępności mieszkań w Europie, porównywanie rozwiązań stosowanych w różnych krajach oraz wskazywanie tych, które mogą przynieść najlepsze efekty. Komisja przygotowała raport przyjęty przez Parlament Europejski w marcu 2026 r. i naciska na Komisję Europejską, aby rekomendacje Parlamentu nie pozostały jedynie na papierze.

Pierwsze efekty są już widoczne. We wrześniu Komisja Europejska przedstawiła projekt Affordable Housing Act, który ma pomóc miastom i regionom skuteczniej reagować tam, gdzie ceny mieszkań i najmu rosną szczególnie szybko, a mieszkań zaczyna brakować.

Komisja przygotowuje pakiet uproszczeń, który ma skrócić procedury, ograniczyć biurokrację i ułatwić szybszą budowę nowych mieszkań.

2. Ceny energii

Parlament Europejski działa w kierunku ograniczania społecznych i gospodarczych kosztów transformacji klimatycznej. W lutym 2026 r. zatwierdził zmianę europejskiego prawa klimatycznego, która m.in. przesuwa uruchomienie ETS2, czyli opłat za emisję CO2 do atmosfery związanych z paliwami wykorzystywanymi w budynkach i transporcie drogowym z 2027 na 2028 r. Dał w ten sposób gospodarstwom domowym (wymiana źródła ciepła) i przedsiębiorstwom dodatkowy czas na dostosowanie się i ograniczając ryzyko nagłego wzrostu kosztów ogrzewania oraz transportu.

3. Ochrona przed kosztami transformacji energetycznej

Od 2026 r. uruchamiany jest Społeczny Fundusz Klimatyczny, dysponujący do 2032 r. środkami rzędu 86,7 mld euro na termomodernizację, czyste źródła ogrzewania, transport publiczny i wsparcie gospodarstw zagrożonych ubóstwem energetycznym i transportowym.

Parlament pracuje nad zaproponowanym przez Komisję Europejską Tymczasowym Funduszem na rzecz Dekarbonizacji, który ma czasowo wspierać europejskich producentów m.in. stali, aluminium i nawozów narażonych na utratę konkurencyjności spowodowanych koniecznością uprawnień do emisji dwutlenku węgla (ETS). Fundusz ma wspomagać europejski przemysł w modernizacji i odchodzeniu od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii. Chroni w ten sposób konkurencyjność europejskiej gospodarki, miejsca pracy i konsumentów przed skutkami przenoszenia produkcji poza Unię.

4. Przemysł obronny

Parlament Europejski przyjął właśnie Defence Readiness Omnibus i przekazał Radzie UE do dalszego procedowania. To pakiet przepisów, który ma uprościć inwestycje w przemysł obronny, skrócić procedury wydawania pozwoleń oraz ułatwić wspólne zamówienia i przemieszczanie produktów obronnych pomiędzy państwami unijnymi.

Drugim kierunkiem jest AGILE, nowy program wspierający rozwój nowoczesnych technologii wojskowych. Parlament opowiedział się za przeznaczeniem 115 mln euro na szybkie finansowanie projektów rozwijanych przede wszystkim przez europejskie firmy – m.in. w dziedzinie dronów, sztucznej inteligencji, robotyki, cyberbezpieczeństwa i technologii kosmicznych. Celem jest skrócenie drogi od innowacyjnego pomysłu do rozwiązania, które może być rzeczywiście wykorzystane przez siły zbrojne.

5. Ochrona przed zagrożeniami

Przygotowywane przepisy dotyczące Military Mobility mają ułatwić szybkie przemieszczanie żołnierzy, sprzętu i zaopatrzenia przez granice państw Unii. Europosłowie proponują m.in. cyfrowe i szybsze pozwolenia transportowe, specjalne procedury na czas kryzysu oraz ściślejszą współpracę z NATO.

Parlament Europejski zajmuje się także ochroną wschodnich granic Unii (czyli m.in. naszej granicy) i odpowiedzią na zagrożenia hybrydowe ze strony Rosji. W czerwcu przyjął uchwałę dotyczącą rosyjskich naruszeń przestrzeni powietrznej państw Unii przez drony. Wezwał w niej do lepszej koordynacji działań europejskich i NATO, wspólnych inwestycji w ochronę infrastruktury krytycznej oraz dodatkowego wsparcia dla regionów szczególnie narażonych na takie zagrożenia.

Pracujemy nad ułatwieniami dla państw członkowskich, by mogły swoim obywatelom obniżyć kosztu życia

Jagna Marcułajtis-Walczak, posłanka do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz członkini Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Mieszkaniowego w Unii Europejskiej

Wszyscy mierzymy się dziś z horrendalnie wysokimi kosztami życia. Niestety, Parlament Europejski nie może jednym rozporządzeniem obniżyć cen. Może natomiast wspierać państwa członkowskie, upraszczając europejskie przepisy. Ostatnio zajęliśmy się m.in. rewizją Zielonego Ładu. Naprawiamy przepisy, które generują dodatkowe koszty, i usuwamy niepotrzebne obciążenia. Kryzys mieszkaniowy to kolejny obszar, w którym potrzebne są konkretne rozwiązania. Powstał raport dotyczący braku dostępnych cenowo mieszkań. Wskazujemy w nim konkretne rozwiązania - od lepszego zagospodarowania pustostanów po wykorzystanie funduszy europejskich przy budowie nowych osiedli. Są też propozycje dotyczące najmu krótkoterminowego, który zaczyna wypierać mieszkańców z centrów ich miast.

Jednak najskuteczniejsze narzędzia w batalii o ceny mają państwa członkowskie. I tu czekam niecierpliwie na podpis Prezydenta, który może otworzyć drogę do tańszego paliwa. Bo cena paliwa nie kończy się na rachunku na stacji benzynowej. Wpływa na koszt transportu, produkcji i dostaw, a w efekcie także na ceny chleba, mięsa, owoców, ubrań i mieszkań.