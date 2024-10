Planujesz podróż na Wszystkich Świętych? Tak zadbasz o bezpieczny wyjazd

W tym roku Dzień Wszystkich Świętych wypada w piątek, a Dzień Zaduszny (2 listopada) w sobotę. To oznacza długi weekend, więc wielu kierowców wyruszy w trasę. Wzmożonego ruchu już od czwartku 31 października spodziewa się też oczywiście policja. Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem kierowców i pieszych przy nekropoliach, ale nie tylko. Więcej patroli wyjedzie też na drogi, co też przełoży się na częstsze kontrole.

Pamiętajmy, aby sprawdzić, czy mamy ważne ubezpieczenie OC. Nie chodzi tylko o karę za jego brak, która może wynieść nawet 8600 zł dla aut osobowych. Jeśli spowodujemy nieubezpieczonym autem wypadek, to my będziemy pokrywać wyrządzone szkody. Wybierając Pakiet OC w LINK4, otrzymujemy nie tylko ochronę przed takimi sytuacjami, ale zyskujemy także wiele korzyści z zakresu assistance.

W razie wypadku – holowanie i auto zastępcze

Do ubezpieczenia OC w LINK4 można dodać Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, tworząc Pakiet OC. Dzięki Programowi Pomocy mamy zapewnioną pomoc drogową i holowanie, jeśli dojdzie do zderzenia z innym pojazdem, zwierzęciem, albo kiedy wjedziemy samochodem do rowu i nasz samochód nie będzie z tego powodu nadawał się do dalszej jazdy. Do tego otrzymamy auto zastępcze na okres 3 dni, także wówczas, kiedy doszło do kradzieży. To rozwiązanie oszczędza mnóstwo nerwów i kłopotów. Pozwala wrócić z trasy do domu, a potem załatwić pilne sprawy przez okres, w którym musimy zorganizować sobie życie bez sprawnego, własnego auta.

Nie musisz się martwić o przebitą oponę

Nie zostaniemy sami z kłopotem także, gdy złapiemy gumę. Samodzielna wymiana koła może być bardzo kłopotliwa. Trzeba wiedzieć jak się do tego zabrać, a do tego potrzebne są narzędzia. Z Pakietem OC w LINK4 wystarczy skontaktować się z infolinią 22 444 44 44. Przysłany fachowiec wymieni uszkodzone koło na miejscu, a jeśli to nie będzie możliwe, odholuje auto do warsztatu.

Padł akumulator? Jest ratunek!

Popularnym wśród klientów świadczeniem Programu Pomocy w LINK4 jest usprawnienie pojazdu na miejscu awarii w przypadku rozładowania akumulatora, co może się łatwo zdarzyć, kiedy np. wysiadając w pośpiechu, zapomnimy włączyć światła. W razie takich kłopotów, możemy liczyć, że zostanie nam udzielona konkretna, doraźna pomoc związana z uchronieniem pojazdu, dzięki czemu będziemy mogli kontynuować naszą podróż.

Bądź odpowiedzialny za rodzinę

Podczas świątecznych wyjazdów zwykle podróżujemy wraz z całą rodziną. Kierowca odpowiada nie tylko za siebie, ale również za bezpieczeństwo swoich bliskich. Dobre ubezpieczenie to niezwykle ważny element tego bezpieczeństwa. Zapewnia nam spokój i komfort, a w trudnych sytuacjach natychmiastową pomoc.

Dopasuj swoją ochronę

W LINK4 możemy w bardzo łatwy sposób rozszerzyć swoją ochronę ubezpieczeniową. Dołożyć do obowiązkowego OC dodatkowe opcje, które nas interesują (np. Autocasco, NNW, Auto Assistance, Ochronę Zniżki czy Smart Casco) i sprawdzić, czy finalna cena składki jest dla nas odpowiednia.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem Pakietu OC albo OC/AC.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem.

Materiał powstał we współpracy z Grupą PZU.